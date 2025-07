Google prepara el reemplazo para Circle to Search

Hay gestos que uno adopta casi sin darse cuenta. Como hacer una pulsación prolongada en la parte inferior de la pantalla del móvil y dibujar un círculo sobre lo que no se comprende. Un fragmento de texto, una imagen, un nombre extraño. La respuesta, casi inmediata, llega como si uno hablara con el sistema operativo mismo. Circle to search se ha colado en mi rutina diaria sin ceremonias ni alertas, pero ahora, al parecer, podría tener los días contados.

Según una información publicada por Android Headlines, Google estaría preparando el retiro progresivo de Circle to search para sustituirlo por una función nueva: Tell Me About This, integrada directamente en el ecosistema de Gemini. La novedad no ha sido confirmada oficialmente, pero se han identificado referencias al nuevo sistema dentro del código de versiones preliminares de Android, lo que sugiere una fase temprana de pruebas. Este cambio afectaría a la forma en que interactuamos con la IA en móviles Android, especialmente en dispositivos Pixel y Samsung Galaxy.

Actualmente, Circle to search permite seleccionar cualquier parte de la pantalla —imagen o texto— mediante un gesto táctil para iniciar una búsqueda contextual. El sistema reconoce el contenido seleccionado y lanza una consulta con inteligencia artificial integrada, sin necesidad de cambiar de aplicación ni copiar enlaces. Su diseño gestual ha sido uno de sus mayores aciertos, ya que ofrece una forma fluida e intuitiva de obtener información sin romper el flujo de uso. Lo que parecía un añadido menor se convirtió en una función esencial.

El sistema que lo sustituiría, Tell Me About This, apunta a una experiencia similar, pero más centrada en el asistente Gemini. En lugar de gestos sobre la pantalla, el nuevo método activaría un botón fijo o contextual que desplegaría una ventana de conversación con Gemini, lista para interpretar cualquier elemento en pantalla. Aunque funcionalmente cumple un propósito semejante, la desaparición del gesto podría suponer una pérdida de inmediatez y un cambio en la forma en que percibimos la integración de la IA en Android.

Las ventajas de unificar funciones en torno a Gemini son evidentes desde el punto de vista técnico: menos redundancias, mayor cohesión entre servicios y una experiencia más alineada con los objetivos de Google para su asistente. Pero hay riesgos también. La transición podría provocar confusión en los usuarios que ya han incorporado Circle to search a su uso diario. Además, los problemas con la captura accidental de pantallas completas al realizar el gesto circular —detectados desde sus primeras versiones— requerían ajustes, no necesariamente una sustitución total.

Y es que, para muchos usuarios (y me incluyo entre ellos), Circle to search se ha convertido en una de las funciones más útiles de los móviles Android recientes. Desde su lanzamiento en los Galaxy S24 y los Pixel 8, ha tenido una adopción notable, impulsada por su capacidad para resolver dudas sin interrumpir la experiencia. Más allá de la innovación técnica, logró algo más difícil: modificar sutilmente la manera en que los usuarios interactúan con la información. Se convirtió, sin que lo notáramos del todo, en la puerta de entrada a una nueva relación con la inteligencia artificial.

Ahora que parece estar cerca de desaparecer, no puedo evitar pensar en lo rápido que se esfuman estos pequeños hábitos digitales. En alrededor de un año y medio, un gesto tan simple como trazar un círculo sobre una palabra extraña había echado raíces en mi forma de navegar. Y aunque las nuevas funciones prometen ser más potentes, me queda la duda de si podrán reemplazar esa sensación de control y cercanía que solo dan los gestos que uno elige, sin que nadie los imponga.