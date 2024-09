La industria del software ofrece una gran cantidad de reproductores de vídeo para Android y en general para todas las plataformas. Muchas de las disponibles de terceras compañías incluyen anuncios que interrumpen la experiencia, pero hay otras que incluyen los códecs necesarios para funcionar, no tienen publicidad y son gratuitas para descarga y uso.

Los fabricantes de móviles incluyen en las interfaces propias creadas sobre el Android oficial reproductores nativos, pero la mayoría no alcanza el nivel de prestaciones o número de funciones que soluciones de terceros, que además son multiplataforma y permiten conectarlas mejor a los PCs u otros dispositivos.

Reproductores de vídeo para Android

A continuación seleccionamos algunos de los mejores reproductores que puedes encontrar para el sistema operativo de Google. Sirven de manera general para tu móvil o tablet Android, funcionan sin instalaciones de software adicional y son gratuitos, si bien algunos ofrecen variantes premium por una tarifa adicional y/o compras dentro de la app. Te dejamos con ellos.

VLC

Imposible seleccionar otra app para encabezar este listado porque VLC media player es una de las grandes referencias mundiales como reproductor y framework multimedia. Software libre y de código abierto, se distribuye bajo la licencia GPLv2.1+ y soporta múltiples sistemas operativos, de escritorio y móviles. Permite transmitir archivos de audio y video, además de poder reproducir archivos guardados en tu almacenamiento local.

Otro de sus puntos fuertes es su amplísimo soporte para formatos de video y audio, permitiendo explorar fácilmente los archivos de tu biblioteca multimedia y reproducir lo que quieras con facilidad. VLC ofrece funciones modernas como la rotación automática, subtítulos, ajustes de relación de aspecto, controles de volumen basados ​​en gestos, un modo día-noche, una interfaz para Android TV y listas de reproducción. Toda una referencia, en Android y en cualquier plataforma. Descarga VLC

NOVA Video Player

Otro desarrollo de código abierto diseñado para tabletas, móviles y la plataforma Android TV, que admite los formatos de archivos multimedia más importantes y puede reproducirlos desde cualquier fuente, sea local, almacenamiento externo, servidores o la nube. Permite el acceso instantáneo a los videos agregados recientemente a la biblioteca y admite la recuperación automática de videos desde la última visualización.

Basada en el reproductor Archos Video Player, el autor le ha añadido más funciones aunque sigue destacando por su simplicidad y facilidad de uso. Gratuito, libre y sin publicidad, ofrece una gran experiencia de visualización de videos. Descarga NOVA

KMPlayer

Otro de los mejores reproductores de vídeo para Android. También multiplataforma, es compatible con Chromecast, la transmisión por URL, conexiones a servidores privados, reproducción de música desde la nube y subtítulos. Por supuesto, ofrece la creación de listas de reproducción para verlas más tarde y una interfaz que posibilita todo tipo de ajustes de visualización.

Este desarrollo que se vende como producto comercial si quieres acceder a sus funciones premium como la reproducción de torrents, el recorte de video y audio y un convertidor de MP3. Sin embargo, las funciones de reproducción de video están disponibles de forma gratuita. Descarga KMPlayer

Visha Video Player

Alguna de las funciones premium de KMPlayer están presentes de manera gratuita en este reproductor, como la conversión de vídeos a archivos MP3 y su localización perfectamente organizados en un espacio separado. Otro elemento diferenciador es el navegador web integrado con el que cuenta y con el que se puede descargar videos de Internet de manera cómoda.

Por lo demás, destaca por la agilidad de sus funciones de reproducción, su diseño minimalista y su pestaña de Historial desde donde se pueden seguir viendo los vídeos desde la última vez que se visualizaron. Cuenta con una carpeta privada de vídeos para proteger la privacidad. Descarga Visha Video Player

Night Video Player

Como su propio nombre indica, este reproductor es ideal si te gusta visualizar contenido multimedia por la noche o si te gusta usar los populares modos oscuros. También cuida especialmente el apartado del audio con mejora del volumen del habla, optimización y normalización del sonido.

El resto es lo que hace cualquiera de los anteriores, escaneando y reproduciendo fácilmente los archivos multimedia locales, de transmisiones, canales IPTV o m3u, de prácticamente cualquier formato por su soporte para un gran número de códecs. Descarga Night Video Player

Just (Video) Player

Destaca por su sencillez, sin funciones complicadas. Permite reproducir un vídeo en cualquier formato y agregar subtítulos si lo deseas. Puedes controlar la velocidad de reproducción y cambiar el brillo y el tamaño de la pantalla mientras reproduces tus archivos. La aplicación también admite la transmisión de video.

La app no solicita permisos excesivos después de la instalación lo que siempre es de agradecer. Y no solo es gratuito, sino de código abierto. Descarga Just (Video) Player

Video Player KMP

Una versión más ligera y rápida de KMPlayer, completamente gratuita. Una característica muy útil de esta aplicación es la posibilidad de marcar un vídeo como favorito para reproducirlo más tarde. Mientras se reproduce un archivo multimedia, la aplicación permite ampliar la pantalla y cambiar la velocidad de reproducción.

KMP es compatible con Chromecast y transmisión de video y permite agregar subtítulos a un video con facilidad desde la aplicación. Puedes personalizar la app con temas y accesos directos en la pantalla de inicio. Descarga Video Player KMP

CM Player

Otro de los reproductores de vídeo para Android que destacamos en este listado destaca por una interfaz muy sencilla de usar y capacidad para acometer la mayoría de las funciones estándar de este tipo de apps. Puedes ajustar el brillo y el volumen con gestos mientras reproduces un clip y también cambiar la velocidad de reproducción del mismo.

La aplicación tiene otras funciones, como cambiar el tamaño de la pantalla de video, compatibilidad con varios subtítulos y temas para aumentar la personalización. También permite compartir videos con otras personas a través de una conexión Wi-Fi. Admite una gran variedad de formatos: mp4, mkv o hevc, en calidades hasta 8K. Descarga CM Player

Lark Video Player

Lark tiene un aspecto y funcionamiento similar a los de Visha, agregando algunas funciones adicionales. Por ejemplo, identifica y organiza automáticamente todos los videos musicales guardados en tu teléfono en una carpeta separada, para que no tengas que molestarte en buscarlos manualmente.

La aplicación permite poner en cola los vídeos guardados o añadirlos a una lista de reproducción. También puede reproducir videos en bucle, en una ventana flotante (imagen dentro de imagen), ajustar su escala y más. No admite la transmisión de URL ni la conversión de video a audio, pero es gratuito como el resto del listado. Descarga Lark Video Player

MPV

Otro gratuito y de código abierto que poco tiene que envidiar a los comerciales. Decodifica vídeo por hardware y software; soporta libass para conseguir subtítulos con estilo; desplazamiento basado en gestos; control de volumen/brillo y más.

Su diseño es minimalista y soporta la mayoría de formatos, incluyendo el códec AV1. Multiplataforma, además de la versión Android puedes usarlo en Windows y Mac. Descarga MPV