NotebookLM estrena vídeos generados desde textos

Desde hace un tiempo, tengo la extraña y desagradable sensación de que los documentos importantes —esos informes extensos, esas lecturas densas que prometen ideas valiosas— se nos escapan entre los dedos. La falta de tiempo, de concentración o simplemente de contexto hace que queden relegados a una pestaña más en el navegador. Y sin embargo, ¿qué pasaría si pudiéramos transformar esos textos en una narración visual clara, atractiva y directa? Esa es justo la promesa que acaba de activar Google con NotebookLM, su plataforma de asistencia inteligente para contenidos personales, al presentar su nueva función: los Video Overviews.

La herramienta convierte documentos subidos por el usuario en pequeños vídeos explicativos generados automáticamente, combinando narración con imágenes generadas a partir del contenido original. NotebookLM ya ofrecía desde hace unos meses los estupendos Audio Overviews, que transforman documentos en versiones habladas a modo de podcast personalizado. Ahora, con esta nueva capacidad visual, se amplía el alcance y la claridad del mensaje, acercando aún más el formato al vídeo educativo o divulgativo profesional.

El funcionamiento de los Video Overviews parte de la misma premisa que caracteriza a NotebookLM desde su origen: el usuario carga sus propios contenidos (documentos, PDFs, transcripciones, enlaces) y el sistema genera conocimiento estructurado a partir de ellos, sin acudir a fuentes externas. A partir de ahí, el nuevo motor de vídeo divide el texto en bloques temáticos, redacta un guion narrado con voz sintética y selecciona citas, gráficos o conceptos clave para crear las diapositivas visuales que acompañan la explicación. El resultado es un vídeo coherente y comprensible, generado en cuestión de minutos, listo para ser compartido o utilizado como recurso interno.

Esta funcionalidad no llega sola. Se integra como parte de la renovación del entorno Studio, una sección de NotebookLM que ahora permite combinar distintos tipos de contenido en un solo proyecto: desde audios o vídeos, hasta mapas conceptuales, informes o borradores. La experiencia se vuelve más modular, y las ideas pueden desarrollarse de forma visual, auditiva o textual sin necesidad de recurrir a herramientas externas. En este sentido, los Video Overviews no reemplazan a los Audio Overviews, sino que los complementan, dando al creador la posibilidad de elegir el medio que mejor se adapta a su propósito.

Las aplicaciones prácticas son numerosas. Profesores que preparan clases más dinámicas a partir de su propio material; investigadores que resumen hallazgos complejos para presentarlos en equipo; creadores de contenido que exploran nuevas formas de explicar ideas sin necesidad de editar vídeo manualmente. Todo ello con la ventaja de mantener el control total sobre las fuentes originales, sin depender de resúmenes extraídos de la web. Y como todo se genera desde los documentos del usuario, las citas y datos están referenciados y contextualizados.

Por ahora, la nueva función está disponible en inglés, solo para usuarios en Estados Unidos que cuenten con una suscripción a Google One AI Premium, aunque cabe esperar que termine llegando también a las cuentas gratuitas, al igual que lo han hecho otras funciones que debutaron solo en las premium. El sistema es compatible con Google Workspace, por lo que los contenidos pueden crearse desde Docs, Drive o Gmail, y mantenerse privados o compartidos según cada necesidad. Google asegura que seguirá ampliando funciones y acceso en los próximos meses.

Personalmente, siempre he creído que un buen resumen no debe recortar, sino reinterpretar. Que convertir un texto en vídeo no consiste en reducirlo, sino en revelarlo desde otra luz. En ese sentido, NotebookLM está construyendo algo más que una herramienta de productividad: está esbozando un nuevo lenguaje para explicar lo que sabemos, partiendo de lo que ya hemos escrito. Y eso, en un mundo saturado de información, no es poca cosa.

Más información