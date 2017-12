Zanco tiny t1 es el móvil más pequeño del mundo

Zanco tiny t1 es un proyecto que ha conseguido la financiación suficiente en Kickstarter para llegar al mercado como el móvil más pequeño del mundo.

La tendencia actual en móviles inteligentes ya la conoces. Pantallas y tamaños cada vez más grandes con medias claramente por encima de las 5 pulgadas de diagonal. Tal es así que algunos analistas se atreven a pronosticar el “adiós a los smartphones” y la llegada de la era del phablet, el “palabro” inventado para definir los dispositivos a medio camino entre móviles y tablets, con tamaños de pantalla que pueden llegar hasta las 7 pulgadas.

En el otro extremo tenemos propuestas como el Zanco tiny t1, un móvil ‘tonto’ que bate récords de miniatura con tan sólo 13 gramos.

El terminal ofrece envío y recepción de llamadas de voz y SMSs. Tiene capacidad para almacenar 300 números de teléfono y 50 mensajes de texto. Sólo funciona con redes 2G y sólo admite tarjetas SIM en formato nano. Incluye un puerto de carga micro USB.

¿Es útil? Según para quién. Las teclas son demasiado pequeñas y costará incluso marcar los números. No puedes acceder a Internet ni a sus servicios, no tiene componentes de audio sofisticados tampoco y con ese tamaño habrá que asegurarse de que tu voz llegue al micrófono. Eso sí, más pequeño no lo vas a encontrar.

Si te interesa, cuesta 30 dólares y está disponible en Kickstarter con entrega prevista para mayo de 2018.