Vasco Translator E1 y V4, análisis: el futuro de la traducción automática

Los traductores automáticos Vasco Translator E1 y Vasco Translator V4 de la empresa polaca Vasco Electronics tienen la difícil y hasta hace poco casi imposible misión de dar respuesta a uno de los mayores anhelos del ser humano: poder comunicarse con otras personas superando la barrera del idioma.

Hablar alguna otra lengua aparte de la materna, además de ser muy beneficioso para el desarrollo cognitivo, aporta una riqueza cultural y social que ayuda a nuestro desarrollo personal. Y qué decir si a este segundo idioma añadimos un tercero, un cuarto o incluso un quinto. Pues que es algo que muy pocas personas en el mundo tienen el privilegio de alcanzar, y aquellas que lo consiguen expanden los límites de su horizonte personal.

Desde que Vasco Electronics se fundó en 2008 hasta la presentación en 2013 de su primer traductor y el lanzamiento en 2020 del Vasco M3 (que todavía se vende) pasaron 12 años de intenso trabajo que desembocó en el 2022 con la presentación del Vasco Translator V4 y ahora en 2025 con el Vasco Translator E1, sin lugar a dudas su dispositivo de traducción más avanzado.

Esta evolución ha sido posible, además de por adelantos tecnológicos relacionados con la duración de las baterías, la capacidad de procesamiento de los diferentes chips o las redes 4G/5G, por el desarrollo de la Inteligencia Artificial, capaz de ofrecer traducciones más precisas y naturales.

Pero no todo el camino está recorrido, todavía hay muchas cosas que mejorar, aunque la sensación que se tiene tras estar unas semanas usando los traductores automáticos Vasco Translator E1 y Vasco Translator V4 es que se ha avanzado mucho y cada día que pasa se da un paso más en el objetivo de acabar con las frustrantes barreras idiomáticas.

Si bien no será tan enriquecedor para nuestro intelecto como hablar y entender un idioma, por lo menos gracias a los dispositivos de Vasco podremos comunicarnos con personas que tienen una lengua que no es la nuestra, lo que no es poco.

Especificaciones del Vasco Translator E1

Procesador Dual-Core con dos procesadores Arm Cortex-M33 Peso 12,5 gramos Micrófonos 2 por auricular Altavoces Altavoces dinamicos Neodymium Iron Boron 117 DBA Bluetooth 5.2 Batería 70 mAh (auricular), 400 mAh (estación de carga) Puerto de carga USB-C Idioma de la interfaz Árabe, albanés, bengalí, búlgaro, catalán, checo, chino, croata, danés, holandés, inglés, estonio, finlandés, francés, alemán, griego, hindi, hebreo, húngaro, italiano, japonés, coreano, letón, lituano, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, español, sueco, ucraniano, turco Idiomas que permite hablar 51 Conversaciones El auricular traductor te permite tener conversaciones en grupo con hasta 10 personas (conexión de hasta 5 pares en aplicación móvil y 3 pares en V4) Precio 389 euros

Vasco Translator E1

Vasco Translator E1 es un traductor inteligente en formato de auricular inalámbrico. Concebido para ofrecer conversaciones bilingües naturales sin necesidad de sostener ningún dispositivo, el E1 se coloca en la oreja y traduce la voz directamente al oído del interlocutor. A continuación, examinamos sus aspectos clave.

Diseño, hardware y ergonomía

El diseño del E1 está centrado en la comodidad y la higiene. A diferencia de los auriculares convencionales in-ear, el E1 es supraaural, es decir, se apoya sobre la oreja, sin introducirse en el oído interno. Esto permite que pueda ser usado por distintas personas manteniendo la higiene, un detalle importante si vamos a prestarlo a un colega de trabajo, un paciente o un compañero de viaje.

En cuanto al hardware, el E1 es ligero y discreto: pesa solo 12,5 gramos​. En cada auricular integra 2 micrófonos de alta calidad, diseñados para captar claramente la voz del usuario y filtrar ruido, evitando malentendidos. También incorpora un pequeño altavoz interno que reproduce las traducciones directamente en nuestro oído​. Un LED multicolor en cada unidad sirve para indicar el estado y se puede personalizar el color para cada interlocutor e idioma, lo que ayuda a identificar quién habla en grupos multilingües​.

En definitiva, el E1 es un dispositivo que no tiene pantalla ni botones voluminosos, que apuesta por la portabilidad y la naturalidad porque se lleva puesto como un auricular Bluetooth estándar. A nivel interno, el E1 cuenta con un procesador de doble núcleo (Arm Cortex-M33)​, suficiente para gestionar el audio y comunicarse con el móvil o con otro dispositivo. No dispone de módem celular propio ni WiFi, por lo que su conectividad depende de Bluetooth 5.2 integrado​ para enlazar con un teléfono o con el Vasco V4. El conjunto viene acompañado de un estuche de carga portátil que protege los auriculares cuando no se usan y recarga su batería.

En términos de resistencia física, el E1 está pensado para uso cotidiano y viajes, pero no se menciona certificación de resistencia al agua o polvo, por lo que conviene tratarlo como un dispositivo electrónico delicado, evitando que se moje.

Instalación y puesta en marcha

Poner en marcha el Vasco Translator E1 por primera vez es un proceso sencillo que se completa en pocos minutos. Al no tener pantalla ni interfaz propia, la configuración inicial se realiza mediante la aplicación móvil Vasco Connect, disponible para Android e iOS​. Los pasos básicos son:

– Descargar la app Vasco Connect en el smartphone (desde Google Play o App Store).

– Encender y vincular el auricular E1 vía Bluetooth con el móvil (la app guía el emparejamiento en tiempo real).

– Configurar idiomas y usuarios: A cada auricular se le asigna un idioma de traducción y opcionalmente un nombre y color LED distintivo para identificarlo​.

Tras la configuración, ya se puede hablar en hasta 51 idiomas usando el E1. La aplicación también permite acceder a tutoriales en vídeo, comprobar actualizaciones de firmware y gestionar funciones avanzadas si es necesario​. Cabe destacar que el E1 está listo para usarse incluso con la pantalla del móvil apagada: una vez iniciada la conversación, podemos bloquear el teléfono y guardar el móvil en el bolsillo, y el E1 seguirá traduciendo en segundo plano. Esto ahorra batería del smartphone y aporta mayor naturalidad, pues no tenemos que estar pendientes del teléfono.

La ausencia de pantalla en el E1 se ve compensada por la app, que muestra en texto las frases dichas y sus traducciones, por si queremos leer o verificar algo durante la conversación. En cuanto a la puesta en marcha diaria, usar el E1 equivale a ponerse un auricular Bluetooth: se enciende al sacarlo del estuche, se conecta automáticamente al móvil previamente emparejado y queda listo para traducir en segundos.

Usos recomendados

El Vasco Translator E1 está especialmente orientado a situaciones que requieren comunicación verbal fluida entre personas de distintos idiomas, donde tener las manos libres o no estar pendiente de un dispositivo marca la diferencia. Algunos escenarios de uso ideales son:

– Viajes y turismo: Conversar con personas del país que visitamos, pedir indicaciones en la calle, regatear en un mercado o socializar con otros viajeros, todo ello sin sacar el móvil constantemente.

– Reuniones familiares o de amigos internacionales: Si tienes familiares que no hablan tu idioma o amigos de otros países, el E1 permite charlar en la mesa cómodamente. Cada uno puede llevar un auricular y entender al otro sin barrera idiomática, manteniendo el contacto visual y el tono natural​.

– Entornos profesionales y negocios: En citas con clientes extranjeros, visitas turísticas guiadas, recepción de un hotel o eventos internacionales.

– Solicitar ayuda o emergencias en el extranjero: Si surge un problema, el E1 puede ser un aliado. En casos así, cada segundo cuenta y hablar directamente es más efectivo que escribir en un traductor.

En general, el E1 brilla en cualquier situación que implique diálogo continuo. Al ser discreto y no ocupar las manos, es ideal para conversaciones largas o para cuando simultáneamente realizas otra tarea. No es adecuado, en cambio, para traducir textos escritos extensos, menús o letreros, ya que carece de cámara y pantalla; en esos casos un traductor con pantalla (como el V4) o el propio móvil serían más apropiados.

Capacidades de traducción

El Vasco Translator E1 está enfocado exclusivamente en la traducción de voz bidireccional en tiempo real. Soporta actualmente 51 idiomas en sus bases de datos​, lo que se traduce en que puede captar tu voz en cualquiera de esos idiomas y reproducir la traducción hablada en cualquiera de los otros. Prácticamente cubre todos los idiomas más hablados del mundo (inglés, español, chino, francés, árabe, ruso, alemán, japonés, etc.) y muchos menos comunes, sumando más del 90% de la población mundial​. La traducción es instantánea o casi instantánea: el E1 detecta cuándo terminas de hablar y en uno o dos segundos estás escuchando la frase traducida en el otro idioma.

Vasco utiliza más de 10 motores de traducción diferentes en la nube, seleccionando automáticamente el que mejor traduce cada par de idiomas. Es decir, no depende de una única plataforma de traducción; por ejemplo, si vas a traducir del español al polaco, usará el motor que ofrezca mejor calidad para esa combinación, mientras que para español-japonés podría usar otro distinto. De esta forma se evitan errores típicos de otros traductores que primero traducen todo al inglés y luego al idioma destino, lo que puede generar pérdidas de significado​.

El modo de conversación del E1 es totalmente manos libres. Gracias a su función “touchless” o sin contacto, no es necesario pulsar ningún botón para traducir​. Tú simplemente hablas en tu idioma cuando escuchas la señal sonora que indica tu turno, y al terminar, el E1 detecta automáticamente que acabaste y comienza a traducir para tu interlocutor​.

Luego el proceso se invierte: tu interlocutor habla en su idioma (el auricular de él capta su voz) y tu E1 te susurra la traducción a ti. Este flujo alterno es bastante natural, siempre y cuando ambos eviten interrumpirse; es parecido a seguir las normas de una buena conversación, esperando a que la otra persona termine antes de responder. Con un poco de práctica, se consigue un buen ritmo conversacional.

Conectividad y autonomía

El E1 por sí mismo no tiene conexión directa a Internet, por lo que depende de un dispositivo anfitrión para acceder a los motores de traducción en la nube. En la mayoría de casos ese anfitrión será tu smartphone. La app Vasco Connect gestiona la conexión de datos (usando WiFi o la red móvil del teléfono) y envía el audio del E1 a los servidores de traducción.

Esta dependencia del móvil es similar a la de otros auriculares traductores del mercado (por ejemplo, los Timekettle) y tiene la ventaja de aprovechar la conexión que ya llevas contigo. Sin embargo, Vasco ofrece una alternativa muy interesante: emparejar el E1 con el traductor Vasco V4 en lugar de con un móvil. Más adelante detallaremos esta opción, pero básicamente el V4 actúa como router de Internet gratuito para el E1, evitando usar tu teléfono y sumando algunas funciones extra.

En términos de autonomía, el Vasco Translator E1 es comparable a auriculares inalámbricos convencionales. Cada auricular tiene una batería de 70 mAh que brinda unas 3 horas de uso continuo aproximadas según estimaciones, suficiente para varias conversaciones largas​. El estuche de carga (batería de 400 mAh) permite recargar los auriculares varias veces antes de agotar su propia batería​. En la práctica, esto se traduce en hasta 10 horas de uso total repartidas en varias sesiones, o hasta 10 días en espera si los auriculares están cargados en el estuche​. La carga se realiza mediante USB-C en el estuche, tardando alrededor de 1 o 2 horas en llenar completamente las baterías.

Un punto positivo del E1 es que no consume la pantalla del móvil durante la conversación (como vimos, puede funcionar con la pantalla apagada), lo que reduce el impacto en la batería del smartphone​. Por otro lado, hay que recordar cargar el estuche del E1 de vez en cuando, igual que hacemos con unos auriculares Bluetooth corrientes. Afortunadamente, al tener buen aguante en espera, es viable cargarlo por la noche cada pocos días si el uso diario no es intensivo.

Funcionalidades adicionales

Dado su formato, el Vasco Translator E1 no incluye tantas funciones extra como podría tener un traductor con pantalla. Sin embargo, posee algunas características añadidas útiles:

– Conversación multilateral (grupos): El E1 permite que hasta 10 personas participen en una misma conversación traducida​. Esto se logra sincronizando hasta 5 pares de auriculares E1 con la app móvil, asignando a cada uno un idioma. De esta forma, por ejemplo, en una reunión donde hay hablantes de español, inglés, francés, alemán e italiano, cada uno con un E1 podría hablar en su idioma y escuchar a los demás traducidos al suyo. El sistema distribuye las traducciones adecuadamente a cada auricular. En entornos profesionales o educativos multiculturales, esta función de “conferencia” es muy valiosa. Con el V4 como anfitrión, se admiten hasta 3 pares, es decir 6 personas.

– Indicadores LED personalizables: Mencionado previamente, cada E1 puede mostrar un color distinto. Esto, más allá de la estética, tiene un uso práctico en conversaciones grupales: saber de un vistazo qué idioma corresponde a cada interlocutor según el color iluminado en su auricular​.

– Uso con altavoz del móvil: Si solo una persona tiene el E1 y los demás no, se puede utilizar la función de altavoz del teléfono. En este caso, quien lleva el auricular escucha a su interlocutor a través del móvil (que actúa como micrófono ambiental) y cuando habla, el móvil reproduce la traducción en voz alta para que los demás la oigan​.

Experiencia en uso real

La experiencia de usar el Vasco Translator E1 en el día a día es, en general, sorprendentemente natural tras un breve periodo de adaptación. Inicialmente, puede parecer extraño hablar en tu idioma y escuchar una voz traducida en tu oído, pero al poco tiempo el usuario se acostumbra y confía en el dispositivo. Un punto clave es que el E1 permite mantener el contacto visual y el lenguaje corporal en la comunicación​.

En nuestras pruebas, el E1 funciona especialmente bien en entornos moderadamente tranquilos, como oficinas, restaurantes o salones. Los micrófonos recogen la voz clara incluso si hablas en tono normal, no es necesario alzar la voz. Si hay mucho ruido (una calle concurrida, música alta), podría costarle más distinguir las palabras, aunque el diseño de doble micrófono ayuda a reducir ese ruido.

La latencia de traducción es baja; la otra persona escucha la traducción al oído casi inmediatamente después de que terminas de hablar. Esto permite que la conversación fluya con apenas pequeñas pausas, similares a las que harías pensando tu respuesta. De hecho, la mayoría de usuarios ajustan su ritmo inconscientemente: hablan una frase o dos, esperan un segundo a que el E1 termine de traducir y escuchan la respuesta traducida. Solo en conversaciones muy dinámicas o acaloradas se notará que no se puede interrumpir espontáneamente, ya que el sistema se confundirá si dos hablan a la vez.

Otro aspecto interesante es la privacidad que ofrece. Al recibirse el audio traducido por auricular y captarse la voz cerca del oído, es posible mantener conversaciones sin que terceros escuchen las traducciones.

Por último, si hablamos de limitaciones reales, la principal con el E1 es su dependencia de conexión y de que ambas partes estén dispuestas a usarlo. En la mayoría de los casos, cuando explicas brevemente “es un traductor que nos permitirá entendernos, póntelo en la oreja”, la gente colabora por curiosidad o necesidad. Pero hay que considerar que en circunstancias muy formales quizá no sea viable pedirle a alguien que se coloque un auricular. Para esos casos, el V4 u otro medio podrían ser más adecuados, ya que no requieren “invadir” al otro.

Especificaciones del Vasco Translator V4

Pantalla 5 pulgadas. 576 x 1.440 Procesador Quad-core Mediatek Peso 135 gramos Módem 4G WiFi 2,4 GHz Batería 2.400 mAh Tamaño 56 x 147 x 10 mm Idioma de la interfaz Árabe, búlgaro, catalán, chino (simplificado), croata, checo, danés, neerlandés, inglés (Reino Unido y EE.UU.), finés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, español, sueco, ucraniano Idiomas que permite hablar 82 Precio 389 euros

Vasco Translator V4

Pasamos ahora al Vasco Translator V4, el buque insignia de Vasco en cuanto a traductores portátiles de mano. A diferencia del E1, el V4 es un dispositivo autónomo con su propia pantalla táctil, altavoces y tarjeta SIM integrada. Ofrece un abanico más amplio de funciones (traducción de voz, texto, fotos, chat grupal, etc.) manteniendo la filosofía de traducción instantánea en múltiples idiomas con Internet gratis de por vida. Veamos sus características con detalle.

Diseño, hardware y ergonomía

El diseño del Vasco Translator V4 equilibra funcionalidad y robustez. A primera vista, podría confundirse con un teléfono móvil moderno: tiene una pantalla táctil de 5 pulgadas (formato alargado 576 x 1.440) que ocupa la mayor parte del frontal, con bordes reducidos. Sin embargo, a diferencia de un smartphone típico, el V4 está construido con un enfoque más resistente: la carcasa es de plástico y goma de alta durabilidad, capaz de soportar golpes, salpicaduras de agua y polvo sin averiarse​.

No se especifica la certificación exacta, pero la descripción indica que está preparado para “la aventura” y para acompañarnos en exteriores sin temor a romperse fácilmente​. Esto es un punto fuerte para viajeros: el V4 tolera condiciones adversas mucho mejor que un móvil, permitiendo usarlo bajo la lluvia ligera o en entornos de mucho polvo.

En términos de ergonomía, el V4 mide 56 × 147 × 10 mm y pesa alrededor de 135 gramos​. Es un tamaño algo más pequeño y ligero que la mayoría de smartphones actuales, lo cual facilita llevarlo en el bolsillo o colgado en un cordón. Además, incorpora botones físicos laterales para controlar el volumen y para activar la traducción de voz de forma rápida. En el lateral derecho encontramos dos botones dedicados: uno para hablar en el idioma A y otro para el idioma B, una configuración clásica en traductores de mano. Esto permite que, sin tocar la pantalla, podamos pulsar el botón correspondiente y hablar para traducir.

La pantalla táctil IPS de 5 pulgadas es de alta resolución y se ve bien incluso en exteriores gracias a su brillo adecuado. Su tamaño hace que el teclado en pantalla y los menús sean cómodos de usar con los pulgares, sin que el dispositivo resulte voluminoso. Además de la interfaz táctil, el V4 ofrece retroalimentación háptica y auditiva (sonidos) para indicar, por ejemplo, cuándo comienza y termina una captura de voz.

Internamente, el Vasco Translator V4 cuenta con un hardware similar al de un smartphone básico: un procesador quad-core (Mediatek) con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento​. Esto es más que suficiente para ejecutar las aplicaciones de traducción y reconocimiento de voz con fluidez. Trae integrado un módem 4G LTE con su correspondiente SIM internacional​ (después profundizaremos en la conectividad), y también WiFi (2,4 GHz)​ para usar redes inalámbricas cuando estén disponibles. Curiosamente, en las especificaciones no se menciona Bluetooth en el V4, pero sí tiene la capacidad de emparejarse con accesorios como el E1, por lo que asumimos que incluye Bluetooth.

Destaca el apartado de audio, donde el V4 incorpora 3 micrófonos integrados​ que trabajan en conjunto para captar la voz con cancelación de ruido (es decir, filtran sonidos de fondo y priorizan la voz del hablante). Esta configuración de triple micrófono es similar a la de teléfonos gama alta o dispositivos de grabación, pensada para que incluso en entornos algo ruidosos la traducción de voz funcione correctamente, identificando el habla con precisión. En cuanto a la salida de audio, dispone de doble altavoz de 1W cada uno​, lo que le permite reproducir las traducciones en voz alta con un volumen suficiente para entornos concurridos. No tiene conector de auriculares, pero si se combina con el E1, esa sería la solución para una escucha discreta.

Instalación y puesta en marcha

La experiencia out-of-the-box con el Vasco Translator V4 es muy sencilla. Este dispositivo viene listo para usarse nada más encenderlo, sin configuraciones complicadas. Al iniciarlo por primera vez, se puede seleccionar el idioma de la interfaz (el V4 incluye español y decenas de lenguas en sus menús​) y se presenta un breve tutorial de uso. No es necesario crear cuentas ni introducir contraseñas de WiFi si no se desea, ya que la tarjeta SIM internacional incorporada se activa automáticamente desde el primer uso​. Esto significa que el V4 tendrá conexión a Internet propia desde el minuto uno, gratis y de por vida, sin tener que registrar nada.

La puesta en marcha básica consiste en asegurarse de que el dispositivo tenga batería (viene con algo de carga de fábrica, pero es recomendable enchufarlo un rato). Luego, al encenderlo, el V4 se conectará a la red móvil local disponible (opera en casi 200 países)​. Una pequeña indicación de señal en pantalla mostrará que hay conexión de datos. Desde ese momento, ya se puede comenzar a usar la función principal: traducir voz. Los pasos serían: elegir los dos idiomas de trabajo (por ejemplo, español y chino) en la interfaz y pulsar el botón correspondiente mientras hablas en uno de los idiomas; la traducción aparecerá escrita en la pantalla y sonará por los altavoces en el otro idioma casi al instante.

No requiere emparejar con teléfono ni instalar apps adicionales, todo está integrado. Por supuesto, el V4 también admite conectarse a WiFi (por ejemplo, en un hotel o casa) si se prefiere, lo cual puede acelerar las traducciones o ahorrar la SIM si se está en un lugar con señal débil. Pero esto es opcional, la idea es que no debas depender de nada externo.

Usos recomendados

El Vasco V4, por su versatilidad, tiene un rango de usos potenciales muy amplio. Aquí señalamos algunos escenarios donde brilla especialmente:

– Viajeros independientes: Este es quizás el perfil más evidente. El V4 es el compañero ideal para quien viaja a países de idiomas desconocidos por placer o aventura. En lugar de depender de guías turísticos o limitarse a rutas seguras, con un traductor instantáneo en el bolsillo uno puede atreverse a explorar por su cuenta, sabiendo que podrá comunicarse para lo básico (transporte, comida, direcciones) y también entablar conversaciones más profundas con gente del país.

– Entornos profesionales y negocios: Empresas que trabajan con clientes o proveedores extranjeros encontrarán en el V4 una herramienta útil para reuniones y eventos. Por ejemplo, en una feria internacional, un empleado puede llevar el V4 y atender a visitantes de diversos países sin intérprete humano, traduciendo sus preguntas y respuestas al instante. También en oficinas multiculturales, el V4 puede servir de apoyo para comunicación informal entre colegas que no comparten lengua.

– Educación y aprendizaje de idiomas: El V4 no solo traduce, sino que incorpora un modo de aprendizaje de idiomas con ejercicios de vocabulario en 28 idiomas​. Esto lo hace útil para estudiantes o entusiastas de lenguas. También guarda el historial de conversaciones traducidas, por lo que un estudiante podría revisar más tarde cómo se dijeron ciertas frases y aprender de ello​.

– Servicios públicos, salud y emergencias: Organismos públicos (policía, ayuntamientos) y hospitales reciben a veces personas que no hablan el idioma local. Disponer de un traductor V4 en recepción o en ambulancias ayudará mucho.

– Usuarios con dificultades de comunicación: Si una persona tiene alguna discapacidad del habla pero puede escribir, podría aprovechar el V4 para que “hable por ella” traduciendo texto a voz en otro idioma. O viceversa, alguien con problemas auditivos podría leer en pantalla la transcripción traducida.

Capacidades de traducción

El Vasco Translator V4 se vende como un traductor instantáneo “todo en uno” con soporte de 112 idiomas​. Conviene desglosar esta afirmación, ya que el dispositivo ofrece varias modalidades de traducción:

– Traducción de voz: Es la función principal. El V4 admite 82 idiomas en traducción de voz bidireccional. Esto significa que podemos hablar en cualquiera de esos 82 y obtener la traducción hablada en otro (de la lista de 82). Cubre todos los idiomas importantes a nivel mundial y muchos regionales.

– Traducción de texto escrito: A través de una aplicación integrada, el V4 puede hacer traducciones de texto que ingresemos manualmente con el teclado en pantalla. Esta función soporta 108 idiomas​, ligeramente más que la de voz, aprovechando que no todas esas lenguas tienen síntesis de voz pero sí están disponibles textualmente. Es útil para traducir, por ejemplo, un mensaje SMS que recibas en otro idioma, una frase específica que quieras saber cómo se dice, o incluso para usar el V4 como diccionario multilingüe escribiendo palabras sueltas.

– Traducción de fotos: Una de las características estrella del V4 es su traductor de fotos. Incluye una cámara trasera (sensor Sony) de varios megapíxeles que permite tomar fotografías de textos impresos –menús, señales, carteles, documentos– y traducirlos en segundos​. Soporta hasta 112 idiomas para reconocimiento OCR y traducción​. El modo de uso es similar al de Google Lens: apuntas con la cámara del V4 a un texto, sacas la foto y en la pantalla se muestra el texto traducido.

– Aplicación MultiTalk (chat grupal): El V4 incorpora MultiTalk, una aplicación propietaria de Vasco para conversaciones de chat multilíngües en grupo​. Permite crear una sala de chat a la que se pueden unir hasta 100 participantes, cada uno con su dispositivo (sea otro V4, un Vasco M3 o incluso vía app en móvil). Cada participante escribe o habla en su idioma, y la app traduce automáticamente a los idiomas de los demás en la sala. Esto convierte al V4 en una herramienta potente para teleconferencias internacionales o reuniones multilingües.

– Aprende idiomas: Como mencionamos, el V4 no solo traduce sino que tiene un modo educativo con 28 idiomas disponibles para aprender vocabulario​. Se trata de una aplicación con tarjetas de repaso donde el usuario puede practicar palabras y escuchar su pronunciación. No sustituye a apps dedicadas como Duolingo en complejidad, pero es un añadido interesante.

Sobre la calidad de traducción, el V4 comparte el mismo sistema que el E1 (motores de IA variados). En consecuencia, mantiene esa alta precisión en la mayoría de pares idiomáticos. No obstante, ningún traductor automático es perfecto; hay que ser consciente de que frases muy largas o con giros muy locales podrían no salir al 100% precisas. En nuestras pruebas comprobamos que es preferible hablar claro y por frases cortas, en lugar de soltar un párrafo entero de golpe. El dispositivo traduce oraciones largas, pero para mantener la conversación ágil es mejor dividir las ideas.

Conectividad y autonomía

La conectividad es uno de los puntos fuertes del Vasco V4: viene con Internet móvil gratuito e ilimitado de por vida para traducciones​. Esto es posible gracias a su tarjeta SIM global incorporada, la cual es capaz de conectarse a redes 3G/4G en alrededor de 200 países​. Vasco ha llegado a acuerdos con operadores internacionales, de modo que el usuario no tiene que pagar suscripciones ni preocuparse por tarjetas SIM locales; simplemente, el V4 se conecta en el extranjero igual que lo haría un móvil en roaming, pero sin coste para el usuario

En cuanto a su autonomía, el Vasco V4 viene con una batería de 2400 mAh​, que gracias a la optimización de su hardware logra rendir hasta 4-5 días de uso normal con una sola carga​. En modo de espera (sin uso activo) puede durar hasta 180 horas (una semana entera).

En nuestras pruebas, usando el traductor de voz esporádicamente a lo largo del día y haciendo algunas traducciones de fotos, la batería aguantó fácilmente más de 3 días. Si se utiliza intensivamente (por ejemplo, una jornada entera de interpretación continua en un evento), quizás se reduzca a un par de días, pero sigue siendo muy superior a la autonomía de un smartphone en uso constante de pantalla y datos.

La carga del Vasco Translator V4 es mediante USB-C y tarda aproximadamente 3 horas en una carga completa. Se puede cargar con cualquier cargador estándar o batería portátil. Un detalle a vigilar es que, debido a sus botones laterales expuestos, es posible que en un bolso o mochila se presione el botón de encendido sin querer y la pantalla se active gastando algo de batería​.

Funcionalidades adicionales

Además de traducir, el Vasco Translator V4 incorpora diversas funcionalidades extra que enriquecen su propuesta como dispositivo inteligente de bolsillo:

– Cámara para fotos y traductor de imágenes: Ya lo detallamos en capacidades de traducción, pero merece reiterar que el V4 actúa como una especie de “ojo traductor”. La cámara no está pensada para tomar fotos de turismo, sino específicamente para leer y traducir texto de imágenes. Esto incluye menús de restaurante, letreros en la calle, horarios de transporte, documentos simples, subtítulos en una presentación, etc.

– Grabación y registro de conversaciones: Cada vez que usas la función de traducción de voz, el V4 guarda en su memoria el texto original y traducido. De esta forma, queda un historial al que puedes volver más tarde​.

– Modo discreto (volumen off y brillo bajo): El V4 ofrece la posibilidad de silenciar la voz de salida y usarlo solo en modo texto, o de bajar el brillo de la pantalla, pensado para situaciones donde no se quiere llamar la atención​.

– Aplicaciones integradas: El V4 tiene un menú de aplicaciones que incluye, aparte de las de traducción y aprendizaje, utilidades como Calculadora, Conversor de unidades, Reloj mundial, etc., aunque son secundarias. No es un smartphone para instalar libremente apps, pero trae lo básico para ayudar al viajero en otras tareas simples.

– Soporte multiusuario: Si varias personas de un equipo tienen dispositivos Vasco, pueden sincronizar configuraciones o compartir salas MultiTalk. También, un V4 puede emparejarse con múltiples E1 (hasta 3 pares) para combinar sus funciones.

– Actualizaciones con nuevos idiomas y motores: El software del V4 se actualiza periódicamente para añadir idiomas (por ejemplo, si surge soporte para lenguas minoritarias nuevas) o mejorar las traducciones existentes.

Experiencia en uso real

Usar el Vasco Translator V4 en la vida real se asemeja a llevar un asistente personal de idiomas en el bolsillo. Al inicio, puede haber cierta timidez o vergüenza de sacarlo y pedirle al otro que hable a través de él. Pero la mayoría de las personas reaccionan con curiosidad positiva cuando ven el dispositivo. El hecho de que tenga botones dedicados facilita indicar “presiona aquí y habla”. A los pocos intercambios, la conversación fluye con normalidad, con el V4 hablando por cada uno.

Durante una conversación con el V4, la pantalla suele mostrar lo que cada uno dice y su traducción. Esto es útil porque así ambas partes pueden comprobar que se entendió correctamente. Si el V4 no reconoció bien alguna palabra, se puede corregir repitiendo o escribiendo manualmente. Este feedback visual da confianza de que el mensaje transmitido es el correcto.

Por supuesto, el V4 no está exento de desafíos en uso real. En conversaciones con mucho argot, chistes o referencias culturales, la traducción puede ser literal y perder la gracia. Ahí es donde los usuarios suelen recurrir a un poco de interpretación manual o aclaración adicional. Sin embargo, para contenido práctico y directo, acierta la gran mayoría de las veces. Otra limitación es que en discusiones rápidas (por ejemplo, regatear en un mercado con mucha energía), el ir y venir con el aparato puede frenar un poco el ritmo. Pero muchos viajeros prefieren eso a no entender nada.

Vasco E1 + V4 usados simultáneamente

Habiendo analizado cada dispositivo por separado, surge una pregunta: ¿qué sucede cuando combinamos el Vasco Translator E1 y el V4? Ambos equipos están diseñados para interoperar y, de hecho, Vasco los ofrece también en pack conjunto. Al usarlos a la vez, se potencian mutuamente, ofreciendo una solución de traducción más completa que la suma de sus partes.

La principal ventaja de la combinación es que cada dispositivo compensa las limitaciones del otro. Por un lado, el E1 aporta al V4 la posibilidad de realizar traducciones de voz completamente manos libres y privadas. Por otro, el V4 aporta al E1 conectividad autónoma, más idiomas y funcionalidades adicionales (texto, foto, etc.).

En cuanto a la configuración técnica de esta simultaneidad, Vasco lo ha hecho bastante sencillo: desde el menú del V4 se puede emparejar dispositivos Bluetooth, en este caso los E1, y asignarles idiomas (similar a como la app lo haría). Una vez vinculados, el usuario casi no nota diferencia salvo que ahora en los ajustes de traducción del V4 verá opciones relativas a los auriculares (por ejemplo, habilitar el modo touchless). Cabe recordar que con V4 se soportan hasta 3 pares de E1 conectados a la vez​, mientras que con un smartphone se soportan hasta 5 pares. Aun así, 3 pares son suficientes para la mayoría de situaciones grupales pequeñas.

Conclusiones

El Vasco Translator E1 (auricular) es ideal para conversaciones habladas persona a persona o en grupos pequeños, donde la naturalidad y la comodidad son primordiales. Es la herramienta perfecta para alguien que quiere hablar con extranjeros casi como si compartieran idioma, sin un aparato de por medio.

Su uso es tan sencillo como ponerse un audífono y permite mantener la atención en la otra persona, no en la tecnología. También es recomendable para quienes valoran la privacidad en la comunicación: al no necesitar altavoces externos, puedes conversar sin que terceros escuchen la traducción. Eso sí, hay que tener en cuenta que requiere un smartphone (o un V4) para funcionar y que su ámbito es exclusivamente la voz.

El Vasco Translator V4 (dispositivo de mano) es una solución más multifuncional y autónoma, idónea para viajeros frecuentes, profesionales en movimiento y situaciones donde se necesite traducir no solo voz sino texto e imágenes. Si eres el tipo de persona que constantemente enfrenta menús, carteles o documentos en otros idiomas, o si en tus viajes quieres la tranquilidad de poder comunicarte en cualquier escenario (desde preguntar algo en la calle hasta leer un contrato breve), el V4 te lo ofrece en un único aparato resistente y siempre conectado. Es también la mejor opción para quienes no quieren depender de un teléfono ni complicarse con configuraciones; enciendes el V4 y ya puedes traducir donde sea.

La combinación de E1 + V4 es la solución definitiva para quienes necesitan lo mejor de ambos mundos: la libertad de conversar con auriculares y la potencia de un traductor completo. Desde luego, la inversión económica de adquirir ambos es considerable, por lo que está reservada a quien realmente le sacará provecho.

¿Vale la pena invertir en Vasco Translator E1 o V4 en lugar de usar solo el móvil con Google Translate? La respuesta depende de cuánto y en qué contextos enfrentas la barrera idiomática. Si es algo ocasional (unas vacaciones cortas al año, consultas esporádicas), quizás tu smartphone con las aplicaciones adecuadas te baste, asumiendo sus inconvenientes. Pero si la comunicación multilingüe es parte integral de tu vida o trabajo, los dispositivos Vasco ofrecen una experiencia más cómoda, confiable y rápida.