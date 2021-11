iPhone 12: ¿problemas con el altavoz en las llamadas?

Sí, seguramente más de una persona, especialmente los más jóvenes, se sorprendan al saber que el iPhone 12 (y cualquier otro smartphone, en realidad) se puede emplear para hacer llamadas telefónicas. Y es que, en realidad, aunque los smartphones surgieron como una evolución de los teléfonos móviles que ya empleábamos de forma masiva desde hace más de una década antes, en realidad lo que han hecho es cambiar el modo en el que nos comunicamos, relegando las llamadas telefónicas a una posición un tanto rezagada en a lista de preferencias de muchos usuarios.

Sea como fuere, y aunque haya incluso quienes abogan por quitar el Phone del iPhone, ya que con la parte i ya tienen más que suficiente, el iPhone 12 sigue siendo un teléfono y, por lo tanto, hay personas que lo utilizan para hablar… sí, por teléfono (y sí, me encuentro entre ellos, aunque no niego que la mensajería instantánea ha reducido más que sustancialmente mi volumen habitual de llamadas). Y si también es tu caso y tienes ese móvil, es posible que hayas tenido algunos problemas para hacerlo.

Como respuesta a ello, Apple ha puesto en marcha un programa de servicio especial dirigido a, según afirman, «un porcentaje muy pequeño de dispositivos iPhone 12 y iPhone 12 Pro puede experimentar problemas de sonido debido a un componente que podría fallar en el módulo receptor«. Los iPhone afectados fueron fabricados entre octubre de 2020 (fecha en la que esta generación fue presentada) y abril de 2021. No obstante, ante la imposibilidad de determinar por nuestra parte en qué fecha fue fabricado nuestro dispositivo, si tenemos este problema tendremos que recurrir a Apple.

Este problema no afecta, como ya habrás podido deducir en el párrafo anterior, a iPhone 12 Mini ni iPhone 12 Pro Max, por lo que si algún usuario tiene un problema similar, no se deberá (al menos en principio) a la misma causa y, en consecuencia, no podrán acogerse a este programa de servicio, que supone la reparación sin costes de la avería. La vigencia del mismo se extiende hasta los 24 meses desde la adquisición del terminal y, para usuarios que lo hayan adquirido en cualquier país de la Unión Europea, la reparación también será posible en otros países de la unión.