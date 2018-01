Consiguen que Super Mario 64 se juegue en primera persona

Hay juegos clásicos que pese a llevar veinte años en el mercado son capaces de sorprender con tan solo un cambio de perspectiva. Eso es lo que ha conseguido el hacker Kaze Emanuar con una ROM del clásico y mítico Super Mario 64, modificándola para que sea jugado desde una perspectiva muy utilizada en los tiempos actuales: la primera persona.

El cambio de perspectiva no parece haber afectado a las habilidades de Mario, pero obviamente el tener la cámara en primera persona hace que no se vean la acrobacias del conocido fontanero. Sin embargo, no se puede negar que el juego gana cierta espectacularidad y el sortear ciertas plataformas de esta manera puede parecer más difícil de lo que realmente es debido a que la cámara en primera persona no suele facilitar esa tarea. De hecho, salvo excepciones como las de Metroid Prime, las fases de plataformas en los juegos en primera persona suelen ser algo muy criticado.

Otros aspectos a destacar, debido posiblemente a que Super Mario 64 no es un juego hecho para ser jugado en primera persona, es la desaparición de la geometría a nivel en distancias cortas, por lo que a veces puede dar la sensación de esta corriendo sobre el aire.

Kaze Emanuar es todo un experto en modificar ROMs de Super Mario 64, habiendo conseguido crear una versión Online, un editor de niveles inspirado en Mario Maker, una expansión llamada Last Impact e incluso un mod para incluir la gorra de Super Mario Odyssey en el juego originario de Nintendo 64.

