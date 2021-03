Netflix no quiere que compartas tu cuenta

A los servicios de suscripción como Netflix no les gusta que sus usuarios compartan sus cuentas. Esto es razonablemente comprensible, y la barrera de lo que es razonable la pongo en la divisoria entre lo que podemos considerar sensato y lo que pudiera pasar por ser abusivo, aunque está claro que esta valoración es terriblemente subjetiva. Seguro que hay personas que piensan del mismo modo que yo, y otras que no están de acuerdo en absoluto, y a ese respecto me gustaría mucho conocer vuestra opinión.

Pero antes de eso vayamos a la noticia, y es que según podemos leer en Business Insider, Netflix está probando una nueva función que, no sabemos de qué manera, pero seguramente mediante el análisis de las direcciones IP, intenta identificar aquellos accesos que podrían no corresponder al núcleo familiar (es decir, en el que se permite que varios usuarios compartan una misma cuenta) y, en esos casos, muestra un mensaje de advertencia.

En el mismo, se informa al usuario de que, en caso de no convivir con el propietario de la cuenta (a eso me refería antes con núcleo familiar, y por eso no empleé el más genérico «familia»), debe tener su propia cuenta para poder seguir accediendo a Netflix. A continuación se muestran dos opciones: o verificar la cuenta mediante un SMS o un correo electrónico de verificación, o bien crear una cuenta propia en la que el usuario podrá disfrutar de un periodo de prueba gratuito de Netflix.

De momento, según podemos leer, el mensaje de aviso se está mostrando solo en la app para televisores inteligentes, y esto es algo que tiene sentido, pues a diferencia de dispositivos móviles, y del acceso a través del navegador web que se pueden dar desde cualquier lugar por un mismo usuario, el televisor es un dispositivo que tiende a permanecer siempre en una misma ubicación, por lo que puede resultar más extraño que se produzcan accesos desde televisores con la app desde distintas direcciones IP.

Tiene sentido que las plataformas como Netflix persigan ciertos usos asociados a las contraseñas compartidas, y concretamente estoy pensando en los grupos de amigos, o incluso de desconocidos que confluyen a través de de Internet, con el fin de contratar una única cuenta de manera conjunta. Y es que una cuenta premium compartida entre cuatro personas supone un pago de cuatro euros por mes por cada uno de ellos. Y si se establece algún sistema para repartir las franjas horarias y que se puedan sumar más personas, el precio disminuye todavía más. Diez personas y un sistema de turnos se traduciría en 1,59 euros al mes, un lucro cesante que es normal que Netflix pretenda perseguir.

Ahora bien, ¿qué ocurre con familias y/o personas con lazos muy estrechos pero que no conviven? Netflix, al igual que Spotify, son muy claros en sus términos: los usuarios que comparten la cuenta deben convivir bajo el mismo techo. Apple, sin embargo, no menciona específicamente esta condición en los planes familiares de sus servicios, si bien la definición de familia puede ser, por su parte, empleada para circunscribirla al ámbito doméstico:

«Un adulto de tu casa (el organizador de la familia) invita a los miembros de la familia. Cuando estos se unen, obtienen acceso instantáneo al contenido y a las suscripciones del grupo que cumplan los requisitos para compartir. Cada miembro de la familia usa su propia cuenta, por lo que la experiencia sigue siendo personalizada y privada«.

Personalmente, entiendo la persecución de las cuentas compartidas entre desconocidos, tengo ciertas dudas en lo referido a cuando se hace con amistades y personas cercanas, y me parece forzar demasiado las cosas si hablamos de familia, aunque no sean convivientes. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Compartes cuenta de algún servicio como Netflix con personas con las que no convives? ¿Crees que Netflix hace bien en perseguir este tipo de usos?