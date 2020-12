Look to Speak: mira a tu smartphone y que hable por ti

Al leer sobre Look to Speak, uno de los últimos proyectos salidos del laboratorio de experimentos de Google, no he podido evitar acordarme de Stephen Hawking o, para ser más exactos, del sintetizador de voz que lo acompañó desde 1985 hasta su fallecimiento, en 2018. Un dispositivo que casi se ha convertido en un icono pop, pero que en realidad era un ejemplo de lo mejor que puede hacer el ser humano y, sobre todo, la herramienta necesaria para que un cerebro tan brillante pudiera salvar las terribles limitaciones impuestas por una enfermedad tan devastadora como la esclerosis lateral amiotrófica.

La ELA es solo una de las muchas enfermedades y trastornos (temporales o permanentes) que pueden afectar a la capacidad del habla, y que en algunos casos también llevan asociada la pérdida, total o parcial, de la capacidad motora, una combinación que, como podría haber ocurrido en el caso de Hawking, de no contar con el sintetizador de voz, puede sumir a las personas en una situación en la que comunicarse supone todo un desafío. Y precisamente ahí es donde entra Look to Speak.

El software de síntesis de voz no es precisamente una novedad, hace ya muchos años que se ha generalizado y, por ejemplo, la mayoría de los sistemas operativos cuentan con alguna herramienta de accesibilidad basada en esta función. Y lo mismo ocurre con los smartphones, unos dispositivos que hace una década empezaban a despuntar, y que ahora forman parte importante de nuestro día a día. La propuesta de Google con Look to Speak combina ambas herramientas, síntesis de voz y smartphone, para ofrecer una herramienta de comunicación que se puede gestionar con la mirada.

Su funcionamiento es tremendamente sencillo, el usuario de Look to Speak controla la aplicación con los ojos. En la pantalla se muestra una lista de palabras y frases predefinidas y, dirigiendo la mirada a izquierda o a derecha, el usuario de Look to Speak irá descartando cada vez la mitad de las mismas hasta quedarse con la que quiere que lea el smartphone. Por su parte, mirando hacia arriba puedes cancelar una selección en curso o pausar Look to Speak.

Aunque la función de edición de la lista no cuenta con funciones de accesibilidad que permitan emplearla del mismo modo en el que se usa la app, esta no es una operación que sea necesario llevar a cabo habitualmente. Una buena selección de frases permite comunicarse (de manera básica, sí, pero eficiente para muchos contextos), salvando así el tipo de discapacidad del habla que no permita hacerlo verbalmente.

Obviamente la propuesta de Look to Speak no es tan «rica» como el sintetizador de voz de Stephen Hawking, pero su universalidad la convierte en una solución que puede resultar tremendamente útil para muchos usuarios. E imagino, además, que futuras evoluciones de la misma pueden incrementar las frases y palabras que se pueden emplear, por ejemplo agrupándolas en categorías.



Más información: Google