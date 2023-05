Apple registra el nombre xrOS, el lanzamiento del visor es inminente

Ya solo faltan unas pocas semanas para que se celebre la WWDC 2023, el encuentro anual de Apple para desarrolladores en el que, como ya venimos adelantando desde hace unos meses, se presentará el más que esperado visor de realidad mixta con el que los de Cupertino pretenden revolucionar por completo un mercado, el de los visores, que nunca ha terminado de despegar, pese a los múltiples intentos de varias tecnológicas.

Es importante, no obstante, aclarar que cuando digo que el visor es muy esperado, me refiero principalmente a que los rumores sobre el mismo han estado flotando en el ambiente desde hace bastantes años, así como las filtraciones que se han producido durante este año sobre el mismo, han generado una enorme curiosidad. Sin embargo, esto no significa que dicho nivel de espera se vaya a traducir, necesariamente, en ventas, menos aún si tenemos en cuenta que algo en lo que coinciden todas las filtraciones es que su precio situará el visor muy lejos del alcance de los bolsillos de la mayoría.

Dentro de Apple las expectativas también son bastante diversas. Se rumorea, desde hace tiempo, que este es un proyecto especialmente personal para Tim Cook, CEO de la compañía, y que ha depositado muchas esperanzas en el impacto que tendrá el visor no solo en el mercado, también en la imagen de la compañía y, claro, a nivel social. Esto, claro, es comprensible, pues podemos entender que este visor es el primer proyecto de nuevo dispositivo nacido, al 100%, en la era post-Jobs, es decir, en “sú” Apple.

Sin embargo, como ya te contamos hace unos meses, dicho optimismo no parece haber impregnado a todos los trabajadores de la compañía. Más bien al contrario, algunoso empleados y ex-empleados de Apple se habrían pronunciado en términos más bien pesimistas en lo referido a su apreciación sobre el futuro del visor.

Sea como fuere, y con la WWDC 2023 a la vuelta de la esquina, volvemos a tener una nueva señal. Como recordarás, a finales del año pasado te contamos que Apple había registrado la marca xrOS, lo que nos puso sobre la pista del nombre que tendrá el sistema operativo del visor. Pues bien, ahora podemos encontrar, en la página de la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda, un nuevo registro de xrOS, en esta ocasión como marca comercial y como nombre, así como el “logo” del nuevo sistema operativo.

Este registro ha sido llevado a cabo por Deep Dive LLC, como ya ocurrió con los registros de diciembre. Según apuntan varias teorías, esta empresa, con sede en Delaware, Estados Unidos, y fundada en 2017, sería en realidad una tapadera de Apple, es decir, un instrumento creado, de manera específica, para realizar este tipo de actividades en relación con el proyecto del visor de realidad mixta, así como del futuro visor de realidad virtual, algo que se puede relacionar con el nombre de esta supuesta tapadera.

En cualquier caso, el registro como nombre supone un paso más, y que por lo tanto supone de facto la principal confirmación (indirecta, por supuesto) por parte de Apple de que, pese a que otros rumores apuntaban a un nuevo retraso, finalmente el visor sí que verá la luz en tan solo tres semanas. Será entonces cuando, finalmente, sabremos cuánto de lo que se ha filtrado y rumoreado hasta ahora era cierto y, a la vista de la fiabilidad demostrada por estos mismos filtradores en anteriores ocasiones, lo más probable es que sea, exactamente, lo que ya esperamos.