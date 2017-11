10 sistemas operativos libres que quizá no conozcas

Con una cuota de mercado superior al 90% y un dominio fabuloso del canal de fabricación y distribución, es probable que tu ordenador personal pre-instalara Windows en el momento de la compra.

Las alternativas son pocas y pasan por el OS X que utiliza Apple en todos sus Mac o por alguna distribución basada en Linux de los pocos fabricantes que lo soportan de forma oficial o instalado posteriormente por el usuario en su equipo original con Windows u OS X, sea para reemplazarlos o trabajando junto a ellos.

Que haya pocas alternativas reales comerciales no quiere decir que no existan y desde makeuseof nos han recordado algunos sistemas operativos libres y de uso gratuito. No sirven para todo y todos los usuarios, y para la mayoría no son un reemplazo completo del sistema que ya estén utilizando, pero puedes probarlos junto a ellos, en equipos independientes o a base de máquinas virtuales si te apetece conocer otras alternativas.

Si estás usando un sistema operativo libre que no sea Linux, probablemente esté basado en BSD. Aunque FreeBSD no puede ser propiamente llamado UNIX al no haber adquirido la debida licencia es uno de los denominados “clones de UNIX”, como NetBSD, OpenBSD, y PC-BSD. Incluso si no eres un amante del software libre, es posible que estés usando partes de FreeBSD, ya que debido a la licencia permisiva del proyecto una parte del código se utiliza en dispositivos diversos como el mismo MacOS de Apple, la PlayStation 4 de Sony o los routers de Juniper.

Sistema operativo de código abierto para PC x86/x64 que tiene la particularidad de ser compatible a nivel binario con aplicaciones y drivers programados para Windows. Obviamente, no puede incluir código real de Windows pero ha aplicado parcialmente muchas API de Windows y colabora con el proyecto Wine para conseguir mejorar el funcionamiento de los programas. Es lo más parecido a un “Windows sin Microsoft” que vas a encontrar.

Otro sistema libre bajo licencia GPL que tiene el objetivo de ser totalmente compatible con aplicaciones y drivers de MS-DOS. Como éste, trabaja en línea de comandos con el intérprete FreeCOM. FreeBSD suele venir preinstalado en equipos nuevos de fabricantes como MSI que se ofrecen sin sistemas Windows o Linux preinstalado. Funciona genial, por ejemplo, para ejecutar juegos antiguos DOS.

Un sistema libre bajo licencia MIT inspirado en BeOS (Be Operating System), mantenido por la organización sin ánimo de lucro del mismo nombre. Haiku cuenta con un micronúcleo modular propio denominado NewOS, optimizado para trabajo multimedia, con audio, vídeo, gráficos y animaciones en tres dimensiones. Al igual que ReactOS hace con Windows, el objetivo de Haiku es trabajar con las aplicaciones de BeOS y sus controladores, si bien este último apartado está peor soportado. Basadas en este sistema, puedes encontrar dos distribuciones denominadas “TiltOs” y “Senryu”, que se publican como disco duro virtual para VirtualBox.

Software libre bajo licencias MIT y BSD basado en OpenSolaris, creado a su vez desde la versión privativa del original Solaris de Sun Microsystems, compañía adquirida como sabes por Oracle. De hecho, la iniciativa partió de algunos ingenieros principales de Solaris y se propone continuar con el desarrollo y el mantenimiento del código OS/Net (ON) de Oracle de forma independiente y comunitaria. illumos no es una distro en sí misma, porque tiene el objetivo de proporcionar el código base a partir del cual cualquiera podrá crear su propia distribución de software basada en el sistema operativo OpenSolaris. La principal distribución es realizada por el Proyecto Indiana con OpenIndiana. Nexenta, BeleniX y SchilliX son otras de las distribuciones basadas en OpenSolaris que apoyan el proyecto.

Un proyecto de software libre basado en AtheOS, el sistema que originalmente pretendía ser un clon de AmigaOS y al que ha terminado reemplazando Syllable. Compatible con arquitecturas x86, se ofrecen versiones cliente y servidor y aplicaciones propias como un navegador web basado en Webkit o una aplicación de correo electrónico. Su mayor virtud reside en su eficiencia en máquinas con bajísimos recursos, desde 32 Mbytes de RAM. La instalación completa sólo ocupa 250 MB.

Otro sistema que implementa en código abierto las APIs de AmigaOS, con cuyos ejecutables es compatible a nivel binario en procesadores 68k, además de compatible a nivel de código con otras arquitecturas como x86 para la que se ofrece de manera nativa. Es portable y puede correr hospedado en Windows, Linux y FreeBSD.

También conocido como MeOS su característica más destacada es que está programado completamente en lenguaje ensamblador. Está diseñado para funcionar en equipos muy básicos aunque soporta hasta 32 Gbytes de RAM. Con decirte que el sistema cabe en un disquete de 1,44 Mbytes, está dicho todo. Aún así se las arregla para incluir un escritorio gráfico y controladores para teclados, vídeo, audio, USB o impresoras.

Un sistema operativo de 32 bits escrito para la arquitectura x86 en lenguaje ensamblador. Está diseñado para programadores que desean tener acceso directo al hardware (incluyendo CPU y gráficos) con un código bien comentado y documentado.

Otro sistema gratuito y libre bajo GPL que ha estado en desarrollo desde 1997, como hobby de un solo programador, Andy McLaughlin. Soporta arquitecturas x86, está escrito en C y ensamblador y no se basa en ningún sistema preeexistente, si bien utiliza código del kernel Linux, ofrece herramientas comunes de GNU y parte de la interfaz gráfica de usuario como los iconos, resultarán familiar a los usuarios de KDE Plasma.

. ¿Cuál has usado? ¿Para qué? ¿Conoces otros sistemas operativos libres? ¿Pueden reemplazar a Windows/Mac/Linux? ¿Para qué tareas?