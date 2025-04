WhatsApp ya prueba traducción automática de mensajes

Vivimos rodeados de pantallas, teclados y notificaciones, pero a veces lo más básico, como entender un mensaje, sigue siendo un obstáculo. WhatsApp ha logrado conectar a miles de millones de personas en todo el mundo, pero esa conexión, por fluida que sea, en muchos casos tropieza todavía con una barrera tan simple como implacable: el idioma. A lo largo de los años, hemos aprendido a convivir con ella, copiando y pegando frases en traductores externos. Hasta ahora.

WhatsApp ha comenzado a probar una función nativa de traducción automática en su versión beta para Android (2.25.12.25). Con esta nueva herramienta, los mensajes individuales y las publicaciones en canales pueden traducirse directamente dentro de la aplicación, sin necesidad de usar herramientas externas ni comprometer la privacidad. La característica se encuentra actualmente en fase de despliegue para algunos usuarios del programa beta, aunque todo indica que se extenderá a más dispositivos en las próximas semanas.

Para que funcione, el usuario debe descargar uno o varios paquetes de idiomas específicos. De momento, WhatsApp ha habilitado soporte para español, árabe, portugués brasileño, hindi y ruso. Una vez instalado el paquete, la traducción se ejecuta de forma local en el propio dispositivo. Esto significa que el contenido nunca se envía a servidores de Meta ni a servicios de terceros, manteniendo así el cifrado de extremo a extremo. Además, es posible configurar esta función para que actúe de forma automática por chat o canal, o bien utilizarla manualmente, caso por caso.

También existe la opción de instalar un paquete de idioma especial que permite detectar de forma automática la lengua en la que están escritos los mensajes entrantes. Esto resulta especialmente útil en grupos con participantes de varios países o en canales con publicaciones multilingües. El usuario tiene siempre el control total: puede activar o desactivar esta función según el contexto, y gestionar los paquetes descargados desde los ajustes de almacenamiento de la app.

En cuanto a la calidad de las traducciones, WhatsApp ha optado por un enfoque pragmático. Al realizarse localmente, los modelos utilizados son ligeros y, por tanto, pueden no alcanzar el nivel de precisión de sistemas basados en la nube. No obstante, los usuarios tienen la posibilidad de enviar comentarios para mejorar el sistema, siempre de forma opcional. Ni los mensajes originales ni sus traducciones se comparten con Meta, incluso si se proporciona retroalimentación.

Es interesante observar cómo esta nueva función responde a una necesidad común, pero lo hace desde una aproximación técnica muy cuidadosa. Mientras otras plataformas delegan la traducción a servidores externos, WhatsApp decide conservarla dentro del dispositivo. Esto no solo protege la privacidad, sino que también agiliza el proceso y refuerza la sensación de control por parte del usuario.

Y mientras pienso en la cantidad de veces que he tenido que salir de una conversación para entender una frase, me doy cuenta de lo natural que será, dentro de poco, hablar con personas de cualquier parte del mundo sin cambiar de aplicación, sin cortar el flujo de la charla. Tal vez no estemos todavía ante la mensajería universal perfecta, pero con pasos como este, el Pez de Babel poco a poco se va acercando.

