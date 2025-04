Preguntas frecuentes sobre HP Instant Ink, resuelve todas tus dudas

Si tienes pensado probar HP Instant Ink pero aún no lo has hecho porque tienes dudas no te preocupes. En este artículo hemos recogido las preguntas más importantes, y más habituales, relacionadas con este servicio para que puedas resolver todas tus dudas al instante.

Hemos cubierto todos los temas clave sobre este servicio, pero si tienes alguna pregunta más sobre HP Instant Ink no te preocupes, puedes dejarla en los comentarios y estaremos encantados de ayudarte a resolverla.

1.- ¿Qué es HP Instant Ink?

Un servicio de reposición de tinta automatizado y a domicilio diseñado y gestionado por HP. Este servicio está penado para superar todos los problemas y las desventajas del modelo de impresión tradicional basado en la compra de cartuchos de tinta.

2.- ¿Cómo funciona HP Instant Ink?

Funciona bajo un modelo de suscripción. Para acceder a él tenemos que darnos de alta siguiendo un proceso muy sencillo, y debemos elegir uno de los cinco planes de impresión disponibles.

Cuando nos hayamos dado de alta recibiremos, en un plazo aproximado de 10 días, cartuchos de tinta original HP vinculados al servicio, que podremos utilizar para imprimir.

En función del plan de impresión que hayamos elegido podremos imprimir una cantidad concreta de páginas al mes por un precio fijo. Da igual si gastamos más tinta, siempre pagaremos lo mismo.

La impresora controlará los niveles de tinta, y pedirá nuevos cartuchos a HP cuando los necesitemos. Estos nos llegarán a domicilio y sin gastos de envío, y podremos reciclar los cartuchos gastados con los sobres con franqueo pagado incluidos.

3.- ¿Qué necesito para poder darme de alta?

Una cuenta de correo electrónico.

Una conexión a Internet.

Una impresora compatible.

Un método de pago válido, o una tarjeta prepago.

4.- ¿Cuánto cuesta HP Instant Ink?

El precio dependerá del plan de impresión que escojas. Ahora mismo hay disponibles cinco planes diferentes:

10 páginas al mes por 1,79 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.

podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros. 50 páginas al mes por 5,49 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros. 100 páginas al mes por 7,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros. 300 páginas al mes por 15,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros. 700 páginas al mes por 31,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por 1,5 euros.

5.- ¿Tengo que aceptar algún compromiso?

No, al darte de alta no asumes ningún tipo de compromiso. Puedes cambiarte de plan en cualquier momento, y también podrás darte de baja cuando quieras. Tú tienes el control en todo momento, y puedes hacer lo que quieras.

Si te das de baja puedes volver a darte de alta también en cualquier momento.

6.- ¿Qué pasa si necesito imprimir más o imprimir menos?

En ambos casos no pasa nada, porque podrás cambiarte de plan a uno superior o a uno inferior. También puedes comprar packs de páginas adicionales, pero en general es más rentable cambiar a un plan superior.

Si te cambias a un plan superior el efecto es inmediato, pero si te cambias a un plan inferior este entrará en funcionamiento al mes siguiente.

7.- ¿Qué pasa si no gasto todas las páginas en un mes?

Las páginas que no hayas gastado se acumulan y las tendrás disponibles para gastarlas al mes siguiente. No las perderás, estarán disponibles junto a las páginas de ese nuevo mes, y podrás aprovecharlas para imprimir más de lo habitual.

8.- ¿Mi impresora dejará de funcionar si me doy de baja?

En absoluto, esta seguirá funcionando con total normalidad, sin problemas, y podrás seguir utilizando tu impresora de la manera tradicional, comprando cartuchos de tinta.

9.- ¿Qué ventajas ofrece HP Instant Ink?

Podrás ahorrar hasta un 70% en tinta.

Servicio automatizado y a domicilio sin gastos de envío. No tendrás que volver a preocuparte por la tinta.

Imprimirás en color a coste de blanco y negro.

Siempre tendrás tinta original HP disponible.

Reciclaje de cartuchos gastados gratuito incluido.

Contenido realizado en colaboración con HP.