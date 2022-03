TikTok prueba la función de historial

Apenas conocido para quienes ya peinan canas, TikTok se mantiene como una de las redes sociales de referencia para los más jóvenes. Y en realidad es algo bastante comprensible, puesto que no solo conecta de una manera muy directa con su modelo de comunicación y consumo de contenidos, sino que también ofrece una riqueza y variedad de los mismos mucho más amplia de lo que parece cuando solo se conoce el servicio desde fuera.

En mi caso, como usuario muy ocasional de TikTok, sí que he encontrado algunos vídeos que me han llamado mucho la atención. Algunos los he compartido con otras personas, otros los he añadido a mi lista de favoritos y, en bastantes casos, simplemente los he disfrutado en el momento y luego los he dejado pasar. Un modelo semejante al que solemos seguir con otros servicios como Twitter, Facebook, etcétera.

El problema, y por esto apuesto a que hemos pasado la inmensa mayoría, es que en ocasiones vemos algo, y horas, días o incluso semanas después, nos gustaría recuperarlo por alguna razón. Y claro, para ello debemos recordar el autor, las fechas, y lanzarnos a explorar el historial de publicaciones de esa persona, confiando en que seremos capaces de encontrar el mensaje, vídeo o tipo de contenido que sea. Y al final, en muchas ocasiones, la búsqueda es infructuosa. Ahora, sin embargo, parece que TikTok está trabajando en una posible solución.

Y es que, según podemos leer en Yahoo! Finance, TikTok ya está probando una función de historial, con la que podríamos revisar una lista con los vídeos que hemos visto anteriormente en el servicio. De momento, según podemos leer en dicha publicación, el historial solo habría llegado a una pequeña cantidad de usuarios, seguramente en búsqueda de feedback por parte de los mismos sobre la utilidad y el funcionamiento del historial.

Parece, al menos a priori, una función muy interesante. Y recordemos que otros servicios basados en el vídeo, como YouTube, ya ofrecen desde hace mucho tiempo una función de historial. Ahora, una de las dudas sobre su implementación en TikTok pasa por saber si el historial estará limitado a un determinado rango temporal o a una cantidad de vídeos o, por el contrario, si una vez que esté activo, un usuario podrá dar tantos pasos atrás como sea necesario para buscar un vídeo visto hace meses. Y es que, de no tener limitaciones, el historial puede terminar siendo enorme, pero su utilidad también crecerá de manera sustancial.