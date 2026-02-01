Trump Mobile Ultra: más caro, más potente, igual de inexistente

En el universo paralelo que parece haber creado Trump Mobile, la lógica tradicional no aplica. Allí, las cosas no se lanzan: se prometen. Los productos no se fabrican: se imaginan. Y los móviles no existen, pero ya tienen versión Ultra. Bienvenidos de nuevo a la saga del Trump T1 Phone, esa quimera tecnológica que lleva meses acumulando reservas, generando ingresos… y evitando, cuidadosamente, materializarse.

La última entrega de este serial nos la brinda un directivo de la compañía en una entrevista reciente, en la que ha tenido a bien anunciar el próximo gran paso: el Trump T1 Ultra. Un modelo aún más premium, aún más exclusivo y, por supuesto, aún más invisible. Porque, recordemos, el modelo base, el T1, sigue sin aparecer. Ni una unidad entregada, ni una imagen real, ni una especificación que no haya cambiado ya tres veces. Pero eso no impide que la empresa hable del “éxito” de su primer teléfono como base para lanzar una versión mejorada. Es como celebrar el estreno de una secuela cuando la primera película sigue sin rodarse.

La historia roza ya lo mitológico. Primero fueron las imágenes renderizadas: unas mostraban un diseño dorado con aires de iPhone, otras directamente un Samsung Galaxy S25 Ultra disfrazado con una carcasa. Luego llegaron las especificaciones cambiantes: pantalla de 6,78 pulgadas que luego pasó a ser de 6,25, RAM misteriosamente desaparecida, y un procesador del que nadie se atreve a dar nombre. A cambio, sí se ofrecían certezas inquebrantables: todo muy patriótico, muy MAGA, muy “hecho con orgullo en Estados Unidos”… hasta que también dejaron de decir eso.

Y aun así, 590.000 personas han pagado 100 dólares cada una para reservar su trozo de oro digital. Casi 60 millones de dólares recaudados sin fabricar un solo terminal. Negocio redondo. Lo del T1 Ultra podría duplicar la hazaña: más promesas, más dinero por adelantado y el mismo grado de opacidad. En el universo Trump Mobile, la innovación consiste en vender humo con envoltorio dorado y hacer que parezca vapor de agua bendita.

Por supuesto, todo esto no ha impedido a la compañía seguir vendiendo su tarifa “The 47 Plan” a 47,45 dólares mensuales —por si alguien no ha pillado aún la broma presidencial, son las posiciones que ha ocupado Donald Trump en el cargo de presidente de Estados Unidos— ni anunciar servicios añadidos como asistencia en carretera. Porque si tu móvil no arranca, al menos podrán remolcarte el coche. ¿Y quién necesita transparencia o soporte técnico cuando puedes tener merchandising patriótico y cobertura revendida de T-Mobile?

Mientras tanto, los analistas se preguntan hasta qué punto este proyecto puede sostenerse sin colapsar bajo el peso de sus propias contradicciones. Y lo cierto es que Trump Mobile ha conseguido algo extraordinario: ser una parodia de sí misma sin necesidad de intervención externa. Un fenómeno que, más que competir en el mercado móvil, parece aspirar a formar parte del museo de arte conceptual político-empresarial.

Pero si algún día el Trump T1 Ultra ve la luz —si es que ve algo más que los focos de una rueda de prensa—, me encantaría poder analizarlo y, por supuesto, comprobar si realmente se ha fabricado con orgullo en Estados Unidos (spoiler: va a ser que no(. Hasta entonces, seguimos esperando. Y mientras esperamos, no podemos evitar maravillarnos ante el único producto capaz de evolucionar sin existir.

