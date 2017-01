HyperDrive ¿Por qué arrasa este dongle para MacBook Pro?

HyperDrive es un dongle para el nuevo MacBook Pro que está arrasando en la plataforma web de micromecenazgo, Kickstarter, con 12.000 patrocinadores y unos ingresos superiores a un millón de dólares multiplicando por 10 la cantidad necesaria del proyecto.

No recordamos un proyecto que en tan poco tiempo haya conseguido tanto éxito… Y tiene que dar las “gracias” a Apple por la decisión de eliminar los puertos habituales y optar por cuatro únicos Thunderbolt 3 compatibles con USB-C, que obliga a sumar a la compra del equipo (2.000 dólares), el precio de adaptadores y cableado adicional y también cargar con ellos si quieres dotarlo de un mínimo de compatibilidad con accesorios o periféricos existentes.

La medida ha recogido críticas por doquier. Por mucho que Thunderbolt 3 USB Type-C sea un puerto moderno, potente y seguramente el futuro de la interconexión de periféricos, actualmente su penetración es mínima y el cambio ha sido demasiado radical. La misma Apple rebajó recientemente el precio de sus adaptadores reconociendo -a su modo- una situación anormal, como es que no puedas conectar directamente en el MacBook Pro ni el dispositivo estrella de la compañía: iPhone.

Una lástima que tengamos que seguir hablando más de los adaptadores necesarios para disfrutar del equipo que de sus propias características, por otro lado sobresalientes, según el análisis de nuestros especialistas en Apple.

Así las cosas, no extraña el éxitazo de HyperDrive, un hub que añade la conectividad que no tiene el nuevo portátil de Apple, dos puertos USB 3.1, un USB Type-C, un Thunderbolt 3, HDMI, microSD y SD.

Y lo hace aprovechando dos de sus cuatros puertos Thunderbolt 3 para no perder velocidad, con una acabado -dicen- de buena calidad que no desentona con el propio de MacBook Pro y con un tamaño que cabe en un bolsillo y que no necesita cableado adicional. HyperDrive cuesta 69 dólares y va a ser el primer éxito del año Kickstarter. Gracias a Apple.