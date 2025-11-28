Elgato arranca sus ofertas por el Black Friday con descuentos de más del 30%

El Black Friday es, sin duda, una de las fechas más importantes del año si hablamos de ofertas, y de tecnología. Elgato no ha querido faltar a una cita tan importante, y ya ha abierto su temporada de ofertas con una amplia variedad de productos que podremos conseguir con descuentos que en algunos casos llegan a superar el 30%.

En este artículo os hemos preparado una selección con algunas de las mejores ofertas de Elgato. Las tenéis a solo un clic de distancia, lo que significa que para conseguirlas solo tendréis que hacer clic en los enlaces adjuntos.

Hemos actualizado el artículo para añadir las nuevas ofertas que han ido apareciendo durante los últimos días. Tened en cuenta que nos encontramos ya en la recta final, así que no esperéis mucho para haceros con todo lo que os guste. Sin más preámbulos, ¡empezamos!

Ofertas exclusivas en la tienda de Elgato

En la web de Elgato podemos encontrar también nuevas ofertas exclusivas por el Black Friday que no se encuentran disponibles en otras tiendas online. La lista de ofertas es bastante amplia, así que os dejamos una selección con algunas de las más interesantes, pero al mismo tiempo os animamos a echar un vistazo a todas ellas siguiendo este enlace.

Stream Deck Neo rebajado a 79,99 euros . Disponible en color blanco y negro.

rebajado a . Disponible en color blanco y negro. Stream Deck Module rebajado a 39,99 euros.

rebajado a Stream Deck Module con 15 teclas en oferta por 99,99 euros , y el modelo de 32 teclas está en oferta por 149,99 euros.

con 15 teclas en oferta por , y el modelo de 32 teclas está en oferta por Pack con Wave DX, Wave Mic Arm LP, Stream Deck+, XLR Dock y XLR Cable rebajado a 419,99 euros. Su precio normal es de 419,99 euros.

rebajado a 419,99 euros. Su precio normal es de Pack Prompter Boom Bundle con Prompter y Master Mount L rebajado a 269,99 euros.

rebajado a Game Capture Neo en oferta por 89,99 euros.

en oferta por Stream Deck Edición Especial DOOM The Dark Ages rebajado a 119,99 euros. La edición especial Call of Duty Warzone también está en oferta por 119,99 euros.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.