Doppl, la nueva app de Google para vestirte bien

Doppl es solo un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial se infiltra en cada rincón de nuestra vida cotidiana. Hace no tanto, el reto de la IA era escribir un texto sin errores gramaticales. Ahora, su ambición es vestirnos. Literalmente. Y es que Google acaba de presentar esta nueva aplicación experimental con un objetivo muy concreto: que puedas probarte cualquier prenda, sin moverte de casa y sin probadores de por medio.

La propuesta llega desde Google Labs, el paraguas donde la compañía agrupa sus experimentos de IA más ambiciosos. Con Doppl, basta subir una foto de cuerpo entero y otra imagen de la prenda que quieres “probarte” —ya sea un pantallazo de Instagram, un look de Pinterest o una captura rápida de una tienda online— y la app genera una imagen y un breve vídeo animado de tu yo virtual vistiendo esa ropa. Todo ello en pocos segundos y con un nivel de detalle que, al menos en teoría, debería ayudar a decidir mejor antes de comprar.

En la práctica, Doppl crea un avatar realista a partir de la foto original y coloca la prenda escogida sobre ese modelo. Además, permite animarlo para ver cómo quedaría en movimiento, con gestos y poses aleatorias. Así, no solo es posible comprobar cómo sienta un pantalón o una camisa desde un ángulo estático, sino también imaginar el conjunto en situaciones más reales, como caminando o saludando.

Si algo parece claro, es que esta herramienta llega en un momento donde la compra de ropa online no deja de crecer. Y con ella, las decepciones. Porque todos sabemos que lo que se muestra en la foto de la web muchas veces no coincide con la prenda que llega al abrir el paquete. Un sistema de prueba virtual fiable, rápido y que funcione desde el móvil podría suponer un cambio radical en la forma de comprar moda.

El potencial crecería aún más si se integrara un sistema de tallaje preciso al emplearlo con productos de tiendas online. Algo que agradeceríamos especialmente quienes nunca recordamos nuestra talla real y compramos a ciegas, confiando en la tabla de medidas de cada marca y cruzando los dedos para no tener que tramitar otra devolución. Un probador virtual con tallaje automático podría ahorrarnos decenas de devoluciones frustrantes al año.

Ahora bien, Doppl está lejos de ser perfecto. Las primeras pruebas muestran problemas llamativos: pantalones que se colocan como calentadores de ballet, pies falsos que reemplazan calcetines reales o modelos corporales que adelgazan excesivamente la silueta original, generando avatares que poco tienen que ver con la persona real. A ello se suma un filtrado de contenido que impide subir imágenes demasiado reveladoras o de figuras públicas, como Donald Trump.

Quizá llegue un momento en el que elegir ropa en una tienda física parezca tan anticuado como comprar música en CD. O quizá, y esto lo digo como alguien que disfruta viendo, tocando y probándose la ropa antes de comprarla, esta IA no sea más que un espejo virtual que, en el fondo, no logra reflejar lo que realmente somos.

