GEEKOM celebra su 22 aniversario con una oferta rompedora: 250 euros de descuento en el GEEKOM IT15 AI

Hoy es un gran día para GEEKOM, la compañía cumple 22 años de historia, una historia que ha estado cargada de momentos importantes, de grandes lanzamientos, y de un esfuerzo constante por convertirse en el gran referente mundial dentro del mundo de los mini PCs profesionales.

El mercado de los mini PCs está muy concurrido, y la competencia es feroz, pero GEEKOM ha sabido diferenciarse de sus rivales creando valor a través de una serie de principios muy claros con los que ha marcado la diferencia:

Crear mini PCs con una alta calidad de construcción , fabricados con chasis metálicos, tornillos antipérdida, acabados resistentes a los arañazos y componentes de alta calidad, como condensadores de tántalo.

, fabricados con chasis metálicos, tornillos antipérdida, acabados resistentes a los arañazos y componentes de alta calidad, como condensadores de tántalo. Ofrecer un buen nivel de rendimiento, configurando sus mini PCs con componentes equilibrados, y utilizando sistemas de refrigeración adecuados para que el rendimiento sea estable y que las temperaturas nunca sean un problema.

configurando sus mini PCs con componentes equilibrados, y utilizando sistemas de refrigeración adecuados para que el rendimiento sea estable y que las temperaturas nunca sean un problema. Implementar componentes avanzados para crear mini PCs de última generación con un alto nivel de prestaciones, como los procesadores Intel Core Ultra 200 de Intel y los Ryzen AI Max 300 de AMD, pero manteniendo siempre un precio equilibrado.

para crear mini PCs de última generación con un alto nivel de prestaciones, como los procesadores Intel Core Ultra 200 de Intel y los Ryzen AI Max 300 de AMD, pero manteniendo siempre un precio equilibrado. Especial atención al diseño y a los detalles , para conseguir mini PCs con un diseño funcional y atractivo, y con pequeños cambios que mejoran la experiencia de uso, como las patas de goma y la integración de todos los componentes necesarios para utilizarlos en un montaje VESA.

, para conseguir mini PCs con un diseño funcional y atractivo, y con pequeños cambios que mejoran la experiencia de uso, como las patas de goma y la integración de todos los componentes necesarios para utilizarlos en un montaje VESA. Control de calidad estricto y tres años de garantía, cada mini PC de GEEKOM es sometido a 120 horas de pruebas bajo temperaturas extremas, 90 minutos de vibración, 330 horas pruebas de estabilidad, pruebas de resistencia a caídas y a 15.000 ciclos de conexión y desconexión de puertos USB.

Estos principios dejan claro cómo trabaja GEEKOM. En sus 22 años de vida la compañía se ha dedicado a priorizar la calidad de sus productos y la experiencia de usuario, manteniendo además una apuesta constante por la innovación.

Sus esfuerzos han dado sus frutos, y han hecho posible el desarrollo de equipos tan avanzados y tan interesantes como el GEEKOM IT15, uno de los mini PCs más potentes que existen que ahora puedes conseguir con 250 euros de descuento.

Especificaciones del GEEKOM IT15

Este equipo cuenta con un procesador Intel Core Ultra 9 285H (Arrow Lake), que cuenta con 6 núcleos P de alto rendimiento (Lion Cove), 8 núcleos E de alta eficiencia (Skymont) y 2 núcleos de consumo ultrabajo, lo que nos deja un total de 16 núcleos.

Su GPU es una Intel Arc 140T con 8 núcleos Xe, compatible con DirectX 12 que es capaz de trabajar con hasta cuatro pantallas, y viene con una NPU Intel con una potencia de 13 TOPs (INT8), compatible con OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT y WebNN.

El resto de sus especificaciones no se quedan atrás. El GEEKOM IT15 está perfectamente equilibrado, ya que cuenta con 32 GB de DDR5 en doble canal a 5.600 MT/s, y tiene una unidad SSD de alto rendimiento de 2 TB de capacidad.

Para mantener una estabilidad total, y para que el Intel Core Ultra 9 285Hpueda desarrollar todo su potencial este mini PC está equipado con el sistema de refrigeración IceBlast 2.0 de GEEKOM, que combina un ventilador de tipo turbina de alta potencia con un sistema de refrigeración pasiva de cobre que recoge y distribuye el calor de forma óptima.

El GEEKOM IT15 cuenta también con un amplio abanico de conectores, entre los que podemos destacar sus puertos USB 4 compatibles con DisplayPort (8K hasta 60 Hz), sus dos salidas HDMI 2.0 (4K hasta 60 Hz) y su conector Ethernet a 2,5 Gbps. La conexión inalámbrica no es un problema, porque viene con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Oferta especial por el 22 aniversario de GEEKOM

Para celebrar su aniversario, la compañía ha lanzado una promoción verdaderamente única que os permitirá conseguir el GEEKOM IT15 a su precio más bajo desde su lanzamiento. Su precio normal es de 1.299 euros, pero con el cupón «MUYGK22» (sin comillas y exclusivo de MuyComputer) podréis conseguirlo con 250 euros de descuento.

Lo tienes muy fácil para aprovechar esta oferta, solo tienes que entrar en este enlace, o hacer clic en los botones de la tienda oficial de GEEKOM que encontrarás en este mismo artículo para llegar a la página de producto del I15. Una vez ahí, haces clic en «añadir al carrito», vuelves a hacer clic en el icono del carrito que te aparecerá en la esquina superior izquierda y entras en «ver carrito».

Llegarás al resumen del carrito, y te aparecerá el resumen de tu compra. En el espacio de «aplicar cupón» tienes que pegar el código «MUYGK22», haces clic en aplicar cupón y listo, podrás comprar el GEEKOM IT15 por solo 949 euros.

Ya solo te queda realizar el pago eligiendo el medio que prefieras y listo, en un plazo de entre 24 y 48 horas recibirás tu pedido en la dirección que indiques, sin gastos de envío y con tres años de garantía.

Con ofertas como esta da gusto celebrar aniversarios ajenos. Date prisa, porque esta promoción solo estará disponible por tiempo limitado.

Contenido elaborado en colaboración con GEEKOM.