Fallo en la cámara doble del iPhone 7 Plus, dejan de funcionar

Un numero no concretado de usuarios ha abierto un hilo en Reddit donde se quejan de un fallo importante en la cámara doble del iPhone 7 Plus, que hace que la misma simplemente no funcione.

Dentro del mismo fallo, el mal funcionamiento de la cámara, podemos encontrar tres claras variantes. Las dos primeras parecen afectar a casi todos los usuarios, mientras que la tercera ha tenido un alcance más limitado.

La primera variante del problema deja la pantalla totalmente en negro cuando se abre la aplicación de la cámara, de manera que es imposible tomar cualquier tipo de imagen, mientras que la segunda sí deja sacar imágenes de forma aparentemente normal, pero las mismas aparecen después con tonalidades verdosas o moradas.

Finalmente en la tercera variante de este problema se dice que tras utilizar la cámara aparece un mensaje de “el iPhone necesita enfriarse”, es decir, como si se hubiera producido algún problema interno de exceso de calor.

De momento no tenemos un comunicado oficial por parte de Apple así que no sabemos exactamente qué está ocurriendo, aunque las primeras informaciones indican que la compañía está sustituyendo y/o reparando los terminales afectados de todos aquellos que recurren al servicio técnico, cosa por otro lado comprensible ya que se encuentran en garantía.

En cuanto a la extensión del problema es imposible concretar, ya que como decimos no hay nada oficial al respecto, pero en principio todo apunta a algo limitado, es decir, de poca extensión.

