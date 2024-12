Apple TV+ será gratuito durante el próximo fin de semana

Desde su lanzamiento en 2019, Apple TV+ ha destacado como una plataforma que apuesta por la calidad por encima de la cantidad. Con un enfoque en producciones originales, ha conseguido situar series como Ted Lasso o The Morning Show entre los títulos más aclamados del streaming. Sin embargo, en un mercado donde gigantes como Netflix, Disney+ o Prime Video compiten por la atención de los espectadores, Apple TV+ ha tenido que desarrollar estrategias para ganar visibilidad y atraer nuevos usuarios.

Uno de los movimientos más destacados en este sentido fue el acuerdo firmado en octubre de 2024 con Prime Video, que permite que los usuarios de la plataforma de streaming de Amazon pueden contratar el acceso a los contenidos que frece el servicio de Apple, directamente desde Prime. Pues bien, ahora Apple ha anunciado un nuevo paso dirigido a crecer en visibilidad, y es un movimiento muy interesante: ofrecer su catálogo de forma gratuita durante el fin de semana del 4 y 5 de enero de 2025.

Durante esos días, cualquier usuario podrá acceder al catálogo completo de Apple TV+ sin necesidad de suscripción ni registro adicional. Este movimiento, promocionado bajo el lema “See for yourself”, busca que los usuarios experimenten de primera mano la calidad de las producciones originales de Apple TV+. El acceso será tan sencillo como iniciar sesión en la aplicación de Apple TV, sin ningún coste asociado.

This weekend, see for yourself.

Stream for free Jan 4-5. pic.twitter.com/8p6PCUYpms

— Apple TV (@AppleTV) December 30, 2024