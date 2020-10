Si bien los monitores portátiles han existido casi al tiempo de los modelos fijos para escritorio, siempre ha existido una gran diferencia entre ellos. Sin embargo, a día de hoy son precisamente esas diferencias las que hacen de productos como el AOC 16T2 unas herramientas de lo más útiles para trabajadores, estudiantes, e incluso el público gamer.

Equipado con un panel IPS con diagonal de 15,6 pulgadas y resolución FullHD, uno de los puntos más interesantes de este monitor portátil es sin duda su diseño compacto, que por debajo incluso de algunos ordenadores portátiles, apenas alcanza un centímetro de grosor manteniéndose por debajo de los 1,2 kilos.

Especificaciones AOC 16T2

Pantalla : IPS WLED de 15,6 pulgadas con una tasa de actualización de 60Hz

: IPS WLED de 15,6 pulgadas con una tasa de actualización de 60Hz Resolución : Full HD (1920 x 1080) con relación 16:9

: Full HD (1920 x 1080) con relación 16:9 Tiempo de respuesta : 4 milisegundos

: 4 milisegundos Brillo : 250 nits

: 250 nits Contraste : 700:1

: 700:1 Audio : Dos altavoces estéreo de 1W y salida jack 3,5mm

: Dos altavoces estéreo de 1W y salida jack 3,5mm Batería : 8.000 mAh

: 8.000 mAh Dimensiones : 363,4 x 229,8 x 9 mm

: 363,4 x 229,8 x 9 mm Peso: <1,2 kg

Aunque no por ello veremos una desmejora de su funcionalidad. El AOC 16T2 viene acompañado de una cubierta plegable que nos permitirá mantenerlo erguido y estable mientras lo utilizamos en ambas orientaciones vertical u horizontal, aunque curiosamente, también contará con la compatibilidad para su montaje en pared bajo los estándares VESA 75×75 y 100×100, combinando así su uso en movilidad y fijo.

De cara al apartado de conectividad, podremos encontrar unas entradas dobles de USB-C y Micro-HDMI que nos permitirán conectar este monitor portátil a una variedad de dispositivos, ofreciendo una compatibilidad con portátiles antiguos y actuales, teléfonos inteligentes, e incluso la consola Nintendo Switch. Y es que la función táctil dependerá de la conexión vía USB-C, o en el caso del Micro-HDMI, de una conexión adicional a través de cualquiera de los puertos USB.

Además, el AOC 16T2 también podrá funcionar a modo de banco de energía portátil tanto cuando está encendido como apagado. Y es que cualquier dispositivo conectado a través de su puerto USB-C también recibirá una pequeña carga. No obstante, cabe destacar que esta recarga supondrá a su vez una reducción de la autonomía del propio monitor, aunque gracias a su enorme batería de 8000 mAh (para la cual no se ha especificado todavía la autonomía real en uso), no deberíamos llegara encontrarnos con ningún p

Disponibilidad y precio

Con una fecha todavía por concretar, se espera que el AOC 16T2 esté disponible a través de la web oficial de la marca en algún momento de este mes de octubre, con un precio ya confirmado de 279 libras (aproximadamente 306 euros).