Apple extiende el programa de servicio del iPhone 12

Según los últimos rumores, es probable que ya solo falten poco más de dos semanas para el evento de presentación de los iPhone 14, una generación bastante esperada tanto por conocer su nuevo diseño como, sobre todo, por comprobar si finalmente habrá tantas diferencias entre los modelos base, 14 y 14 Max, con respecto a los 14 Pro y 14 Pro Max. Y es que, por primera vez, Apple podría montar distintos SoC en los modelos de una misma generación, dejando la versión más reciente del mismo solo para los Pro.

Sea como fuere, y aunque en estos días el foco de la actualidad se centra en los modelos que están por venir, no debemos olvidar la enorme cantidad de iPhones de otras generaciones que aún permanecen en el mercado. Y una generación muy presente, a día de hoy, es la del iPhone 12, es decir, el predecesor de la generación actual. Solo tenemos que recordar las ventas de tres de sus cuatro modelos (todos menos el debutante Mini) para hacernos una idea de cuantos de ellos deben permanecer todavía en activo.

Si eres uno de ellos es probable que recuerdes que el año pasado te hablamos de un problema con el altavoz de los iPhone 12 y iPhone 12 Pro (no afecta ni a los Mini ni a los Pro Max). En algunos dispositivos, según se ha sabido, un componente del módulo receptor puede experimentar problemas que ocasionen que la señal de sonido del teléfono se degrade hasta el punto de ser prácticamente imperceptible cuando mantenemos conversaciones telefónicas.

Como ya te contamos en aquel momento, Apple puso en marcha su «Programa de servicio del iPhone 12 y el iPhone 12 Pro para problemas de sonido», una medida que ya puedes suponer que consiste, efectivamente, en la reparación sin coste de todos los dispositivos afectados por este problema. Aún con unos controles de calidad estrictos, es inevitable que se produzcan estos problemas cada cierto tiempo. Así, el indicador que realmente es la clave en estos casos es la respuesta dada por la compañía y, en este caso, Apple ha actuado de la manera adecuada, proporcionando la respuesta que cabe esperar en este tipo de situaciones.

En sus condiciones originales, este programa se extendía durante dos años desde la compra del iPhone 12 afectado pero, de manera sigilosa, Apple ha modificado este punto para extender la cobertura del programa a tres años desde la compra. En este enlace puedes ver la extensión actual y la fecha del último cambio (ambos puntos al final del documento), mientras que en este enlace encontrarás la versión de la web del 25 de julio, en la que la duración era de dos años.

Ten en cuenta, eso sí, que si tu iPhone 12 sufre este problema y lo llevas a reparar aprovechando este plan de servicio, Apple supedita siempre las reparaciones a que el dispositivo no sufra otros problemas. De ser así, es condición imprescindible la reparación de los mismos (que no será gratuita, claro, a no ser que esté incluida en la garantía.