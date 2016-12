La Navidad es una época de amor, paz y como no, regalos. Los videojuegos se encuentran entre los grandes protagonistas del periodo navideño y es normal, no en vano se han convertido en una opción muy popular que ya no está reservada al público más geek.

Sin embargo elegir nunca es fácil, y en el mundo del videojuego menos todavía. Por ello hemos decidido hacer esta guía en la que os dejaremos una selección de juegos imprescindibles para regalar estas navidades, centrándonos en las principales plataformas actuales; Xbox One, PC y PS4-PS4 Pro.

Esta selección se basa no sólo en las valoraciones de medios especializados e independientes, sino también en nuestras propias opiniones personales, ya que hemos tenido ocasión disfrutar de casi todos los juegos que os vamos a listar.

Tened en cuenta que dicha lista no se limita a juegos de 2016, sino que se extiende a 2015 y 2014. Como siempre esperamos que os guste y sobre todo que esta selección os sea útil.

Es una auténtica obra de arte y uno de los mejores juegos disponibles para PS4. A nivel de calidad gráfica y de diseño es sobresaliente, la ambientación es perfecta, la pesadilla del cazador es rica en detalles y además supone un auténtico desafío.

No es un juego de diez por las caídas de fotogramas por segundo que presenta en momentos concretos, pero desde luego es un título que no debería faltar en tu colección si tienes una PS4.

Ha sido reconocido como uno de los mejores juegos multiplataforma de 2015, una carta de presentación que habla por sí misma. Estamos ante un juego de rol de acción en tercera persona que ofrece una calidad gráfica sobresaliente y una experiencia realmente única.

Si todavía no has podido disfrutarlo no deberías dejarlo de lado, sobre todo ahora que se puede conseguir a buen precio.

Junto con The Witcher 3 fue el gran triunfador de 2015. La cuarta entrega de la conocida franquicia propiedad de Bethesda ofrece una enorme mejora de calidad gráfica, un mundo enorme lleno de vida que podemos recorrer libremente y una gran cantidad de contenido que asegura horas y horas de diversión.

No te lo puedes perder, y tampoco deberías dejar escapar su DLC Far Harbor.

Ha marcado el regreso por la puerta grande de la conocida franquicia de id Software, que ha hecho un trabajo magistral dando forma a un juego que no sólo rescata la esencia del original, sino que además ofrece una calidad gráfica de 10 y presenta una optimización envidiable.

En mi opinión el mejor juego de acción en primera persona del año, y un título que no deberías perderte por nada del mundo.

Un juego maravilloso de principio a fin, que pone en evidencia lo que puede dar de sí el modesto hardware de Xbox One gracias al duro trabajo de los desarrolladores, a la optimización y como no al uso de lo que conocemos como resolución dinámica autoajustable, que reduce ligeramente la resolución del juego en zonas con mucha carga gráfica para mantener 60 fotogramas por segundo.

No debe faltar en tu colección de juegos de Xbox One, ya que es un juego de acción en primera persona totalmente sobresaliente.

Más allá de las conocidas franquicias de Nintendo, que obviamente son imprescindibles por sí mismas, tenemos a Bayonetta 2, probablemente la mejor exclusiva de terceros que ha llegado a la denostada consola de la gran N.

Acción frenética en un juego que presenta una calidad gráfica sobresaliente y un diseño muy cuidado. Es accesible incluso para los menos habilidosos y no deberías perdértelo.

La consagración de la conocida franquicia de Hidetaka Miyazaki y también uno de los mejores juegos de 2016. Una pasada en calidad gráfica, gracias sobre todo a su cuidada ambientación y diseño artístico. Sobresaliente en todos los sentidos.

Si tienes una PS4 y debes elegir entre éste y Bloodborne ve a por Bloodborne, pero lo mejor es que te hagas con los dos.

El regreso de una de las sagas de acción en tercera persona más populares dentro del mundo del videojuego. Microsoft nos sorprendió con el lanzamiento del juego también en PC, aunque sin duda lo mejor fue que logró poner en el mercado un título bien acabado, con una excelente calidad y una optimización de primera.

Si puedes jugarlo en PC mejor, ya que en Xbox One el modo campaña corre a 30 FPS.

Otra de las exclusivas imprescindibles para PS4, y también es otra demostración de todo el partido que los desarrolladores pueden sacar a un hardware modesto si cuentan con las herramientas, los recursos y el tiempo necesario.

Una maravilla totalmente cinemática y accesible para casi cualquier jugador.

Ha sido una de las grandes sorpresas dentro del género del survival horror, y también una muestra de que Shinji Mikami puede hacer grandes cosas incluso aunque esté alejado de la saga Resident Evil.

Uno de los mejores en su género, con una ambientación única, localizaciones muy variadas, una buena calidad gráfica y una historia compleja pero interesante que os tendrá enganchados hasta el final.

