ACTUALIZACIÓN: PcComponentes ha ampliado su campaña promocional por el Black Friday más allá del Cyber Monday, con una semana ¡Cyber Week 2024! que hasta el 9 de diciembre ofrecerá ofertas exclusivas en tecnología con descuentos de hasta el 50% y devoluciones ampliadas hasta el 15 de enero. Adelanta tus compras de Navidad y date un último capricho Black.

El Cyber Monday 2024 se celebra en todo el mundo (el primer lunes después del Día de Acción de Gracias estadounidense) como la versión exclusiva on-line del Black Friday que acaba de terminar. Hace unos años, cuando el ‘Viernes Negro’ todavía mantenía su tradición en tiempo y forma, muchos usuarios esperábamos precisamente a este ciber-lunes donde encontrábamos los mayores descuentos del año haciendo uso del comercio electrónico.

Sí, amigo, hoy el Black abarca tienda física y on-line y se extiende prácticamente todo el mes de noviembre. Ello deja poco espacio para que podamos sorprenderte hoy en el Cyber Monday 2024 salvo que vivas en Estados Unidos donde fabricantes y minoristas echan el resto con auténticos ofertones por Internet. No obstante, estas jornadas promocionales siguen siendo una oportunidad excelente para adelantar las compras navideñas con descuento.

Cyber Monday 2024, las mejores ofertas

Por si no has encontrado todavía esa oferta que te enamore o no has tenido tiempo de comprar hasta ahora, debes saber que nuestro minorista de cabecera, PcComponentes, ha puesto en marcha una nueva promoción que ofrece importantes descuentos en todo su catálogo. Por supuesto, mantiene el servicio técnico y asistencia al cliente que lo ha venido destacando, los envíos rápidos y gratuitos (pedidos mayores a 50€), devoluciones ampliadas sin coste y financiación gratuita. Te dejamos con una selección de lo que mejor que puedes encontrar en las categorías principales. Descuentos conocidos de la semana pasada (algunos ampliados muy interesantes) que se mantienen y otros nuevos.

Ordenadores personales

Smartphones, tablets y wearables

Consolas y juegos

Monitores y televisores

Periféricos

Hogar

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio. Recuerda comprobar que los precios de los productos son los que señalamos en este especial, porque puede ser que la oferta esté agotada.