OpenAI reorganiza su hoja de ruta

OpenAI ha logrado, por derecho propio, convertirse en una de las empresas tecnológicas de referencia en la actualidad. Ya se había labrado un nombre y cierto prestigio con anterioridad, pero fue con el lanzamiento de ChatGPT, a finales de 2022, cuando su popularidad (y también su éxito, claro) empezó a crecer al ritmo de la espuma de una botella de champán recién descorchada. Desde entonces, seguramente ya lo sabes, rara ha sido la semana en la que la compañía dirigida por Sam Altman no ha protagonizado algún titular.

El último movimiento no es menor. OpenAI ha confirmado que, tras meses de pruebas internas y despliegues limitados, lanzará de forma amplia su modelo de razonamiento o3, cuyo lanzamiento general había sido pospuesto en febrero. Hasta ahora, algunas variantes como o3-mini y o3-mini-high ya habían sido liberadas, ofreciendo un adelanto de las capacidades de la nueva generación. Sin embargo, el modelo completo de o3 no estaba disponible para los usuarios. Este nuevo paso permitirá que una versión más madura de o3 se integre plenamente en la experiencia de ChatGPT.

En paralelo, OpenAI trabaja también en el despliegue de o4-mini, una implementación preliminar que servirá como adelanto de su próximo gran modelo de razonamiento, o4. Aunque los detalles técnicos todavía son limitados, se espera que o4-mini empiece a mostrar algunas de las mejoras en capacidad de inferencia, robustez y comprensión contextual que definirán a la futura generación de esta familia de modelos de la compañía.

OPENAI ROADMAP UPDATE FOR GPT-4.5 and GPT-5:

We want to do a better job of sharing our intended roadmap, and a much better job simplifying our product offerings.

We want AI to “just work” for you; we realize how complicated our model and product offerings have gotten.

We hate…

— Sam Altman (@sama) February 12, 2025