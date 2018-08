La venta de tablets sigue en caída libre y acumula quince trimestres consecutivos de descensos. El segmento busca nuevos compradores, pero no los encuentra y la base instalada global apunta a nueva sangría en los próximos trimestres.

Los envíos totales de tablets cayeron un 6% interanual en el segundo trimestre de 2018 hasta 40,9 millones de unidades, según los datos de Strategy Analytics. Otras consultoras como IDC van más allá y sitúan la caída en el 13,5%.

En este trimestre, la floja participación de la plataforma Android fue la responsable, pero esta gama de producto tiene otros problemas generales. Los envíos de modelos con Android cayeron a 23,6 millones de unidades en todo el mundo en el segundo trimestre de 2018, un 10% menos. Entre los fabricantes, solo se salvó Huawei, con caídas significativas de Samsung y Amazon. Android mantiene el liderazgo por plataformas con una cuota del 58% del mercado.

La venta de tablets iOS (iPads) creció un 1% interanual para mantener un 28% del mercado de tabletas electrónicas. Los nuevos modelos y la rebaja de precio de los anteriores están detrás de una subida, en todo caso muy ligera. Los modelos con Windows cayeron un 2%, aunque Microsoft con los Surface logró ofrecer datos positivos que espera reforzar tras el lanzamiento del Surface Go.

¿Por qué no remonta la venta de tablets?

Las causas que lo explican son las mismas que se vienen citando en trimestres anteriores, comenzando por la demanda de teléfonos inteligentes cada vez más grandes con tamaños por encima de las 6 pulgadas en formato ‘phablet’, muy cerca de las diagonales de los tablets básicos y canibalizando los mismos.

También ha influido el fortalecimiento del grupo de ordenadores personales con los formatos convertibles o “2 en 1” que ofrecen funciones de PC y también los de tablets. Otra causa es el aumento del ciclo de reemplazo de los propios tablets: los nuevos modelos no ofrecen innovaciones significativas que inviten a los usuarios a actualizar.

Las previsiones no son optimistas. La marca blanca y los mercados emergentes que han sostenido el segmento en años anteriores son los que más están cayendo. La tendencia de los móviles inteligentes hacia el formato phablet reducirá las ventas y sólo los grandes detachables (tipo Surface o iPad Pro), las soluciones de muy bajo coste como los Fire de Amazon o modelos especializados para el segmento empresarial, parecen tener cabida en un segmento tablet que no levanta cabeza después de un crecimiento extraordinario tras la revolución que provocó la llegada del iPad original.

No, el tablet no reemplazará al PC como aseguraban algunos gurús mal informados. El PC ha sabido reconvertirse con los convertibles y la tendencia hacia los phablets es imparable. Ambos seguirá reduciendo la venta de tablets en el mercado de consumo. ¿Cómo lo ves? ¿Piensas en comprar tablets? ¿Desde cuándo no actualizas el tuyo? ¿Te atrae más un convertible o detachable? ¿Y un phablet?