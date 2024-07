Las letras vuelven a las cuentas gratuitas de Spotify

Spotify inició pruebas, en septiembre del año pasado, para restringir el acceso a las letras de las canciones, de modo que solo estuvieran disponibles para las cuentas premium, es decir, las de pago. En aquel momento la limitación se aplicó solo a un pequeño número de usuarios de cuentas gratuitas y, preguntados por esta medida, Spotify no confirmó directamente este movimiento, pero sí que afirmó que suelen realizar pruebas de todo tipo de manera periódica.

Desde entonces, claro, se inició una tensa espera, pues en cualquier momento la plataforma podía revertir esa limitación a los pocos usuarios afectados por la misma o, claro, podía decidir que la prueba había sido exitosa y, en consecuencia, aplicar esa limitación a todas las cuentas gratuitas. Y tuvimos que esperar hasta el pasado mes de mayo para, por desgracia, confirmar que la opción adoptada era la segunda. eso sí, no era una limitación «total», ya que desde entonces se empezó a ofrecer a estos usuarios el poder ver tres letras de canciones mensualmente.

La función de ver las letras de las canciones que están escuchando es una función muy valorada por una gran cantidad de usuarios, lo que en Spotify debieron entender que se traduciría en una gran tasa de conversión de cuentas gratuitas a premium. Sin embargo, y como era de esperar, la medida provocó bastante rechazo entre sus usuarios, que se veían privados de una función que, históricamente, siempre había formado parte de la propuesta para las cuentas gratuitas.

Parece, sin embargo, que los planes no han funcionado según lo previsto y en consecuencia, según leemos en Engadget, Spotify ha devuelto la función de letras a las cuentas gratuitas. Y esto no es todo, según vemos en esa misma publicación, el CEO de la compañía, Daniel Ek, afirmó recientemente que están trabajando en varios planes para mejorar la experiencia de usuario que proporcionan las cuentas gratuitas, con mejoras que estarían por llegar en los próximos meses.

Con respecto a este compromiso a futuro, desgraciadamente he aprendido a desconfiar de los anuncios de Spotify sobre cosas que llegarán más adelante. No obstante, que la reversión de este polémico cambio se haya producido pocos días después de dicho anuncio me invita, aún con miedo a equivocarme, a ser optimista sobre las expectativas de futuro para las cuentas gratuitas.

Es totalmente comprensible, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, que Spotify quiera mejorar el índice de conversión de cuentas gratuitas a Premium, per la vía virtuosa por hacerlo pasa por hacer que las últimas sean más atractivas, no en minorar lo que ofrecen las que no son de pago. Con este movimiento, parece que se han alineado con ese planteamiento y, desde luego, me parece un acierto y, además, algo a celebrar.