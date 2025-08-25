A Fondo
Las mejores ofertas de la Vuelta al Cole 2025
La Vuelta al Cole 2025 está a la vuelta de la esquina una vez que las vacaciones veraniegas van tocando a su fin y toca un regreso a casa, la oficina o la escuela que no resulta sencillo. Para hacerlo más llevadero, PcComponentes ha iniciado una campaña que ofrece descuentos muy atractivos en la compra de producto electrónico y/o accesorios.
La campaña de Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes contempla ofertas en todo su catálogo y el resto de ventajas de un minorista que se ha convertido en referencia en el mercado español. Entre otras:
- Envío gratuito: a partir de solo 50€ de compra, tus pedidos llegan sin coste adicional.
- Envío rápido: hasta en 24 horas dependiendo del producto porque sabemos que quieres disfrutar tu producto lo antes posible.
- Facilidades de pago: múltiples métodos para la comodidad del usuario: tarjeta, Apple Pay, Google Pay, PayPal, transferencias.
- Opciones de financiación: consulta las condiciones en la web por si necesitas financiación a tipos muy competitivos.
- Devoluciones gratuitas: amplio periodo de devoluciones gratuitas por si no te acaba de cuadrar el producto adquirido.
- Servicios adicionales: puesta a punto, instalación de sistema operativo, asistencia remota para configurar tu móvil o computadora y mucho más.
Vuelta al Cole 2025, las mejores ofertas
La campaña se mantendrá hasta el 14 de septiembre e incluye ofertas generales con hasta el 40% de descuento del precio oficial. También habrá las denominadas ‘Ofertas Flash’, 10 promociones diarias que por tiempo limitado y hasta agotar existencias suelen ofrecer los mejores descuentos.
Aunque habrá ofertas en todo el catálogo, como suele suceder en las campañas de vuelta al cole prestarán atención preferente a los grupos de producto más habituales, como portátiles y sobremesas, tablets y wearables, monitores y aquellos dedicados a los espacios de trabajo, periféricos y accesorios para completar cualquier escritorio. Por supuesto, no se olvidan del apartado del entretenimiento porque no todo va a ser trabajar o estudiar… Sin más espera, te dejamos una amplia selección de las ofertas disponibles en un listado que iremos actualizando durante toda la campaña. ¡Buena compra!
Ordenadores portátiles
- Oferta Flash. Portátil Acer Nitro Gaming V 15 ANV15-51-52U4 Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/RTX 4060/15.6″ por 769 euros.
- Portátil HP 15-fd0080ns Intel Core i5-1334U/16GB/512GB SSD/15.6″ + WIN 11 por 499 euros.
- Portátil Alurin Go Start Intel Celeron N4020/8GB/256GB SSD/15.6″, no hay nada más barato por 189 euros.
- Portátil MSI Modern 15 B13M-281XES Intel Core i7-1355U/16GB/1TB SSD/15.6″, por 649 euros.
- Portátil Samsung Galaxy Book4 Intel Core i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6″ Windows 11 + Microsoft 365 12 meses por solo 599 euros.
- Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/512GB SSD/15.6″, por 419 euros.
- Portátil Acer Aspire 16 A16-71M 16″ Intel Core Ultra 7 155U 16GB 1TB SSD Windows 11, por 779 euros.
- Portátil HP OmniBook X 14-fe1000ns QC Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/512GB SSD/14″ por 749 euros.
- Portátil Lenovo LOQ 15ARP9 AMD Ryzen 7 7435HS 24GB 512GB RTX 4050 FHD 144Hz Luna Grey, por 719 euros.
- Portátil MSI Cyborg 15 A13VF-828XES Intel Core i7-13620H/16GB/512GB SSD/RTX 4060/15.6″ por 879 euros.
- Portátil Alurin Flex Advance Intel Core I5-1235U/16GB/1TB SSD/ 14″ por 579 euros.
- Portátil HP 17-cn3022ns 17,3″ Intel Core i7-1355U 16GB SSD 1TB SSD FHD WiFi 6 Windows 11 Plata por 749 euros.
- Portátil Acer Aspire 3 A315-59-78NS Intel Core i7-1255U/32GB/1TB SSD/15.6″ por 579 euros.
- Portátil Medion E15443 Intel Core Ultra 5 125H/16GB/512GB SSD/15.6″ por 499 euros.
- Portátil HP 15-FC0056NS AMD Ryzen 3 7320U/8GB/512GB SSD/15.6″ por 329 euros.
- Portátil Alurin Flex Advance IA Intel Core Ultra 9 185H 15.6″/32GB/1TB por 819 euros.
- Convertible Samsung Galaxy Book3 360 Intel Evo Core i5-1340P/16GB/512GB SSD/13.3″ Táctil, por 749 euros.
- Convertible HP Pavilion x360 14-ek2003ns Intel Core i7-150U/16GB/512GB SSD/14″ Táctil, por 849 euros.
- Chromebook ASUS Plus CX3402CBA-PQ0319 Intel Core i3-1215U/8GB/256GB Flash/14″ por 349 euros.
- Chromebook Acer Plus 514 CB514-3H-R81B AMD Ryzen 3 7320C/8GB/256GB SSD/14″, por 289 euros.
- Chromebook Acer 315 Intel Celeron N4500/8GB/64GB eMMC/15.6″, todavía más barato por 229 euros.
PCs de sobremesa
- Sobremesa PcCom Work Intel Core i3-12100/16GB/500GB SSD por solo 349 euros.
- Sobremesa HP Slim Desktop S01-pF2028ns Intel Core i5-12400/16GB/512GB SSD por 429 euros.
- Sobremesa PcCom Lite AMD Ryzen 5 5500 / 16GB / 1TB SSD / RTX 3050 Negro + Windows 11 Home, por 689 euros.
- Sobremesa HP OmniDesk Desktop AI M03-0003ns PC Intel Core Ultra 5 225/16GB/1TB SSD por 679 euros.
- Oferta Flash. AIO HP All-in-One 24-cr0018ns AMD Ryzen 5 7520U/16GB/512GB SSD/23.8″ por 469 euros.
- AIO ASUS M3402WFAK-WA0210 AMD Ryzen 5 7520U/16GB/512GB SSD/23.8″ por 579 euros.
- AIO HP All-in-One 27-cr0069ns Intel Core i5-1335U/16GB/512GB SSD/27″ por 579 euros.
- AIO MSI Modern AM242TP 12M-1265ES All-in-One Intel Core i5-1235U/16GB/512GB SSD/23.8″ por 599 euros.
- AIO Alurin Flow Intel Core i5-12400/16GB/1TB SSD/27″ + Windows 11 Home por 599 euros.
- Mini-PC MSI PRO DP21 14M-1061XES Intel Core i5 14400 16GB 500GB SSD Wi-Fi 6E Negro por 429 euros.
- Mini-PC GEEKOM A8 AMD Ryzen 7 8745HS/32GB/1TB SSD/Windows 11 Pro por 599 euros.
- Mini-PC Blackview MP100 AMD Ryzen 7 5825U/16GB/512GB SSD Negro, por 299 euros.
- Mini PC Alurin Unit Intel Pentium N6000 / 8GB / 500GB SSD por solo 189 euros.
- Mini-PC MSI Cubi NUC 1M-035ES Intel Core 5 120U/8GB/256GB SSD por 479 euros.
Smartphones, tablets y wearables
- Oferta Flash. Móvil Samsung Galaxy S24 8/256GB Negro Onyx Libre, rebajado un 40% por 594 euros.
- Móvil Apple iPhone 16 128GB por solo 809 euros.
- Móvil Honor 400 Pro 5G 12GB/512GB 6.7″ AMOLED 200MP IA 100W WiFi BE Android 15 Gris, por 632 euros.
- Móvil Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB Violeta Lavanda Libre, por 299 euros.
- Móvil Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Negro Libre.
- Móvil Motorola Edge 50 Fusion 12GB/256GB Smartphone 6.7″ POLED 144Hz 68W Azul por 249 euros.
- Móvil Realme C63 8/256GB 45W Carga Rápida Leather Blue Libre por 125 euros.
- Móvil OPPO A5 Pro 4G Smartphone con IA 6.67″ 90Hz 8GB/256GB 50MP IP69 5800mAh 45W por 179 euros.
- Móvil OnePlus Nord CE5 5G 8GB 128GB 6.77″ AMOLED 120Hz 50MP 5200mAh 80W Black Infinity, por 309 euros.
- Móvil Samsung Galaxy S25 – 256GB Batería 4.000mAh Gris, por 772 euros.
- Móvil POCO F7 Pro 5G 6.67″ AMOLED 12GB/512GB 6000mAh Negro por 529 euros.
- Móvil Nothing Phone (3a) 8GB/128GB 6.8″ AMOLED FHD+ 120Hz 50MP 5000mAh 45W Android 15 Negro por 279 euros.
- Móvil Samsung Galaxy A56 5G 8GB/256GB 6.7″ Super AMOLED 50MP 5000mAh 45W Android 15 Negro, por 423 euros.
- Móvil Xiaomi 14T Pro 12GB/256GB Gris Titanio Libre por 499 euros.
- Oferta Flash. Móvil Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB Batería 5.000mAh Titanio Negro, por 1453 euros.
- Tablet Apple iPad 2025 11″ WiFi 128GB Plata, por 377 euros.
- Samsung Tab A9+ Wifi 128GB, por 299 euros.
- Tablet Lenovo Tab M9 9″ 3/32GB WiFi Gris Ártico, por solo 89 euros.
- Xiaomi Redmi Pad 2 11″ 4GB 128GB WiFi HyperOS por 149 euros.
- Tablet Acer Iconia Tab P11 8GB/256GB 11.6″ 2K Funda BT 5.2 WiFi AC Android 14 Gris, por 169 euros.
- Tablet Blackview Mega 2 12″ FHD+ 2K 12GB/256GB 4G Android 15 Azul, por 209 euros.
- Reloj Apple Watch SE GPS 40mm Caja de Aluminio Medianoche con Correa Deportiva Medianoche S/M, por solo 237 euros.
- Reloj Samsung Galaxy Watch7 40mm Bluetooth Reloj Smartwatch Verde por 335 euros.
Periféricos y accesorios
- Auriculares Apple AirPods 3ª Generación con Estuche de Carga Lightning con el 33% de descuento: 114 euros.
- Auriculares Nothing Ear 2024 Bluetooth Negros por 99 euros.
- Auriculares Logitech G335 Gaming Negro por 35 euros.
- Auriculares HyperX Cloud III Gaming Multiplataforma Negros por 64 euros.
- Auriculares Forgeon Captain RGB con Micrófono Inalámbricos Gaming Blancos, por 59 euros.
- Oferta Flash. Logitech MK270 Combo Teclado y Ratón Inalámbrico por 40 euros.
- Teclado Forgeon Clutch Gaming Wireless RGB 60% Switch Blue, por 59 euros.
- Teclado Newskill Pyros V2 Inalámbrico Mecánico 60% Hotswap Blanco por 58 euros.
- Ratón Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed Gaming 6400 DPI Negro a la mitad de precio: 39 euros.
- Ratón Newskill Chiron PRO Inalámbrico RGB 16000DPI Blanco por 50 euros.
- Ratón Tempest X20W Vigilant RGB Inalámbrico 16.000 DPI Negro por 37 euros.
- Silla Owlotech Yale V2 por solo 49 euros.
- Oferta Flash. Mesa Owlotech Manager Regulable en Altura con Motor 140x60cm Negra, por 165 euros.
- Mesa Owlotech Executive de Escritorio 100x60cm Negra por solo 59 euros.
- Oferta Flash. HP Laserjet M110w Impresora Láser Monocromo WiFi por 86 euros.
- Impresora HP DeskJet 2820e Multifunción Color WiFi Blanca + 3 Meses Gratis de Impresión Instant Ink con HP+ por 42 euros.
- Impresora Epson Expression Home XP-3200 Multifunción Color WiFi por 75 euros.
- Impresora Brother EcoPro DCP-L3520DWE Multifunción Láser LED Color WiFi Dúplex, por 239 euros.
- Impresora HP Laserjet M110w Láser Monocromo WiFi por 86 euros.
Monitores
- Oferta Flash. Asus TUF Gaming VG249Q1R 23.8″ LED IPS FullHD 165Hz FreeSync Premium por 84 euros.
- LG UltraGear 32GS75Q-B 31.5″ LED IPS QHD 180Hz HDR400 G-Sync Compatible con el 41% de descuento: 219 euros.
- MSI MAG 274CQF 27″ LED Rapid VA QHD 180Hz Curva por 159 euros.
- ASUS VY249HGR 23.8″ LED IPS FullHD 120Hz Adaptive Sync por 89 euros.
- Samsung S24D302GAU 24″ LED IPS FullHD 100Hz tirado de precio: solo 79 euros.
- Philips Brilliance 499P9H/00 49″ LED SuperWide Curva, por 899 euros.
- Lenovo L24i-4B LED IPS 23.8″ FullHD 100Hz por 99 euros.
- AOC C27G4ZXE 27″ LED Fast VA FullHD 280Hz 1ms Curva con el 44% de descuento por solo 129 euros.
- Philips Evnia 24M2N3200S/00 23.8″ LED Fast IPS FullHD 180Hz 1ms FreeSync Premium, por 89 euros.
- Alurin CoreVision 27 FHD 27″ LED IPS FullHD 100Hz Regulable por 119 euros.
- MSI Modern MD342CQPW 34″ LED VA UltraWide QHD 120Hz Curva USB-C, por 269 euros.
- LG 32UR550K-B 31.5″ 4K UHD 60Hz VA HDR10 Altura/Incl. Altavoces por 279 euros.
- Iiyama ProLite XUB2793HS-B7 27″ IPS FullHD 100Hz Altavoces Altura Ajustable por 119 euros.
- ASUS ProArt Display PA279CRV 27″ LED IPS UltraHD 4K HDR10 USB-C por 459 euros.
¿Quieres más ofertas?
Todo lo anterior es solo una selección de las ofertas que puedes encontrar en esta Vuelta al Cole 2025, pero hay muchas más incluyendo las que se irán publicando a diario durante toda la campaña como «ofertas Flash» y de las que te iremos informaremos puntualmente. Solo para los más rápidos, ya que estarán disponibles por tiempo limitado o hasta agotar existencias. Será difícil que con todo lo anterior no hayas encontrado esa gran oferta, pero por si quieres buscarla por tí mismo te dejamos acceso rápido a todas las categorías:
- Portátiles
- Sobremesas
- Monitores
- Smartphones
- Tablets y relojes
- Periféricos
- Sillas y mesas
- Impresoras
- Sonido
- Accesorios de informática
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
Las mejores ofertas de la Vuelta al Cole 2025
