Desactiva la «reproducción in situ» de YouTube

Tal vez te hayas dado cuenta, tal vez no; tal vez te guste cómo funciona, tal vez no. Hablamos de la reproducción in situ de YouTube, una nueva característica de la aplicación web del servicio de vídeo de Google, o lo que es lo mismo, del sitio web de YouTube.

La reproducción in situ de YouTube es esa característica -repetimos lo de característica, por no llamarlo «cosa»- que hace que cuando pasas el cursor por encima de las miniaturas de los vídeos, estas se amplíen y comience la reproducción automática del vídeo. Además, la miniatura ampliada muestra dos bonotes para «ver más tarde» o «añadir a la cola» el vídeo en cuestión.

Esto de la reproducción in situ de YouTube es calcado al estilo de Netflix, por ejemplo, con la diferencia de que el vídeo de YouTube se reproduce al completo si aguantas con el cursor apuntando, y de que se puede desactivar. Y vale la pena hacerlo por más de un motivo, pero sobre todo por lo innecesario y absurdo de la «característica».

¿Te habías dado cuenta? ¿Te gusta? Por si acaso, así se ve la nueva reproducción in situ de YouTube:

¿Cuál es el problema con esta reproducción in situ de YouTube? El más obvio, que gasta recursos sin demasiado sentido y, de hecho, dependiendo de la capacidad del equipo, puede funcionar de manera regular, con retraso, generar más carga para el navegador y ralentizar la navegación por el sitio… Además de lo dicho: es una característica innecesaria que aporta poco: ¿quién va a ver un vídeo así?

Pues bien, desactivar la reproducción in situ de YouTube es cuestión de acceder a la opción correspondiente, un mero clic que quizás no te habías planteado dar, porque ni siquiera te habías planteado el tema. Gooogle simplemente implementa estas cosas y si no te preocupas por mirar… te las comes con patatas, cuando no tienes por qué.

En resumen, puedes desactivarlo entrando en «Configuración > Reproducción y rendimiento» y desmarcando la última opción abajo del todo: «Navegación > Reproducción in situ».

¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que apenas vas a perder funcionalidad: al posar el cursor sobre un vídeo se reproducirán algunos fragmentos a modo de previsualización, pero sin sonido; y aparecerán los botones de «ver más tarde» o «añadir a la cola». Como era hasta hace muy poco, antes de que Google implementase un funcionamiento que nadie había pedido.