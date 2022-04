Windows 11 22H2 será la próxima actualización mayor del sistema operativo y entregará algunas de las novedades que estábamos esperando, según anunció anoche Microsoft en un evento centrado en el «futuro del trabajo híbrido» donde también presentó nuevas capacidades de gestión y seguridad para su uso en empresas que han publicado nuestros compañeros de MCPRO.

Cuando Microsoft lanzó Windows 11 muchos tuvimos la sensación de que estábamos ante un proyecto inacabado. Un «Windows 10.5» que dijeron algunos medios, con una base que acumula ya 21 años (desde Windows XP), componentes desarrollados para Windows 10X y cambios visuales y de la interfaz que parecían más novedad de lo que realmente eran. Muy poco para ser el punto central de «la nueva era para el PC» que prometió Panos Panay.

En general, un ‘tuneado’ necesario, pero no la revolución prometida y que se ha dejado para mejor ocasión. El desarrollo debería partir del proyecto Windows Core OS que abandona todo componente legado, lo que permitiría a Microsoft dar los pasos definitivos para ofrecer un «nuevo Windows», pero de verdad. La tarea para soportar el inmenso ecosistema de Windows en hardware y sobre todo en software es hercúlea y tendrá que esperar.

Windows 11 22H2, novedades

Con ello en mente y pendiente de la «revolución» en Windows 12 o posteriores, el objetivo de Microsoft es mejorar Windows 11 y añadir las novedades que se prometieron en su anuncio, pero que no llegaron en la edición inicial. Algunas de ellas ya se han ido implementado en actualizaciones de calidad y otras que ya están a prueba en el canal Insiders definitivamente llegarán en la versión estable de Windows 11 22H2, la primera gran actualización.

Explorador de archivos

La mejora de las aplicaciones internas del sistema ha sido una constante desde el lanzamiento y así hemos visto la renovación del Bloc de Notas o el reproductor Windows Media Player. Ahora llega otra muy esperada.

Microsoft ha presentado oficialmente el nuevo explorador de archivos para Windows 11 y, por fin, se añaden las esperadas pestañas. Es una función estándar en el Finder de Mac, en los gestores de Linux y en los exploradores de terceros. Microsoft lo intentó con la función ‘Conjuntos’, pero no llegó a fructificar al ser demasiado ambicioso. En Windows 11 22H2 estará disponible, permitiendo a los usuarios realizar múltiples tareas y moverse entre diferentes directorios del Explorador sin necesidad de activar instancias duplicadas de la misma aplicación.

Además de las pestañas, el explorador contará con una nueva página de inicio que mostrará los archivos que se agregaron manualmente a los»favoritos», así como archivos recientes y un área de acceso rápido en la parte superior de la pantalla. También contará con la capacidad de anclar archivos individuales (favoritos) y ofrecerá sugerencias contextuales impulsadas por el Context IQ que usa el Microsoft Editor para que sea más fácil encontrar los archivos que estamos buscando.

Tiene buena pinta el nuevo explorador. Una renovación muy esperada para un componente clave en todo sistema operativo. No hay noticias de que este desarrollo pudiera llegar también a Windows 10 y la verdad es que vendría muy bien.

Barra de tareas y menú Inicio

Son los principales elementos de la interfaz de usuario de cualquier sistema operativo y la de Windows 11 necesita mejoras urgentemente, ya que aunque ofrezca un mayor atractivo visual ha empeorado la usabilidad frente a sistemas anteriores.

Las novedades anunciadas llegan de la capacidad de crear carpetas en el menú Inicio arrastrando una aplicación encima de la otra. Es algo que está presente en sistemas móviles como Android y añadirá mayor flexibilidad de uso y mejor organización.

También se ha mejorado el soporte para pantallas táctiles y dispositivos 2 en 1. Cuando pasemos del modo portátil al modo tableta, el tamaño de la barra de tareas se expandirá para facilitar su uso con dedos. Una vez se inicie una aplicación, la barra de tareas se colapsará para brindar más espacio en la pantalla. Si deseas volver a acceder a la barra de tareas, simplemente será cuestión de arrastrar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. O acceder al menú Inicio de la misma manera.

No hemos visto nada de otra de las carencias de la actual barra de tareas, la función de arrastrar y soltar presente en Windows 10 y anteriores y que se usa para aumentar la productividad en flujos de trabajo, por ejemplo arrastrando un archivo a una aplicación predeterminada anclada para que se abra en ella. O arrastrar aplicaciones a la barra de tareas para anclarlas, algo que no se puede hacer directamente ya que hay que pasar primero por el menú de inicio. Suponemos que Microsoft lo resolverá en la próxima actualización

También se confirma la introducción del reloj y la fecha a la barra de tareas en monitores secundarios o múltiples, y correcciones necesarias en los iconos Inicio, Búsqueda, Vista de tareas, Widgets y Chat. El botón Widgets se ha movido definitivamente hacia el borde izquierdo en lugar de su ubicación del primer Windows 11 y mostrará la información meteorológica, como la temperatura actual, directamente en la barra de tareas. Si no te gusta, podrá eliminarse como hasta ahora.

Más

Focus Assist ha sido una característica de gran éxito en Windows 11 (y Windows 10) como un gran aliado en la guerra contra las notificaciones que compiten por robar nuestra atención del trabajo, los juegos y los medios cuando usamos el sistema. Y va a mejorar en Windows 11 22H2 con mayor capacidad de filtrado de las notificaciones y alertas gracias a un temporizador de enfoque integrado que limitará las notificaciones durante un período de tiempo determinado y una nueva función de «No molestar» que es la que usamos por defecto los usuarios que no queremos que nos molesten cuando estamos produciendo.

Microsoft también ha anunciado mejoras de accesibilidad para usuarios con problemas de audición. Son subtítulos en vivo (Live Captions) que pueden agregar subtítulos de todas las experiencias de audio de Windows mediante transcripción de texto a voz en tiempo real proveniente de cualquier aplicación que se ejecute en la computadora.

Otra buena parte de las novedades anunciadas son funciones empresariales como las destinadas a la mensajería y chats de voz y video, incluida la compatibilidad con la reducción de ruido habilitada para IA, el encuadre automático y los efectos de contacto visual, aunque esta última necesitará un Windows con ARM ya que aprovecha la unidad de procesamiento neuronal de los chips de Qualcomm.

Seguridad

Microsoft ha anunciado nuevas características de seguridad para Windows 11 22H2, añadiendo más protección contra las amenazas de ciberseguridad, mejor cifrado y bloqueo de aplicaciones y controladores maliciosos.

Una de las nuevas características será la protección contra phishing mejorada a través del Microsoft Defender SmartScreen, un servicio anti-phishing y antimalware basado en la nube. Con SmartScreen integrado en el sistema operativo, los usuarios de Windows recibirán una advertencia cuando ingresen sus credenciales en aplicaciones maliciosas o sitios web pirateados.

Otro añadido es una función de cifrado de datos personales que protegerá los archivos y datos de los usuarios cuando no hayan iniciado sesión en el dispositivo, bloqueando el acceso hasta que no se complete la autenticación en Windows Hello.

Los clientes de Windows 11 también podrán habilitar una lista de bloqueo de controladores vulnerables desde el Control de aplicaciones de Windows Defender (WDAC). Otras mejoras de seguridad para proteger las cuentas, los dispositivos y las aplicaciones llegarán del Config Lock, una función que bloquea las configuraciones de seguridad para que se reviertan automáticamente si los usuarios finales o los atacantes intentan modificarlas.

Hay bastantes cambios y mejoras en materia de ciberseguridad, aunque la mayoría se enfocan al segmento empresarial. También otras como la capacidad off-line de Windows 365 y una aplicación nativa de la suite para permitir a los usuarios abrir su PC en la nube (Cloud PC) desde el menú de Inicio o la barra de tareas.

Hay otras funciones menores de las que ya te iremos hablando y otras grandes esperadas como el subsistema Android para Windows y la remozada Microsoft Store que deberían estar completamente implementadas para el lanzamiento de Windows 11 22H2 cuya versión final se espera para el próximo otoño. Una actualización necesaria como mejora de todo lo anterior, pero como decíamos sobre la misma base. La revolución tendrá que esperar.