Cómo mantener seguro tu PC en redes Wi-Fi públicas

Muchos usuarios están comenzando estos días unas merecidas vacaciones veraniegas. Y algunos no pueden (por trabajo o por placer) prescindir de su computadora y de la correspondiente conexión a Internet. Si es tu caso y andas por medios de transporte públicos, hoteles o sitios de restauración, quizá uses redes Wi-Fi públicas.

Son útiles, pero también peligrosas, por lo que no debes subestimar los riesgos de seguridad que intrínsicamente tienen este tipo de redes que no cuentan con las debidas medidas de seguridad (normalmente no están cifradas) y cualquiera puede conectarse a ellas. Ello significa que la información podría ser interceptada por personas malintencionadas, posicionándose entre el usuario y el punto de conexión dejando tus dispositivos vulnerables a todo tipo de ciberamenazas y robo de datos personales, profesionales o financieros.

Es por ello que las redes Wi-Fi públicas solo deben usarse puntualmente y para navegación intrascendental, introduciendo el menor número de datos posible. Es mucho más seguro usar tu propia conexión a Internet con la SIM correspondiente o con métodos como la conversión de tu móvil en un punto de acceso a Internet. En todo caso, si usas redes Wi-Fi públicas con frecuencia, aquí tienes algunos pasos que debes seguir para mantener tu PC seguro.

Protege la conexión con una VPN

Usar una VPN es una de las maneras más efectivas de proteger los datos en conexiones públicas a Internet. Al crear un túnel cifrado entre el dispositivo y el servidor VPN, nadie puede monitorizar la actividad. Además, oculta la dirección IP, lo que mantiene tu ubicación real oculta a miradas indiscretas. Incluso si un hacker logra posicionarse en medio de la conexión, los datos estarán cifrados y no podrán acceder a ellos.

Uso de conexiones SSL

Si no usas una VPN, puedes agregar una capa de cifrado a la comunicación activando la opción «Usar siempre HTTPS» en los sitios web que visites con frecuencia o los que requieran que introduzcas algún tipo de credenciales. Uno de los principales riesgos de seguridad de las redes públicas son el robo de contraseñas, por lo que es esencial que protejas su acceso.

Usa cifrado fuerte

Evita conectarte a redes Wi-Fi públicas que utilicen protocolos de cifrado débiles. Lo ideal es usar el cifrado WPA3, que es el más potente disponible. Si no es posible, asegúrate de tener al menos el cifrado WPA2, aunque podría verse comprometido. Además del cifrado de la red, tu dispositivo también debe ser compatible con estos protocolos.

Utiliza una cuenta de usuario estándar (no administrador)

Conectarse a una red Wi-Fi pública con una cuenta de administrador puede exponer tu dispositivo a riesgos más graves, ya que los atacantes podrían realizar cambios en el sistema si obtienen acceso. En estos casos, usa una cuenta de usuario estándar para minimizar este riesgo. Con privilegios limitados evitas que realicen cambios en todo el sistema, incluso si este se ve comprometido.

Deshabilita la detección de red pública

La detección de red permite que tu dispositivo detecte otros dispositivos en la misma red a la que estás conectado y que estos vean el tuyo. Si bien esta función es útil para compartir archivos en una red de confianza, dejarla activada en una red Wi-Fi pública supone un riesgo de seguridad. Por eso siempre debe desactivarse en este escenario.

Mejora la seguridad general con antivirus

El uso de software de seguridad especializado es recomendable en todo tipo de redes, pero mucho más cuando vamos a conectar a redes públicas. Los sistemas Windows, los más usados y los más atacados, cuentan con herramientas integradas contra el malware, protección de contraseñas o contra el ransomware/phishing. También puedes usar soluciones de proveedores especializados que ofrecen un buen número de soluciones de seguridad, muchos de ellos gratuitos.

Desactiva el uso de datos compartido

Aunque no es probable que quieras compartir algo en redes públicas, lo mejor es deshabilitar el uso compartido de datos en las preferencias del sistema o en el Panel de Control, en función del sistema operativo. Como decíamos arriba, cuantos menos datos se transmitan en este tipo de redes, mejor.

Descarta la red una vez usada

El acceso a las redes inalámbricas quedan registradas en los sistemas operativos para facilitar volver a usarlas. Sin embargo, en redes Wi-Fi públicas conviene usar la opción de «olvidarla» una vez usada. Ello evitará que tu dispositivo se reconecte automáticamente con los riesgos que supone.

Para finalizar, insistir en que las redes Wi-Fi públicas son inseguras por defecto y deben usarse como último recurso. Y solo para navegación puntual, descartando tareas profesionales o las que impliquen tener que introducir credenciales de acceso que pueden ser recogidos por cualquier hacker.