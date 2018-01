Todo listo para el CES 2018, la primera gran feria del año

CES 2018 es la nueva edición de la feria de electrónica y tecnología de consumo más grande del planeta. Se celebrará en Las Vegas del 9 al 12 de enero, aunque son unos cuantos fabricantes lo que ya han realizado anuncios previos sobre los productos que allí exhibirán.

Y serán miles porque el CES 2018 contará con la participación de más de 4.000 empresas de 150 países en un espacio de exposición superior a 240.000 metros cuadrados. La patronal estadounidense de las tecnologías de consumo organizadora del evento, Consumer Technology Association (CTA), prevé que más de 180.000 visitantes profesionales acudan este año.

La feria estará dividida en tres grandes zonas que acogerán más de 20 Áreas de Exposición que albergarán un total de 24 categorías de productos tecnológicos entre las cuales volverán a ser un referente, por el número de empresas y tecnologías involucradas, las dedicadas a la impresión en 3D, Inteligencia Artificial, realidad virtual, drones y robótica, tecnologías para la automoción y vehículos sin conductor, wearables y startups.

CES 2018 quiere profundizar este año en el enfoque de evento multisectorial y por ello amplía el espectro de industrias y sectores de actividad que tendrán presencia, tanto como como expositores, como ponentes en los ciclos de conferencias y mesas redondas.

Así, habrá nuevas áreas dedicadas a las Smart Cities o la recién creada Sports Zone, centrada en el impacto de la tecnología en el deporte y, en concreto, en la generación de nuevas fórmulas de comunicación con los espectadores y de acceso a los recintos deportivos. La feria también aumentará el número de empresas que participan en espacios sectoriales específicos creados en anteriores ediciones, como son los de contenidos audiovisuales, automoción, salud, comercio minorista y educación.

Salvo Apple (que no participa en eventos globales) no habrá una compañía tecnológica grande o pequeña que no participe de alguna manera en el CES 2018. Por supuesto, en el considerado mayor evento mundial dedicado a la electrónica y tecnología de consumo, tendremos un amplísimo número de presentaciones de nuevos productos en todos los segmentos. Como cada año, le dedicaremos una amplísima cobertura que podrás revisar en el tag para el CES 2018. ¡No te lo pierdas!