LibreOffice es la referencia en suites de productividad de código abierto. Llegó como fork de OpenOffice.org en 2010 y desde entonces se ha convertido en la mayor alternativa a Microsoft Office para los que usan estas suites como instalaciones en local.

Libre Office es responsabilidad de The Document Foundation, una organización de software de código abierto y sin ánimo de lucro que ofrece la suite de manera totalmente gratuita para descarga desde su portal web y desde otros sitios de Internet.

Por ello ha sorprendido la llegada a la Microsoft Store (la tienda oficial de aplicaciones para Windows 10) de una aplicación “Libre Office” que no ha sido publicado por la fundación sino por alguien denominado “.net”. Además tiene un coste de 2,99 dólares. The Document Foundation nunca ha cobrado por la suite.

La aplicación es compatible con las “universales de Windows” (UWP) y ha sido portada con la herramienta Desktop Bridge que proporciona Microsoft a los desarrolladores. Incluye las herramientas propias de la suite, Writer, Calc, Impress, Draw, Base y Math, y dicen que funciona bien.

Eso sí, al tratarse de un desarrollo de código abierto no puede garantizarse que no haya sido modificado. En cuanto al precio cobrado dice estar destinado a “donaciones para el desarrollo”. No sabemos si para la propia fundación o para quien haya detrás de ese nick desconocido “.net”. Puedes descargarla también como Free Trial, pero es tremendamente engañoso.

The Document Foundation dice estar analizando esta curiosa LibreOffice en Microsoft Store. Simplemente, olvídate totalmente de esta aplicación hasta que no tengamos una explicación oficial. Una publicación de terceros sin participación de su editor, sin garantías, de pago y engañosa al no conocerse exactamente a donde se destinan esos fondos.

Si quieres utilizar LibreOffice, libre, gratuita, la referencia en GNU/Linux, la mejor suite de código abierto y más que sobrada en capacidad para el 90% de los usuarios, descárgala totalmente gratis de su página oficial e instala de la manera habitual en Windows 10. También está disponible para otros Windows, MacOS y por supuesto Linux.