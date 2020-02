Google anuncia nuevos juegos tras el lanzamiento de Stadia

Por fin, después de su ansiado lanzamiento, Google anuncia los primeros juegos que serán exclusivos de Stadia y que saldrán «en los próximos meses».

Recordemos que Google había prometido que en 2020 habría más de 120 juegos y 10 de ellos serían exclusivos, pero no dio ni un solo título. Ahora anunciado que los nuevos juegos que llegarán primero a Stadia de manera exclusiva serán, Lost Words: Beyond the Page, un juego de tipo puzle con una trama escrita por Rhianna Prachett, la mente que se encuentra detrás de las historias de Mirror’s Edge y las nuevas de Tomb Raider. También tendremos Splitlings un desquiciante juego arcade con el que se puede jugar hasta con tres amigos. Por último tenemos Stacks On Stacks, un juego en el que hay que construir una torre de colores en 3D que recuerda mucho al clásico Jenga. Estos tres juegos se podrán jugar primero en la plataforma de Google y posteriormente llegarán a consolas y PC.

También ha anunciado Panzer Dragoon Remake del que se espera que salga en Nintendo Switch en algún momento de 2020; pero también llegará en un futuro a Google Stadia. Un shooter on rails que pretende revivir lo que fue en su día uno de los emblemas de SEGA. Serius Sam es otro de los juegos presentados, al igual que el clásico de SEGA, la licencia de Croteam aterrizará en Stadia con todas las entregas de la trilogía remasterizadas; expansiones incluidas.

Además, leemos en The Verge que Google también twiteo esta semana que está empezando a ofrecer compatibilidad con 4K para Chrome, algo que se echaba de menos desde el lanzamiento de Stadia. Esta sería la manera más simple de jugar con Stadia, ya que nos evitaría comprar un Chromecast Ultra o un Google Pixel. Pero por el momento la calidad de imagen es mucho peor en Chrome que en los otros dispositivos y eso es debido a que el streaming estaba restringido a 1080p, al menos hasta ahora.

Hey Eric! 4K support on Chrome was a soft release, this can also depend on the monitor you’re using. To confirm, do you get the same result on all games? Also, have you tried adjusting the data usage options in your Stadia app?

— Stadia (@GoogleStadia) February 7, 2020