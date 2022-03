Como si lo viera, estamos a menos de una semana del día del padre, pero tú todavía no has pensado en qué le vas a regalar. O, peor aún, no te acordabas y esta es la primera noticia que tienes, este año, de que se acerca dicha celebración. Y luego pasará lo que ocurre siempre, que acabarás en un centro comercial el día 18 a última hora, buscando un atisbo de inspiración que, además, no te salga por un ojo de la cara, y que envolverlo no requiera de al menos dos años de ingeniería del empaquetado.

No te preocupes, este año no tiene por qué ser así, y es que conscientes de dicho problema, hemos decidido echarte una mano buscando las mejores ofertas de última hora, y que por plazos de entrega te lleguen a tiempo para que las puedas regalar el día del padre. y no dos o tres días después. Que sí, que sabemos que lo importante es el detalle, por supuesto, pero también sabemos que cuando alguien se olvida de nuestro cumpleaños y nos felicita uno o dos días después… pues no es lo mismo.

Regalos del día del padre en ordenadores personales:

¿Qué mejor manera de celebrar el día del padre con un nuevo PC? Sí, es cierto, a lo mejor te hace más ilusión regalarte un PC a ti mismo, como nos pasaría a todos. Pero ahora piensa en la ilusión que le va a hacer, en la sonrisa de oreja a oreja que se le pintará en la cara, a la gratitud de tu madre al saber que mientras que él pasa mil horas en el PC ella podrá ver sus series favoritas de Netflix en la tele sin comentarios jocosos… Ten van a querer más que nunca, ya lo verás.

¿Quién dijo que un padre no puede ser también un gamer de lo más pro? Con este portátil MSI Pulse GL76 11UEK-038XES con pantalla de 17,3 pulgadas, equipado con procesaor Intel Core i7-11800H, 32 gigabytes de RAM, 1un terabyte de almacenamiento SSD y tarjeta gráfica RTX 3060 quizá estés alentando los primeros pasos de una futura estrella de los eSports. Su precio normal es de 1.799 euros, pero ahora puedes hacerte con él por solo 1. 548 ,99 euros .

Otra opción para los padres más gamers es este equipazo con pantalla de 17,3 pulgadas, el Asus Rog Strix G713IE-HX011, equipado con procesador AMD Ryzen 7 4800H, 16gigas de RAM, un terabytes de almacenamiento SSD, adaptador gráfico NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile. Además, ahora está rebajado nada menos que 300 euros, desde sus 1.499 euros habituales a 1.199 euros .

. Si quieres un equipo un poco más pequeño, pero con un rendimiento por la nubes, entonces lo que estás buscando es un portátil de 15,6 pulgadas como este flamante Acer Nitro 5 AN515-57. Procesador Intel Core i7-11800H, 16 gigabytes de RAM, un terabyte de almacenamiento SSD y tarjeta gráfica GeForce RTX 3050 Mobile. Su precio normal es de 1.199 euros, pero ahora está rebajado a 969 euros .

Con un pie en el gaming y otro en la productividad, nos encontramos con este interesante portátil de 15,6 pulgadas, el Gigabyte G5 GD-51ES123SD con Intel Core i5-11400H, 16 gigabytes de RAM, 512 gigas de almacenamiento SSD y tarjeta gráfica RTX 3050. ¿Su precio? El normal son 999 euros, pero esstos días puedes hacerte con él por solo 799 euros .

. ¿Buscas un equipo que ofrezca una excelente relación calidad precio, con muy buenas prestaciones y un precio de lo más comedido? Entonces esta es tu opción para el día del padre. Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 con pantalla de 14 pulgadas, procesador AMD Ryzen 5 5500U, 8 gigabytes de RAM y 512 gigabytes de almacenamiento. Ahora, por solo 599 euros .

. Un aspecto muy característico de este portátil es el tamaño de su pantalla, de 16,1 pulgadas. Por lo demás, hablamos de un PC con un rendimiento más que apto para jugar. Hablo, claro, del HP Victus 16-e0067nsm equipado con chip AMD Ryzen 7 5800H, 16 gigabytes de RAM, 512 gigas de almacenamiento SSD y adaptador gráfico NVIDIA GeForce RTX 3050. Ahora, con un descuento del 16% sobre su precio normal, puedes hacer con él por 898 euros.

Regalos del día del padre en movilidad:

¿Desde cuando ser padre o madre significa pasarse todo el día en el sofá? Cambiemos el paradigma y pensemos que los padres son personas dinámicas, activas, que en muchos casos pasan más tiempo en la calle y haciendo cosas que nosotros, que estamos todo el día pegados al ordenador. Un smartphone es un regalazo para el día del padre.

Puedes quedar de 10 con esteApple iPhone 13 azul con 56 gigabytes de almacenamiento, ahora por solo 954 euros .

. ¿Prefieres sorprender con un tope de gama de Samsung? Pues puedes hacerlo con este Galaxy S21+ con 128 gigabytes. Ahora con un descuentazo enorme, por tan solo 678,99 euros .

. Ahora puedes hacerte con un gama media por un precio muy especial. Xiaomi 11 Lite 5G NE con 128 gigabytes de almacenamiento. Ahora por solo 277 euros .

. Si te gusta esta marca, puedes hacerte con un ONEPLUS 9 5G con 128 gigabytes de almacenamiento por solo 649,42 euros .

. ¿Buscas una opción económica? Pues este realme 8i con 64 gigas es lo que buscas, y su precio rebajado es de 159 euros .

. Una excelente opción calidad precio para regalar este día del padre te la ofrece el OPPO Find X3 Lite 5G, que con un descuento del 34%, ahora está disponible por solo 308 , 54 euros .

Otra opción de lo más interesante es ese Motorola edge 20 pro con 256 gigabytes de almacenamiento, y que baja de 699 euros a 529 euros .

Una de la propuestas más interesantes de la gama media en la actualidad es el HONOR 50, y ahora su versión de 128 gigabytes tiene un precio excepcional. Puede hacerte con él por tan solo 349 euros.

Regalos del día del padre en periféricos y accesorios:

Otra excelente opción como regalo del día de padre es algún periférico o accesorio para el PC. Esta es nuestra selección.

¿Para que sirve un PC gaming de última generación sin un monitor que permita sacarle todo el partido? Nuestra propuesta es el Newskill Icarus RGB IC27QRC. 27 pulgadas LED QuadHD con frecuencia de actualización de 165 hercios, ahora por solo 269,99 euros .

. Hay dos tipos de personas: las que todavía no han probado los teclados de Razer, y las que ya no cambian. Y tanto loss de un grupo como los del otro, este Razer Huntsman Tournament Edition es la explicación perfecta de la razón por la que, cuando uno prueba Razer, ya no cambia. Ahora puede ser tu regalo por solo 129,99 euros.

¿Unos auriculares inalámbricos para jugar con un auténtico pro? Prueba con estos HyperX Cloud II Wireless, que pueden ser un gran regalo del día del padre, ahora por solo 118,99 euros .

. De un tiempo a esta parte, los smartwatches se han vuelto mucho más bonitos y elegantes. Un buen ejemplo de ello es este Huawei Watch GT 3, que además ahora tiene un descuento del 12%, así que puedes hacerte con él por solo 219 euros .

. Hay padres que hacen más deporte que sus hijos… e incluso que sus nieto. Si es el caso del tuyo, y necesita un smartwatch tope de gama para la práctica de deportes, este Garmin fēnix ​​7X Solar satisfará sin duda todas sus necesidades. Ahora, por 872 , 98 euros .

Una gran opción para regalar este día del padre es un disco duro portable, y con los cuatro terabytes de este Toshiba Canvio Basics las necesidades de almacenamiento quedarán bien cubiertas. Hazte con él por solo 80 ,82 euros .

Y si lo que buscas es un disco portable pero con el rendimiento de una NVMe, no te puedes perder este Kioxia Exceria Plus de dos terabytes, que puedes regalar este día del padre por 254,09 euros.

Regalos del día del padre en hogar:

Dicen que son los pequeños detalles los que convierten una casa en un hogar. Un pequeño televisor gigante, un pequeño robot de cocina con tres estrellas Michelín, un pequeño robot que limpie la casa… El día del padre es la ocasión perfecta para regalar un pequeño detalle, de esos que hacen hogar.

Hay pocos momentos más satisfactorios que sentarse en el sofá, coger el mando de la tele y desconectar un rato del mundo real. ¿Y qué mejor que hacerlo con un televisor de última generación, como este Samsung 4K UHD 2021 43AU8005? Ahora, además, tiene un descuento del 23%, por lo que puede ser tu regalo del día del padre por 439 euros .

Otra excelente opción para presidir el salón y llenar muchos momentos de ocio es este LG 43UP7500, que ahora también cuenta con un descuento del 19%, de modo que su precio queda en 363 , 99 euros .

¿Quieres regalar tiempo libre este día del padre? Pues con el robot de limpieza Roomba e5154, ahorrarás un montón de tiempo dedicado a la limpieza del hogar. Haz que sea tu regalo por tan solo 266 euros.

Puedes encontrar estas ofertas y muchas más, que te ayuden a dar con el mejor regalo para el día del padre, en nuestros minoristas de cabecera:

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.