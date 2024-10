Samsung es el mayor vendedor mundial de teléfonos móviles y comercializa algunos de los mejores terminales que puedes comprar. Y para todas las necesidades y presupuestos, porque la familia Samsung Galaxy cubre cualquier rango de mercado, desde la gama de entrada a la gama alta, pasando por la equilibrada gama media y llegando hasta los plegables donde la firma surcoreana simplemente arrasa con sus series Fold y Flip.

Pero no todo es hardware en un móvil, como ha venido demostrando Apple con su ecosistema basado en iOS. Consciente de ello, Samsung también ha ido invirtiendo con el paso de los años para mejorar su propia interfaz (One UI) y en general todo el soporte de software. Exceptuando al propio Google (por motivos obvios) Samsung es el que ofrece el ecosistema de software más completo entre los múltiples fabricantes que usan Android. El One Ui 7 creado sobre Android 15 se desplegará en las próximas semanas y apunta muy, muy bien. Pero no es perfecto.

Cambios en un Samsung Galaxy nuevo

Después de cargar su batería, instalar la SIM, actualizar el sistema operativo y repasar todas las opciones de tu flamante móvil (que no son pocas) llega la hora de gestionar aquellos apartados que mejor se ajusten a tus preferencias. Algunas son bastante básicas, otras explícitas y el resto suele estar algo más escondidas. Te dejamos algunas de ellas que solemos realizar desde el principio y que a buen seguro mejorarán tu experiencia.

Gestos de navegación

Google abandonó la típica barra de navegación de tres botones con el lanzamiento de Android 10. Por razones desconocidas, Samsung sigue enviando sus teléfonos con la barra de navegación habilitada de forma predeterminada y ni siquiera tienes la opción de cambiarla durante el proceso de configuración inicial.

Es de las primera cosas que te gustarán modificar porque el modo de gestos es una solución más intuitiva y elegante. Para cambiarlas:

Abre la aplicación Ajustes de tu Galaxy y navega hasta Pantalla.

Desplázate hacia abajo y toca en Barra de navegación. En la página que se abre, selecciona Gestos de deslizamiento.

Para ajustar la sensibilidad de los gestos, selecciona más opciones. Según tu preferencias, arrastra el control deslizante Sensibilidad de gestos hacia la izquierda o la derecha.

Si usas la última versión de One UI, en ese mismo apartado podrás activar el asistente digital y la función de ‘rodear para buscar’.

Información en pantalla

La densidad de información en las pantalla de los teléfonos Samsung Galaxy suele ser bastante baja. Y ello a pesar de contar con pantallas de alta calidad AMOLED, de gran tamaño y resolución. Ello limita la información que se muestra en pantalla. Afortunadamente, cambiar el nivel de zoom de la pantalla alivia esta cuestión en gran medida:

Ve a Ajustes > Pantalla.

Selecciona la opción ‘Zoom de pantalla’ y mueve el control deslizante hacia el extremo izquierdo. Esto reducirá el tamaño, lo que permitirá que la pantalla muestre más contenido.

Dentro de esta función también puedes ir a otra relacionada llamada ‘Tamaño y estilo de fuente’ que permite cambiar el tamaño del texto.

Normalmente, con esos niveles del deslizador suele ser suficiente, pero si quieres aún más (y tu vista es buena), puedes llevarlo a otro nivel habilitando primero el menú oculto de opciones de desarrollador en la pantalla de Ajustes > Opciones de desarrollador y ‘ancho mínimo’. De manera general, selecciona un tamaño entre 435 y 449. Ir más allá puede causar problemas de escalado en la interfaz. Ve probando la que mejor se ajuste a tus preferencias.

Habilita Good Lock

Es un conjunto de aplicaciones creado por Samsung que te permite rediseñar la apariencia de tu dispositivo Galaxy. Puedes usarlo para personalizar todo tipo de cosas en móviles, tablets o relojes de la marca. Lo que distingue a Good Lock de otras aplicaciones de personalización es la cantidad de opciones que tiene y lo bien que funcionan. Los cambios que realizas en la aplicación se reproducen de inmediato en los dispositivos y se sienten casi nativos de One UI.

Para usarlo, tienes que instalar la app general que habilita el resto de opciones y después descargar el módulo que necesites. Si no lo conoces, ya estás tardando en usarlo porque te va a llevar la experiencia a otro nivel especialmente en personalización y comportamiento de tu teléfono móvil.

Obturador de cámara

Es uno de los mejores ejemplos de módulo Good Lock que vimos arriba. Y es que la aplicación de Cámara de los Samsung Galaxy puede sorprenderte por el retardo del obturador. El motivo es que estos teléfonos toman las fotos cuando levantas el dedo del botón del obturador, no cuando lo presionas. Si no te acaba de gustar este comportamiento, hay aplicaciones que permiten mejorarlo como Camera Assistant que esta disponible gratuitamente en la tienda Galaxy Store.

Después de instalarla (habilitada tras Good Lock) está disponible en el menú de la configuración de la app de cámara existente. Puede acceder a él abriendo la aplicación de la cámara, tocando el ícono de configuración y desplazándose hacia abajo hasta Asistente de cámara. Ahí puedes habilitar la función de ‘Obturador de toque rápido’. Si las tomas de cámara salieran borrosas o desenfocadas habilita también la opción de ‘priorizar el enfoque sobre la velocidad’.

Categoría de las notificaciones

Los canales de notificación son uno de los componentes donde Android es insuperable, ni siquiera para rivales como Apple y su iOS. También conocidos como categorías de notificación, te permiten restringir tipos específicos de notificaciones de las aplicaciones. Por ejemplo, puedes usarlos para bloquear notificaciones de marketing no deseadas de una aplicación mientras sigues recibiendo otras que sí consideras importante.

Por motivos que se nos escapan, es otra característica que está deshabilitada por defecto en los nuevos móviles de Samsung. A nuestro juicio son muy útiles. Si quieres probarlo:

Abre Ajustes > Notificaciones > Ajustes avanzados.

Habilita la opción ‘Administrar categorías de notificaciones para cada aplicación’.

A partir de ahí puedes administrar los canales de notificación de una aplicación presionando prolongadamente su notificación, tocando Configuración y seleccionando Categorías de notificación. En la página que se abre, desactiva las notificaciones no deseadas.

Protección de la batería adaptativa

Los Samsung Galaxy suelen montar componentes de alto nivel y ahí se incluyen también las baterías. Junto a su elevada capacidad (por lo general), la gestión de One UI permite alargar bastante la autonomía. Teniendo en cuenta que a partir de los Galaxy S24, Samsung ofrecerá siete años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo, podremos extender su ciclo de vida bastante tiempo.

La batería es un material fungible y será importante mantenerla en las mejores condiciones. Muchos usuarios lo dejan cargando por la noche y hay una manera de extender su vida útil. Es usando la protección de la batería que ofrece el modo Adaptativo. En este modo, el Galaxy dejará de cargarse automáticamente una vez que el nivel de batería alcance el 80%, después volverá al modo básico y llenará a tope la batería. Para habilitarlo:

Ve a Ajustes > Batería > Protección de la batería.

Habilita el interruptor de la función y selecciona el modo Adaptable.

Tendrás que aceptar el servicio de personalización

Phone Link

Somos legión los usuarios que usamos Windows en PCs y Android en dispositivos móviles. Microsoft, en su día, tiró la toalla con Windows Mobile y adoptó el sistema de Google como si fuera suyo propio. Ha producido todo tipo de apps para Android, su propio lanzador y solo le faltaría una ROM completa.

La app ‘Enlace a Windows’ pretende cerrar la brecha entre móviles y PCs. Está precargada en los Samsung Galaxy y puede conectar un montón de funciones entre ellos e incluso, en la gama alta, tienen acceso exclusivo a funciones como Instant Hotspot. Úsalo porque funciona realmente muy bien, tanto desde Android como desde Windows.

Decir aquí que si quieres dar un paso más allá, pero distinto, puedes usar el Samsung DeX para disfrutar de la mejor experiencia de escritorio desde tu teléfono. Puedes transmitir contenido a un televisor o monitor por cable HDMI e incluso de manera inalámbrica.