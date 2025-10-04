Google Fotos prepara mejoras en su editor de vídeo

Google Fotos sigue dando pasos hacia una edición más creativa y personalizada. La aplicación, que ya forma parte del día a día de millones de usuarios, ha ido incorporando poco a poco funciones basadas en inteligencia artificial. Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia por parte de Google, que apuesta decididamente por la IA generativa en servicios como Gmail, Docs o la propia búsqueda web. Ahora, la app fotográfica parece estar preparando una mejora importante en una de sus herramientas más singulares.

Se trata de “Photo to video”, una función que permite convertir imágenes estáticas en pequeños clips animados mediante IA. Hasta ahora, esta opción ofrecía únicamente dos efectos predefinidos: “Subtle movements” y “I’m feeling lucky”, que aplicaban transiciones automáticas sin intervención del usuario. Aunque útiles, ambas alternativas eran bastante limitadas y no permitían un control creativo real sobre el resultado final.

Según ha descubierto Android Authority, una próxima versión de Google Fotos podría incorporar una caja de texto que permitirá a los usuarios introducir descripciones personalizadas para generar los vídeos. Este campo de instrucciones, similar a los prompts que se usan en modelos de generación como los de imagen o texto, abriría la puerta a una experiencia mucho más flexible, en la que el usuario decide qué tipo de animación desea aplicar a cada imagen.

Este cambio supondría un giro significativo respecto al enfoque actual. En lugar de confiar en efectos automáticos, los usuarios podrían experimentar con descripciones propias, ajustando el resultado a sus preferencias. La función aún no está activa, y no se conocen detalles sobre su implementación o sus requisitos técnicos, pero su mera presencia en el código indica que Google trabaja activamente en esta dirección.

Cabe señalar, no obstante, que tanto “Photo to video” como “Remix”, la otra herramienta generativa integrada en Google Fotos, solo estarán disponibles inicialmente en Estados Unidos. Además, su uso gratuito probablemente tendrá un límite diario de generaciones, ampliable solo mediante suscripción a los planes Google AI Pro o Ultra. Tampoco está claro si la nueva función se incluiría dentro de estos planes o si se ofrecería como parte de las herramientas básicas.

La posible llegada de esta mejora también plantea preguntas sobre el tipo de resultados que podrá ofrecer y el margen real de personalización que se concederá al usuario. Pero en un entorno donde la IA generativa ya forma parte de la fotografía móvil, cada avance como este contribuye a redefinir lo que los usuarios pueden esperar de una aplicación como Google Fotos. Si la función se confirma, podría convertirse en un punto de inflexión para quienes buscan nuevas formas de dar vida a sus recuerdos estáticos.