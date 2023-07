¿Funcionó el sistema de detección de terremotos de Google en Turquía?

Google introdujo hace tres años en Android un sistema de detección de terremotos que se supone envía notificaciones a los usuarios antes de que ocurra uno, sin embargo, un informe publicado por la BBC concluye que dicho sistema falló totalmente a la hora de avisar de un fuerte terremoto cuyo epicentro se quedó cerca de las ciudades turcas de Adana, Osmaniye y Alejandreta.

Turquía y Siria sufrieron el pasado mes de febrero una serie de fuertes terremotos que han provocado muchos destrozos y la pérdida de decenas de miles de vidas humanas. En lo que respecta al sistema de detección de terremotos de Android, este llegó a Turquía en junio de 2021.

El gigante del buscador dijo que envió el pasado 6 de febrero millones de alertas antes del primer terremoto, que fue el más grave de todos y afectó a Adana, Osmaniye y Alejandreta, pero tras visitar las tres ciudades y hablar con cientos de personas, la BBC no ha encontrado a nadie que reconociera de manera segura recibir el aviso.



El sistema de detección de terremotos de Google, ciñéndonos a los aspectos más básicos, está operativo en decenas de países y la compañía dice que tiene la capacidad de enviar alertas de terremotos a través de Android. Se apoya en el acelerómetro y, cuando se detecta una gran cantidad de smartphones que tiemblan al mismo tiempo, el gigante del buscador puede identificar el epicentro y estimar la fuerza del terremoto. En caso de superar los 4,5 en la escala de Richter, el sistema Android puede enviar un aviso independientemente del estado del teléfono.

En lo que respecta al aviso del terremoto, Micah Berman, empleado de Google que ha dado la cara, ha explicado que el aviso puede tardar desde una fracción de segundo hasta un minuto. La BBC dice que sí encontró a un pequeño número de personas que recibieron un aviso de un segundo terremoto que afectó a la misma zona, pero a nadie que fuera avisado del primero.

Después de que el medio británico enviara su informe, Berman respondió lo siguiente sobre lo ocurrido con los avisos: “Es posible, dado el impacto masivo del primer evento, que esto haya sucedido silenciosamente en segundo plano, mientras los usuarios realmente prestaban atención a muchas otras cosas. Al final del día, creo que esa es probablemente la explicación más probable”.

Otro aspecto que resulta extraño en torno a este asunto, según la versión de la BCC, es que lo normal sería que los usuarios publicaran los avisos que estuvieran recibiendo en las redes sociales, sin embargo, tras el primer terremoto, dichas redes estuvieron más bien quietas, hecho que Berman ha reconocido.

La BBC no se quedó ahí y ha pedido a Google algún documento que probara su versión, recibiendo como resultado un documento PDF con trece publicaciones en las redes sociales que el gigante de Mountain View había encontrado de personas que hablaban de una advertencia ese día, lo que fue suficiente para que el medio británico continuara con su investigación.

La BBC contactó con Ridvan Gunturk, una de las personas que publicaron el aviso de Google a través de las redes sociales y que clarificó que aquello correspondía al segundo terremoto, no al primero, del que no recibió ningún aviso según su versión. Tras profundizar en las publicaciones en las redes sociales recogidas por Google, el medio solo encontró una que hacía referencia a un aviso del primer terremoto, pero tras contactar con su autor, este no quiso dar su nombre y además no estaba seguro de si su memoria estaba recordando bien.

Otro testimonio es el del profesor turco Sukru Ersoy, experto en terremotos, cuya esposa estaba en la zona de los terremotos cuando ocurrieron y dijo que no recibió ningún aviso del primero y no le consta que nadie lo recibiera. También menciona que, “si el sistema de Google hubiera funcionado, quizás podría haber sido muy beneficioso”.

La BBC recoge que Google dice haber recibido respuestas de encuestas que envió a los usuarios que muestran que el sistema de detección funcionó, pero ha declinado la petición de compartir dicha información que dice tener.

¿Funcionó o no funcionó el sistema de detección de terremotos de Google? La investigación de la BBC se basa principalmente en testimonios y no tanto en pruebas fehacientes y empíricas, pero la falta de transparencia de la compañía da, al menos en apariencia, bastante verosimilitud a las conclusiones a las que ha llegado el medio británico. En caso de confirmarse esto, la responsable de Android se va a tener que replantear ciertas cosas.