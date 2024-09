Cartuchos de tinta frente a HP Instant Ink, cinco diferencias clave

¿Comprar cartuchos de tinta o darme de alta en HP Instant Ink? Puede que te hayas hecho esta pregunta en más de una ocasión, y que todavía no hayas tomado una decisión porque no has conseguido resolver todas tus dudas, o porque nadie ha sido capaz de explicarte las diferencias entre una y otra opción.

Si te encuentras en esa situación tranquilo, en este artículo encontrarás todas las respuestas que estabas buscando, y explicadas de una manera sencilla y clara. Si tras terminar de leerlo te queda alguna otra cuestión tranquilo, puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla. Sin más, empezamos.

Experiencia de uso comprando cartuchos de tinta

Para poder utilizar cartuchos de tinta primero tienes que tener claras dos cosas muy importantes:

Qué modelos utiliza tu impresora.

Qué precio de venta es el recomendado para evitar pagar de más, porque el precio puede variar en función de cada tienda.

Cuando sepas esto, tendrás que ir a la tienda a comprar los cartuchos que necesitas. Si en esa tienda no tienen unidades disponibles deberás buscar otra tienda, y deberás comparar precios si quieres ahorrar un poco de dinero. Perderás mucho tiempo con todo esto, y tendrás que pagar bastante dinero por cada cartucho, incluso aunque ahora mismo solo necesites imprimir poco.

Al imprimir con los cartuchos que has comprado deberás controlar el consumo de tinta, porque la tinta gastada es lo que determinará tus gastos de impresión. Un cartucho puede imprimir una cantidad de páginas concreta, pero si imprimes a toda página, en color y/o con calidad alta se reducirá mucho más rápido su capacidad de impresión.

Esto hará que los cartuchos de tinta se agoten antes, y que tengas que volver a comprar nuevas unidades antes de lo previsto, con el gasto que ello conlleva. El precio puede variar dependiendo de la impresora y de los cartuchos, pero un pack de cartuchos en color y blanco y negro puede llegar a 100 euros.

Mientras utilices los cartuchos tendrás que vigilar los niveles de tinta, y antes de que se agoten deberás ir a la tienda a comprar más si no quieres que se agoten. También podrías pedirlos por Internet, pero puede que te cobren gastos de envío o que no tengan unidades disponibles en ese momento. Para reciclar los cartuchos gastados no tendrás más remedio que llevarlos a la tienda o a un punto de reciclaje.

Experiencia de uso con HP Instant Ink

Con HP Instant Ink la experiencia cambia por completo. No tendrás que preocuparte por saber los cartuchos que utiliza tu impresora ni por el precio de estos. Tampoco tendrás que estar pendiente de los niveles de tinta, te olvidarás de perder el tiempo yendo a la tienda y no volverás a preocuparte por el consumo de tinta, porque:

Es un servicio que funciona de manera automatizada, la impresora controla los niveles de tinta de los cartuchos y pide nuevas unidades cuando están bajos.

Recibes los cartuchos que necesitas a domicilio, sin gastos de envío.

Puedes reciclar los cartuchos gastados utilizando el sobre con franqueo pagado incluido.

Con HP Instant Ink no importa la tinta que gastas, solo las páginas que imprimes. Una página impresa en color te costará lo mismo que una en blanco y negro.

También se acabó tener que pagar mucho dinero por imprimir. Con HP Instant Ink puedes imprimir desde solo 1,49 euros al mes, y puedes elegir entre diferentes planes que incluyen distintas cantidades de páginas. Podrás adaptar tu suscripción en cualquier momento cambiándote de plan, porque no existe ningún tipo de compromiso.

