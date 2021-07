Windows 11 ha suscitado mucho interés y como hacen siempre con cualquier software o evento , los ciberdelincuentes están intentando aprovecharlo. Kaspersky ha alertado de la presencia de instaladores falsos de Windows 11 para distribuir malware, adware y otras herramientas maliciosas.

La compañía de seguridad dice haber detectado «cientos» de intentos de infección que usaban esquemas similares relacionados con Windows 11. Éstos son variados y van desde software publicitario (adware) relativamente inofensivo que las soluciones de seguridad no suelen clasificar como malware a otros más peligrosos como troyanos, ladrones de contraseñas y exploits de todo tipo.

Teniendo en cuenta que se trata de malware camuflado en el mismo sistema operativo, el que ‘pille’ el virus está muerto. «Aunque Microsoft ha hecho que el proceso de descarga e instalación de Windows 11 desde su sitio web oficial sea bastante sencillo, muchos usuarios visitan otras fuentes para descargar el software, y a menudo no se trata de Windows en absoluto», dicen desde Kaspersky.

Instaladores falsos de Windows 11

Una gran parte del malware detectado consiste en descargadores, cuya tarea como dice su nombre es instalar otras cargas útiles maliciosas en las computadoras. La firma de seguridad ha puesto el ejemplo de un archivo fraudulento que circula por la red llamado ‘download manager for 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator‘.

Tiene un tamaño de 1,75 Gbytes y su mismo nombre y extensión ya debería hacernos sospechar. Para empezar, la versión 21996.1 es una compilación desactualizada que se filtró antes de la presentación oficial del sistema operativo y un activador que en realidad es un único e inútil archivo de librería DLL.

Además, Microsoft nunca ofrecerá un sistema operativo de esta manera. Incluso se entrega con un supuesto acuerdo de licencia. «Si aceptas el acuerdo, se instalará una variedad de programas maliciosos en su máquina», dicen.

Kaspersky aconseja evitar cualquier método de instalación oficioso o descarga de imágenes ISO fuera de los servidores de Microsoft. Como vimos en la guía de instalación de Windows 11, la única manera oficial que Microsoft ha proporcionado hasta ahora consiste en activar el programa Windows Insider en un equipo con Windows 10 para actualizar desde ahí.

En cuanto a las ISO, Microsoft tampoco no ha proporcionado al público en general las imágenes. Cuidado con las que se ofrecen en Internet, porque no hay garantías y pueden ser cualquier cosa. Ni siquiera el método de obtención de la ISO que te ofrecimos en ese artículo es oficial, aunque no contiene malware y se obtiene de los servidores de Microsoft. Cuidado con estos instaladores falsos de Windows 11… No creemos que Microsoft tarde en lanzar las imágenes ISO oficiales.