Among Us, spam y política: la «normalidad» que lo ensucia todo

Con Among Us está pasando lo mismo que ya hemos visto anteriormente en redes sociales, los foros y, en general, en cualquier espacio público de la red, que una parte no muy numerosa pero sí suficiente como para hacer mucho ruido y, de esta manera, se está dedicando a inundar con su ponzoña un entorno que, inicialmente, no había sido concebido para tal fin. Y es que, por ejemplo, las discusiones sobre política tienen todo el encaje del mundo en espacios genéricos y específicos para el tema, pero no en foros de cocina, en chats de videojuegos y en respuestas a tweets sobre fotos otoñales del Hayedo de Montejo (tres ejemplos reales que he vivido).

Hace solo unos días, Alexandria Ocasio-Cortez jugó a Among Us y, pues ya que estaba, lo transmitió a través de Twitch. Tengo sentimientos encontrados sobre estos movimientos políticos, de «acercarse» a la gente. Me recordó a los tiempos en los que Gaspar Llamazares estrenó (públicamente, claro) perfil en Second Life, o al impagable estreno de la versión merengue del himno del PP, merecedora indiscutible del galardón «meme instantáneo».

Y hoy sabemos, por Engadget, de una broma, acto de hacktivismo, spam político… (que cada uno elija la definición que mejor encaje con su cosmovisión) en la que los chats de muchas partidas públicas de Among Us se están llenando de mensajes en los que, al tiempo, se dice a los jugadores que sigan un determinado perfil en YouTube y en Discord, y se pide el voto para Donald Trump. Su autor afirma que es una broma, en la que ha contado con el apoyo de otras doce personas, y cuyos mensajes habrían llegado a nada menos que un millón y medio de usuarios.

Que para parte de la sociedad Donald Trump es un meme es indudable, al punto de que pedir el voto para él puede, en determinados contextos, interpretarse claramente como una broma. Y sí, probablemente el contexto de Among Us ya nos invite a pensar que es una broma… pero también lo parecía la apuesta de Izquierda Unida por Second Life y la del PP por la versión latina de su himno. Cuando las acciones serias parecen memes, los memes ganan mucho en credibilidad.

Hello everyone,

We’re are super duper aware of the current hacking issue and we’re looking into it. We will be pushing out an emergency server update so people who are in game will get kicked from games. Please play private games or with people that you trust!!! Bare with us!! 😰 — InnerSloth (@InnerslothDevs) October 23, 2020

Sea como fuere, los desarrolladores de Among Us ya han confirmado que están al tanto de lo ocurrido, y que están trabajando en la manera para evitar el spam, sea del tipo que sea, de los chats. Y es que para las personas que solo suelen jugar privadas, puede parecer poca cosa, pero hay que recordar que en la mayoría de las partidas públicas es la única herramienta de comunicación entre los jugadores, por lo que un chat lleno de spam puede hacer que una partida sea injugable.

No es la primera vez que el spam hace acto de presencia en el chat de las partidas públicas de Among Us, pero nunca hasta ahora había ocurrido con esta intensidad. Esto explica que Innersloth no hubiera tomado medidas hasta el momento, si bien cabe desear que ya estuvieran dando vueltas a este problema y a las posibles soluciones al mismo. Sea como fuere, espero que encuentren una solución lo antes posible.