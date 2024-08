WhatsApp permitirá marcar todo como leído

Acumular mensajes pendientes de lectura en WhatsApp, Telegram, el cliente de correo electrónico y otras aplicaciones y servicios de comunicación entre personas es, desde hace tiempo, algo bastante más extendido de lo que pudiéramos pensar. En mi caso, confieso haber asustado a más de una persona al haberles mostrado, en algún momento de mi vida, contadores de este tipo que alcanzaban los cinco dígitos. Ahora ya no les puedo asustar de esa manera… pero solo porque ya se han acostumbrado a mis excesos en ese sentido.

Sea como fuere, hay muchas circunstancias que pueden propiciar que estos contadores de mensajes pendientes de lectura se nos vayan de las manos y, por norma general, resulta muchísimo más sencillo incurrir en las misma y vernos, de repente, desbordados de mensajes, que tomar los pasos necesarios para solucionar el problema, reduciendo el contador a cero o, como mínimo, en una cantidad realmente apreciable. Y, de nuevo, hablo por experiencia propia.

El problema es que esto, que para mí forma parte inherente de mi idiosincrasia, hay muchas personas que lo llevan bastante peor. En algunos casos puede generar cierta intranquilidad, pero en otros más extremos puede llegar a generar incluso cierta ansiedad, especialmente si la persona se siente incapaz en un momento determinado para acometer una limpieza completa, pero al tiempo necesita tener las notificaciones de mensajes nuevos a la vista. Este caso lo he visto, especialmente, en personas que iniciaron el proceso de limpieza de lo más reciente hacia atrás.

Por suerte, parece que en Meta son conscientes de esta problemática y, según ha detectado WABetaInfo, WhatsApp está probando una función para marcar todos los mensajes como leídos. Su funcionamiento, además, no podría ser más sencillo pues, como puedes ver en la imagen superior, tan solo será necesario acceder al menú, tocar en la entrada habilitada para tal fin y, de inmediato, desaparecerán todas las burbujas azules de la app con el contador de mensajes pendientes.

No está del todo claro, eso sí, como repercutirá esta función en la información que reciben las personas que enviaron dichos mensajes. ¿Al marcarse como leídos pasarán a tener el doble check azul? ¿O seguirán apareciendo como no leídos pero ya no contarán par la vista general de conversaciones en la app? Todavía es pronto para saberlo, incluso es probable que Meta no lo haya decidido. Sea como fuere, si estás en el programa de betas de WhatsApp para Android, esta función ha empezado a desplegarse en la versión 2.24.18.11.