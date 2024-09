Galaxy Store requerirá una cuenta de usuario de Samsung

Aunque los smartphones de Samsung cuentan con Google Play, sus dispositivos también incluyen Galaxy Store, la tienda de aplicaciones propia de Samsung y que, entre otras cosas, es la que permite actualizar parte de las apps del sistema. Esto, claro, ocasiona que su uso pueda llegar a ser bastante frecuente, más aún si los usuarios deciden convertir este repositorio oficial de software en uno de sus canales habituales para instalar software en sus dispositivos.

Como ocurre con los dispositivos de otras muchas marcas (excluyendo a Apple, claro, por razones obvias), es bastante común que no sea necesario emplear una cuenta de usuario para llevar a cabo las tareas más habituales. Sí que se le suele recomendar al usuario, y que en determinados casos sirve para proporcionar una experiencia de uso más completa, pero dado que son muchas las personas que prefieren no dar información «de más», los fabricantes históricamente han cedido en este punto, permitiendo de esa manera el uso anónimo, es decir, no vinculado a una cuenta de usuario.

Parece, sin embargo, que la política de la tecnológica coreana a este respecto está muy próxima a cambiar. Y es que, según leemos en 9to5Google, Samsung hará obligatorio tener cuenta de usuario para actualizar apps desde Galaxy Store. Y, aunque de momento todo esto se basa en información no confirmada oficialmente (aunque con origen en el software de la propia compañía), parece que este cambio en las políticas de Samsung empezará a entrar en vigor, al menos en Estados Unidos, el próximo 25 de septiembre.

Este cambio puede parecer baladí, pero en realidad se encuadra en una estrategia iniciada por la compañía hace ya algún tiempo, con la que pretende que más usuarios de sus dispositivos den el paso de crear una cuenta de Samsung, que de manera progresiva se está vinculando a más productos y servicios propios, si bien hasta ahora no habíamos visto otro movimiento en este sentido con el calado del actual, y que nos señala que este objetivo apunta a ser cada vez más prioritario para la coreana.

Es importante además, señalar, que este cambio de política de Galaxy Store repercutirá también en las apps que ya están instaladas y que, hasta ahora, sí que se podían actualizar sin necesidad de iniciar sesión en la tienda. Y, por lo tanto, a la espera de conocer cómo se producirá su despliegue y a qué geografías llegará (pues es posible que no se aplique simultáneamente de manera global), es probable que muchos usuarios lo descubran por la vía desagradable. es decir, directamente cuando intenten actualizar las apps instaladas desde la tienda de Samsung.