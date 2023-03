¿Qué es el Google Maps de la historia de España?

Durante las últimas horas se ha hablado mucho de lo que se ha dado en llamar «el Google Maps de la historia de España», algo que de primeras suena entre desconcertante e interesante. En primer lugar desconcertante porque, claro, muchos estamos acostumbrados a utilizar Google Maps para obtener rutas que nos ayuden a llegar de A a B y para encontrar todo tipo de negocios, desde restaurantes a ferreterías, algo que cuesta relacionar con la Edad Media, el siglo de oro, etcétera.

Los mapas son, en principio, una representación espacial y, por su parte, tendemos a asociar (lógicamente, claro) la historia al tiempo, no al espacio. Sin embargo debemos recordar algo obvio, y es que los sucesos siempre tienen lugar en una ubicación en particular, por lo que la representación de los mismos sobre el mapa tiene, en verdad, bastante sentido, aunque esto no nos permita trazar la mejor ruta para llegar desde la pintura de los lienzos del trascoro de la catedral de Burgos hasta la salida, desde Sanlúcar de Barrameda, de la expedición que llevaría a Magallanes y a Elcano a circunnavegar nuestro planeta por primera vez en la historia de la humanidad.

La representación geográfica de la historia es un modelo que siempre he encontrado interesante, tanto para la representación de momentos y eventos concretos como para trazar una cronología geográfica de hechos de mayor calado, como por ejemplo la evolución de los dos frentes enfrentados en un conflicto bélico. Este segundo tipo de representación es más común, pues llevamos décadas viéndolo en documentales y demás, pero sin embargo, la ubicación geográfica de hechos concretos se suele limitar a una indicación, textual o de voz, del lugar, no a su representación sobre un mapa.

Sin embargo, el portal Historia Hispánica, pues este es el nombre real del Google Maps de la historia de España, y que fue presentado ayer, pone el foco en la importancia de la representación geográfica de los eventos. Puesto en funcionamiento por la Real Academia de la Historia, así define la propia entidad el contenido del mismo:

«Historia Hispánica muestra el geoposicionamiento de los acontecimientos y personajes de nuestra historia con unas 150.000 referencias geográficas. La mayor información sobre Historia hispánica reunida hasta la fecha.

Estas geolocalizaciones, de ámbito mundial, señalan:

los lugares de nacimiento, muerte y actividad de más de 50.000 personajes y

y la ubicación de más de 20.000 acontecimientos de nuestra Historia

de nuestra Historia desde el año 1.350.000 a.C. hasta la actualidad

con especial atención a todos los territorios que formaron parte de la Administración española

Cuatro tesauros específicos (disciplinar, cronológico, geográfico y temático) suman más de 10.000 descriptores que operan en las diferentes modalidades de búsqueda.

Todos los contenidos están vinculados entre sí mediante un exhaustivo sistema de enlaces directos e indirectos, que establecen entre ellos una red de relaciones nunca antes mostrada, y que contextualizan los acontecimientos y los personajes históricos sincrónica y diacrónicamente.»

De acceso libre y gratuito, el Google Maps de la historia de España (que obviamente, a estas alturas ya ha quedado claro que no es de Google, sino de la RAH, aunque sí que emplea Google Maps), es una iniciativa pionera en este sentido, un ejemplo de innovación puesta al servicio de la cultura y la historia, y que además de facilitar el acceso a la información hace que éste resulte mucho más amena, pues su propio formato nos invita a explorar el mapa, y especialmente aquellos lugares que son de referencia en nuestras vidas, lo que quizá nos permita averiguar sucesos históricos acaecidos en dichos lugares.

La navegación de este Google Maps de la historia de España es muy sencilla, tanto si empleamos el mapa como si optamos por las búsquedas guiadas, cronologías y otras herramientas que podemos encontrar al pie de la página. Las referencias de nacimientos y defunciones se indican directamente en la ficha que se muestra al hacer click en cada ubicación, si bien para los sucesos lo que se muestra es la fecha, que es un enlace en el que tendremos que pinchar para acceder a la ficha del suceso al que hacen referencia.