Los futuros Flip7 y Fold7 apuntan a «crecer»

No necesitamos filtraciones para saber que los futuros Flip7 y Fold7 serán la nueva iteración de la ya veterana apuesta de Samsung en el mercado de los plegables. Un mercado que, si somos justos, debemos reconocer que ha podido evolucionar gracias a que la tecnológica coreana no ha flojeado, desde hace años, en su convencimiento de que lo de los plegables no era una moda pasajera. Y yo, como defensor confeso (en muchas ocasiones) de la ruptura con los factores de forma convencionales, es algo que siempre valoraré muy positivamente. Y más aún, con los cambios que parecen estar en camino con la próxima generación.

El Galaxy Flip podría recibir uno de los cambios más esperados en su serie: una pantalla externa más grande. Actualmente, esta característica tiene un papel limitado en los modelos previos, permitiendo solo tareas básicas como consultar notificaciones o realizar ajustes rápidos. Con el Flip7, Samsung parece querer ampliar estas posibilidades, ofreciendo un panel externo que permita gestionar aplicaciones completas o realizar tareas más complejas sin necesidad de desplegar el dispositivo. Este cambio no solo mejoraría la usabilidad diaria, sino que también acercaría este formato a un público más amplio que busca equilibrio entre diseño compacto y funcionalidad completa.

En cuanto al Galaxy Fold7, los rumores apuntan a un refinamiento del diseño más que a una reinvención. Las mejoras podrían incluir una pantalla interna de mayor tamaño conseguida mediante bordes más delgados, lo que mantendría el dispositivo compacto pero funcional. Este enfoque permitiría a Samsung optimizar la experiencia multitarea, uno de los puntos fuertes de los modelos Fold. Además, se especula con una reducción del peso y el grosor, factores que han sido objeto de críticas en generaciones anteriores. Una actualización en la bisagra también podría estar en camino, mejorando tanto la durabilidad como el diseño para un uso más cómodo y seguro.

El software será otro aspecto clave. La nueva versión de One UI que acompañará a estos dispositivos podría incluir herramientas específicas para pantallas plegables, como gestos avanzados para transiciones fluidas entre pantallas y funciones diseñadas para maximizar la multitarea. Esto no solo diferenciaría a los Galaxy Flip7 y Fold7 de otras propuestas del mercado, sino que también mejoraría la experiencia general de los usuarios.

La adopción de smartphones plegables sigue creciendo, pero el segmento todavía enfrenta desafíos como el precio y la percepción de fragilidad. Samsung parece decidido a abordar estas cuestiones con cada iteración, refinando el diseño y mejorando la durabilidad sin comprometer el rendimiento. La pantalla externa ampliada del Flip7 y las optimizaciones estructurales del Fold7 podrían ser pasos importantes en esta dirección, permitiendo que más usuarios consideren estos dispositivos como opciones viables para el día a día.

Queda por ver si estas mejoras serán suficientes para mantener la ventaja de Samsung frente a competidores que también han comenzado a explorar el mercado plegable. Con fabricantes como Google o Xiaomi lanzando sus propios modelos, el margen de innovación se reduce, y cada detalle técnico y estético puede marcar la diferencia. Sin embargo, si los Galaxy Flip7 y Fold7 logran cumplir con las expectativas que generan estas primeras filtraciones, Samsung podría reforzar su posición en la vanguardia de esta categoría tecnológica.

La evolución de los smartphones plegables es fascinante no solo por los avances técnicos que implican, sino también por la manera en que transforman la interacción con nuestros dispositivos. Personalmente, me resulta interesante observar cómo detalles como el tamaño de una pantalla externa o la fluidez de un sistema de bisagras pueden influir en la percepción y la funcionalidad de un producto. Será cuestión de tiempo ver si el Flip7 y el Fold7 logran consolidarse como referentes en este camino hacia la madurez de los plegables.

