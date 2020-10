Los ejecutivos de Apple deben ser muy conscientes de la importancia de Apple Glass, las esperadas gafas inteligentes que llevamos esperando ya bastantes años. Y digo que tienen bastante importancia porque desde el fallecimiento de Steve Jobs, apenas ha habido innovación firmada por los de Cupertino. Sí, un reloj inteligente, varios iPhones y iPads nuevos, el salto de Intel a ARM… no digo que hayan estado cruzados de brazos, pero después de una primera década de este siglo con tres productos revolucionaros, el iPod, el iPhone y el iPad. esta segunda década ha sido… digamos que flojita.

Así, con una década un tanto en blanco, después de otra de gran innovación (curiosamente, lo mismo que se puede decir de los ochenta y los noventa, lo que casi hace que parezca un ciclo), Apple tiene la imperiosa necesidad de sorprender, y a falta de alguna sorpresa que no hayamos imaginado, las Apple Glass son su mejor baza. Y quiero pensar que es esa la razón por la que Apple se está tomando tantos años para su llegada al mercado.

Hace unos meses, como te contamos aquí, hubo rumores de que Apple Glass sería una realidad en 2021 y, aunque con menos fuerza, incluso hubo quienes señalaron a que su lanzamiento se podría adelantar a este 2020, si bien ese planteamiento parecía especialmente complicado. Con solo dos meses para que termine el año, parece más que evidente que éste no será el año de las Apple Glass, pero es que, según MSPowerUser, la espera podría prolongarse hasta el primer semestre de 2022.

Esto es lo que se extrae de la opinión de Ross Young, analista de Display Search, que ha publicado una serie de tweets dedicados a las gafas inteligentes de Apple que, como mucho, adelanta su llegada al último cuatrimestre de 2021, quizá por acercar su puesta a la venta a la campaña navideña 2021-2022. Algo que, claro, dependerá de cómo evolucione el desarrollo del proyecto que, con tantos años a su espalda, cabe entender que ya debe encontrarse bastante avanzado.

We have heard from multiple sources that Apple is pursuing AR/VR glasses using Sony microOLEDs. 0.5″, 1280×960 resolution, 1H’22 intro. Thoughts?

— Ross Young (@DSCCRoss) October 22, 2020