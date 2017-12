¡MuyComputer os desea Felices Fiestas!

A pocas horas de la noche más entrañable del año, los redactores de muycomputer (Tomás, Isidro, Jose, Eduardo y Juan) os deseamos una Feliz Navidad y un nuevo año 2018 pleno de salud, felicidad, algo más de capacidad económica que nos haga la vida más fácil y mucha y buena información tecnológica.

Agradecer sinceramente la fidelidad del buen número de lectores que nos seguís desde hace mucho tiempo y también a los que os habéis incorporado en este 2017, permitiendo que hayamos crecido en número de usuarios, en páginas vistas, en tiempo de permanencia en el sitio y en comentarios a los artículos. ¡Muchísimas gracias a todos!

No necesitáis que os digamos (porque seguro que muchos lo estáis sufriendo en carne propia) que lo de la ‘salida de la crisis’ es un camelo que cuentan los de arriba al exponer cifras macro. A los que vivimos con los pies en la Tierra todavía no ha llegado y el sector de TI y los medios tecnológicos arrastramos la consecuencia de una crisis que parece no tener fin.

Aún así, no podemos quejarnos. Nuestra casa madre, TPNET, ha conseguido posicionar a MuyCanal como líder absoluto en su sector y lo mismo podemos decir de nuestro sitio dedicado a la pequeña y mediana empresa, MuyPymes. Nuestra web más profesional, MuyComputerPro, está entre las más importantes de su sector y seguimos manteniendo datos de audiencia estimables en medios especializados como MuyCloud, MuySeguridad, MuyTV, Impresión PYME o Movilidad Profesional.

También hemos mantenido -no sin dificultades- blogs satélites especializados como MuyMovil, MuyWindows y MuyMac. Y qué deciros de MuyLinux, nuestra perla por ser referencia absoluta en publicaciones digitales en español sobre el mundo Linux.

No os cansamos más. Aquí estamos y aquí seguiremos en 2018, prometiendo seguir mejorando con tu ayuda y participación. Y habrá novedades… Ya sabéis que podéis seguirnos por múltiples vías, redifusión RRS/Atom, Facebook, Twitter o en el canal público de Telegram.

¡Felices fiestas!