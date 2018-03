Spotify bloquea a los piratas del premium gratis

Spotify ha comenzado a bloquear cuentas que usen versiones modificadas de la aplicación oficial con el objetivo de acceder a los servicios premium sin pasar por caja.

Spotify es el gran servicio de streaming mundial dedicado a música. Tiene cerca de 160 millones de usuarios y alrededor de 71 millones son suscriptores premium. Ello quiere decir que 89 millones de usuarios están utilizando la versión gratuita, sujeta a publicidad y otras limitaciones, con el lógico objetivo de que algún día se conviertan en suscriptores y paguen por el servicio.

Desde hace tiempo hay disponible en Internet una serie de desarrollos que modifican la aplicación oficial, eliminan las restricciones de la versión gratuita y permiten acceder a los servicios premium sin pagar como una de los mods más populares, Dogfood.

Spotify se ha puesto el objetivo de acabar con ello y ha denunciado al desarrollador bajo la norma DMCA. Además, ha comenzado a bloquear cuentas en las que haya “detectado una actividad anormal” por el uso de este tipo de modificaciones.

La compañía explica a los usuarios afectados que no hay ningún problema de seguridad aunque no puedas acceder a tu cuenta. Para acceder a ella de nuevo, debes desinstalar cualquier versión no autorizada de Spotify y volver a instalar la aplicación oficial. De momento es un bloqueo puntual, pero Spotify avisa: