Samsung Galaxy Fold podría empezar a distribuirse el 13 de junio

Hace apenas usa semana os hablábamos de cómo las primeras pruebas de los nuevos Samsung Galaxy Fold mostradas acabaron con graves fallos y daños en la pantalla de la gran mayoría de los dispositivos. Tras esto, la compañía no tardó en anunciar el retraso indefinido del su teléfono plegable, pero ahora, parece que volvemos a tener una fecha.

Y es que si bien el teléfono todavía no se ha comenzado a distribuir, sí se ha empezado a vender, por lo que ya existen usuarios que habían preordenado un dispositivo que, aparentemente, se rompe durante la primera semana de uso, y por lo tanto, apuntaba a estar lejos de estar terminado.

Sin embargo, varios de estos compradores han comenzado a publicar en Twitter la llegada de un correo para la actualización de la fecha de sus pedidos a través de la operadora estadounidense AT&T, que a diferencia de lo declarado por la propia Samsung, fecharía la entrega del Galaxy Fold para el 13 de junio de este año.

Looks like the new shipping date for the @SamsungMobileUS #GalaxyFold is June 13th

At least according to this email about my order I just received from @ATT 🤷‍♂️ pic.twitter.com/0At2XzPoFA

— David Cogen (@theunlockr) April 23, 2019